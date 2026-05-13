Trung Quốc nêu bốn "lằn ranh đỏ" trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

(Ngày Nay) - Bắc Kinh cho biết Mỹ không được can thiệp vào các vấn đề liên quan đến Đài Loan và nhân quyền, đồng thời phải tôn trọng “quyền phát triển” của Trung Quốc.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 13/5 cho biết trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người mà ông mô tả hôm 12/5 là “một người bạn” và “một người mà chúng tôi hòa hợp”.

Tổng thống Trump nói thêm rằng ông dự định thảo luận về cuộc chiến liên quan đến Iran, quốc gia mà Mỹ và Israel cáo buộc Trung Quốc đang hỗ trợ.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã nêu ra bốn “lằn ranh đỏ” trong quan hệ song phương mà “không được phép bị thách thức”, gồm: vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, “con đường phát triển và hệ thống chính trị”, cùng với “quyền phát triển của Trung Quốc”.

Trên nền tảng mạng xã hộ X, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ còn nêu ba nguyên tắc cho quan hệ Trung Quốc – Mỹ, gồm: Tôn trọng lẫn nhau, hung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho rằng: “Đây là con đường đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp với nhau".

Theo RT, Bắc Kinh nhiều lần khẳng định rằng Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc hoặc ủng hộ chính quyền tại Đài Bắc, lực lượng mà Trung Quốc gọi là “ly khai”.

Cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran càng khiến quan hệ với Trung Quốc thêm căng thẳng sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với một nhà máy lọc dầu Trung Quốc vì bị cáo buộc mua dầu của Iran.

Bắc Kinh đáp trả bằng cách cấm các nhà máy lọc dầu tư nhân của mình tuân thủ các hạn chế do Mỹ áp đặt, mà các quan chức Trung Quốc gọi là bất hợp pháp.

Trung Quốc phủ nhận việc cung cấp viện trợ quân sự cho Iran và lên án Mỹ vì đưa các công ty vệ tinh Trung Quốc vào danh sách đen với cáo buộc cung cấp dữ liệu cho Tehran.

Vào ngày 11/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các công ty Trung Quốc hoạt động phù hợp với luật pháp và quy định. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc”.

Ông Quách Gia Côn cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ và “quản lý những khác biệt trong tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”.

Liên quan tới chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump, ông Quách Gia Côn nhấn mạnh, đây là cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai nước sau cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, cũng là chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc của Tổng thống Mỹ sau 9 năm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng với Tổng thống Donald Trump đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ Trung Quốc-Mỹ cũng như các vấn đề quan trọng về hòa bình và phát triển của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ngoại giao nguyên thủ có vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế đối với quan hệ Trung Quốc-Mỹ.

Cũng liên quan tới chuyến thăm, theo Inside Trade, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ bắt đầu cuộc trao đổi ngày 14/5, thảo luận về “việc tiếp tục hợp tác trong việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung” và “Hội đồng Đầu tư” song phương, cũng như “các thỏa thuận bổ sung trong các ngành công nghiệp trải rộng từ hàng không vũ trụ, nông nghiệp và năng lượng”.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Hội đồng Thương mại sẽ chỉ bao gồm các mặt hàng không nhạy cảm và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại trị giá "hàng chục tỷ USD".

Câu hỏi là liệu hai bên có gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mà hai tổng thống đã làm trung gian vào mùa thu năm ngoái hay không. Theo thỏa thuận này, Trung Quốc đồng ý cấp phép xuất khẩu các khoáng sản quan trọng và những vật liệu liên quan, đồng thời trì hoãn việc thực thi một chế độ kiểm soát xuất khẩu mới có phạm vi sâu rộng. Đổi lại, Mỹ đồng ý trì hoãn các quy định kiểm soát xuất khẩu của riêng mình cũng như những biện pháp khắc phục phát sinh từ cuộc điều tra theo Mục 301 (Đạo luật Thương mại năm 1974) về chính sách đóng tàu và hậu cần hàng hải của Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng cũng đã mời các giám đốc điều hành của khoảng chục công ty Mỹ tháp tùng tổng thống trong chuyến đi tới Trung Quốc. Theo Semafor, danh sách này bao gồm người đứng đầu các công ty Apple, Qualcomm, Exxon và Boeing.

Trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Seoul ngày 13/5 để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai ông Tập Cập Bình và Donald Trump, trong khi Tổng thống Trump sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh vào cuối ngày hôm đó. Trước cuộc gặp với ông Hà Lập Phong, Bộ trưởng Bessent sẽ dừng chân ở Tokyo và gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama.