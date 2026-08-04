Sẽ có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương từ năm 2026?

(Ngày Nay) - Trong dự thảo luật đang được lấy ý kiến, Bộ Nội vụ bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11 và đề xuất thông báo lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9 năm trước liền kề.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ. Dự thảo luật do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động liên quan đến nghỉ lễ, Tết. Cụ thể, dự thảo luật đã bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ là "Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11. Nội dung này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Trong tờ trình, Bộ Nội vụ nêu dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (dự kiến tháng 10/2026), hiệu lực từ 1/1/2027 trừ nội dung về "Ngày Văn hóa Việt Nam" có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua, kỳ nghỉ “Ngày Văn hoá Việt Nam” sẽ được áp dụng luôn năm nay. Theo các chuyên gia lao động, việc đưa vào Luật Lao động có ý nghĩa quan trọng bởi khi đó là căn cứ để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI tuân thủ.

Trước đó, phía Công đoàn cũng nêu ý kiến, do ngày 24/11 là vào ngày thứ ba nên hoán đổi ngày làm việc vào thứ hai để người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp, tạo điều kiện đi lại, kích cầu du lịch.

Bên cạnh đó, việc thông báo sớm 30/9 từ năm trước sẽ tạo điều kiện cho các đoan vị, doanh nghiệp căn cứ vào để để xây dựng lịch nghỉ lễ tết trong cả năm cho người lao động.

Nếu được thông qua, Việt Nam sẽ có 12 ngày nghỉ lễ chính thức, gồm một Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 mỗi dịp một ngày, hai ngày dịp Quốc khánh và một ngày Văn hóa Việt Nam.