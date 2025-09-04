Nhà Trắng âm thầm rút WTO khỏi danh sách cắt giảm viện trợ

(Ngày Nay) - Nhà Trắng đã âm thầm rút WTO khỏi danh sách cắt giảm 4,9 tỷ USD viện trợ nước ngoài công bố hôm 29/8, sau khi động thái này làm dấy lên quan ngại từ các nghị sỹ, hiệp hội thương mại...
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Reuters đưa tin Nhà Trắng đã âm thầm rút Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) khỏi danh sách cắt giảm 4,9 tỷ USD viện trợ nước ngoài công bố hôm 29/8, sau khi động thái này làm dấy lên quan ngại từ các nghị sỹ, hiệp hội thương mại và lãnh đạo cơ quan thương mại toàn cầu.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ cho rằng việc cắt giảm đơn phương của chính quyền Mỹ là bất hợp pháp vì nguồn kinh phí đã được Quốc hội phê chuẩn, trong khi các hiệp hội thương mại cảnh báo việc cắt giảm tài trợ cho WTO sẽ nhường địa vị cho Trung Quốc.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala hôm 2/9 cho hay bà đã làm việc với Phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và các quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump để giải quyết vấn đề này.

Thông báo hôm 26/8 nêu rõ khoản 29 triệu USD tài trợ cho WTO như một ví dụ về các khoản đóng góp quốc tế đi ngược với ưu tiên “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, đồng thời mô tả WTO là “vô dụng.”

Tuy nhiên, đến ngày 3/9, phần đề cập WTO đã biến mất khỏi trang web Nhà Trắng.

Một nguồn tin thương mại cho biết khoản tài trợ cho WTO sẽ không bị cắt giảm nữa, song không nêu thêm chi tiết.

Hiện Nhà Trắng, USTR và WTO đều từ chối bình luận về thông tin trên.

