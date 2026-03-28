Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

(Ngày Nay) - Tối ngày 27/3 đồng thời đón nhận hai dấu mốc quan trọng về di sản khi Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, còn Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, gắn với lễ khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

Bằng ghi danh của UNESCO được bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, trao cho đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Việc ghi danh khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ độc đáo của tranh dân gian Đông Hồ, đồng thời ghi nhận nỗ lực gìn giữ của các thế hệ nghệ nhân, cộng đồng làng nghề. Đây cũng được xem là lời nhắc về trách nhiệm bảo vệ và phục hồi di sản trước áp lực của đời sống hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh vùng đất Kinh Bắc tích tụ chiều sâu lịch sử và văn hiến, nơi hình thành kho tàng di sản phong phú. Theo ông, nếu Dân ca Quan họ biểu hiện tâm hồn người Kinh Bắc, thì tranh dân gian Đông Hồ chính là kết tinh trí tuệ và tư duy thẩm mỹ thuần Việt.

Trong niềm vui chung, quần thể di tích liên vùng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bắc Ninh có hai điểm tiêu biểu trong quần thể này là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, gắn với sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm thời Trần. Việc vinh danh được kỳ vọng mở ra cơ hội bảo tồn và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Kinh Bắc theo hướng bền vững.

Tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng, đẩy mạnh đào tạo, trao truyền nghề, đưa giáo dục di sản vào trường học, đồng thời thực hiện kiểm kê, số hóa và nghiên cứu di sản một cách hệ thống. Cùng với đó là tăng cường quảng bá, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu đưa di sản vào Danh sách đại diện của nhân loại. Tỉnh cũng cam kết phối hợp với Quảng Ninh và Hải Phòng trong quản lý thống nhất quần thể di sản, bảo đảm cân bằng giữa bảo tồn lâu dài và phát triển du lịch bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, bà Pauline Tamesis cho rằng vùng đất Kinh Bắc là cái nôi văn hóa với nhiều giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Việc ghi danh tranh Đông Hồ và công nhận quần thể di tích liên vùng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bảo tồn di sản trong đời sống đương đại. Bà khẳng định Liên hợp quốc và UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” được khai mạc với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm lan tỏa giá trị di sản. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật “Tinh hoa di sản Ngàn năm tỏa rạng”, gồm ba phần tái hiện không gian Thiền phái Trúc Lâm, khắc họa sắc màu văn hóa Kinh Bắc và giới thiệu hình ảnh Bắc Ninh năng động, hiện đại.

Buổi lễ khép lại bằng màn trình diễn Drone Light Show kết hợp pháo hoa nghệ thuật với chủ đề “Từ di sản tỏa sáng tương lai”, tái hiện hành trình từ cội nguồn văn hiến đến khát vọng phát triển của vùng đất Kinh Bắc.