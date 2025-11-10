Nhà báo Lê Anh Đạt làm Tổng Biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống

Minh Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam vừa công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống cho nhà báo Lê Anh Đạt.
Nhà báo Lê Anh Đạt nhận Quyết định bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống
Nhà báo Lê Anh Đạt nhận Quyết định bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống

Theo Quyết định, được sự thống nhất của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Anh Đạt, sinh ngày 11/9/1977 giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2025. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Nhà báo Lê Anh Đạt từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (khóa 2012- 2017); Ủy viên Ban Biên tập, kiêm nhiệm Phó tổng Thư ký, Trưởng ban Thanh niên, Trưởng ban Chuyên đề Báo Tiền Phong. Tháng 3/2017, nhà báo Lê Anh Đạt chuyển công tác sang Báo Lao Động, giữ chức Phó Tổng Thư ký Tòa soạn phụ trách nội dung Báo Lao Động điện tử; tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập báo Gia đình Việt Nam; tháng 4/2020, nhà báo Lê Anh Đạt giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết; tháng 6/2021, ông tiếp tục được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết.

Nhà báo Lê Anh Đạt tốt nghiệp Khoa Báo chí Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cao cấp Lý luận chính trị; được Trung ương Đoàn đào tạo bài bản trong và ngoài nước.

Ngoài bề dày làm biên tập nội dung tại Báo Tiền Phong và Báo Lao Động, nhà báo Lê Anh Đạt được biết đến với cây viết sắc sảo và có phong cách riêng. Ông đã xuất bản một số tập sách, trong đó cuốn sách được bạn đọc quan tâm là “Người đi trong bão” khi phác họa các nhân vật đầy gai góc, nhiều vấn đề nóng của xã hội.

Minh Anh
nhà báo Lê Anh Đạt Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống “Người đi trong bão” bổ nhiệm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.