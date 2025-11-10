Nhà báo Lê Anh Đạt làm Tổng Biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống

(Ngày Nay) - Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam vừa công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống cho nhà báo Lê Anh Đạt.

Theo Quyết định, được sự thống nhất của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Anh Đạt, sinh ngày 11/9/1977 giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghề nghiệp và Cuộc sống kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2025. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Nhà báo Lê Anh Đạt từng kinh qua nhiều vị trí công tác như Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (khóa 2012- 2017); Ủy viên Ban Biên tập, kiêm nhiệm Phó tổng Thư ký, Trưởng ban Thanh niên, Trưởng ban Chuyên đề Báo Tiền Phong. Tháng 3/2017, nhà báo Lê Anh Đạt chuyển công tác sang Báo Lao Động, giữ chức Phó Tổng Thư ký Tòa soạn phụ trách nội dung Báo Lao Động điện tử; tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập báo Gia đình Việt Nam; tháng 4/2020, nhà báo Lê Anh Đạt giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết; tháng 6/2021, ông tiếp tục được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết.

Nhà báo Lê Anh Đạt tốt nghiệp Khoa Báo chí Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cao cấp Lý luận chính trị; được Trung ương Đoàn đào tạo bài bản trong và ngoài nước.

Ngoài bề dày làm biên tập nội dung tại Báo Tiền Phong và Báo Lao Động, nhà báo Lê Anh Đạt được biết đến với cây viết sắc sảo và có phong cách riêng. Ông đã xuất bản một số tập sách, trong đó cuốn sách được bạn đọc quan tâm là “Người đi trong bão” khi phác họa các nhân vật đầy gai góc, nhiều vấn đề nóng của xã hội.