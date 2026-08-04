Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X

(Ngày Nay) - Ngày 4/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, với sự tham dự của gần 450 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 hội viên nghệ sĩ sân khấu trong cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam Trịnh Thúy Mùi cho biết, với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội và cũng không ít khó khăn, thách thức. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh đó, văn học, nghệ thuật nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, phát huy giá trị truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX; thảo luận, quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Hội trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành Hội khóa X và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội theo đúng Điều lệ Hội, Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Phát biểu tại Đại Hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Văn hóa là tài sản vô giá của mỗi dân tộc, phản ánh bản sắc, cốt cách và sức sống của quốc gia. Xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa không chỉ là yêu cầu tất yếu đối với mọi quốc gia mà còn là nền tảng để phát triển con người toàn diện, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong sự nghiệp cao cả đó, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò đặc biệt quan trọng với sứ mệnh sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị chân, thiện, mỹ đến với công chúng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Văn hóa là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Lời dạy sâu sắc ấy đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục là kim chỉ nam, là nguồn động viên để đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam, trong đó có đội ngũ nghệ sĩ sân khấu không ngừng sáng tạo, cống hiến, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đề nghị, bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò của đội ngũ nghệ sĩ sân khấu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Mỗi nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo nghệ thuật mà còn là người gìn giữ hồn cốt dân tộc, lan tỏa các giá trị chân thiện - mỹ, góp phần xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, bà Hà Thị Nga cho rằng, Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tập hợp, đoàn kết đội ngũ nghệ sĩ; xây dựng Hội thực sự là mái nhà chung của những người hoạt động sân khấu, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tập trung xây dựng đội ngũ nghệ sĩ sân khấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giàu khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội. Quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ; khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn cuộc sống, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước; đặc biệt lập thành tích thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế. Cần kết hợp hài hòa giữa gìn giữ bản sắc dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để sân khấu Việt Nam vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa có sức sống trong đời sống văn hóa đương đại.

Chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong sáng tác, biểu diễn, lưu trữ, quảng bá tác phẩm và phát triển khán giả. Chú trọng đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống xã hội.

Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong việc tập hợp, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tăng cường giao lưu, hợp tác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 20 người, Ban thường vụ 6 người. Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch Hội gồm: Tiến sĩ, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Hồng Lựu; Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi.