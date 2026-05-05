Sự kiện có Tổng thống Trump tham dự khiến Nhà Trắng bị phong tỏa

(Ngày Nay) - Nhà Trắng đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa ngắn vào ngày 4/5 sau khi một nhân viên thực thi pháp luật bắn một cá nhân tại khu National Mall, gần Đài tưởng niệm Washington.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 4/5 dẫn thông tin đăng tải bởi Newsmax và Al Jazeera cho biết Nhà Trắng đã bị phong tỏa trong một sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump sau khi xuất hiện các báo cáo về tiếng súng gần đó.

Theo Newsmax và Al Jazeera, trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X văn phòng truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ nói rằng có tiếng súng nổ ngay phía Nam Đài tưởng niệm Washington.

Tuyên bố nêu rõ: “Một cá nhân đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn; tình trạng hiện chưa rõ. Vui lòng tránh xa khu vực khi các đội khẩn cấp đang phản ứng”.

Trong tuyên bố tiếp theo, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết thêm: “Một vụ đối đầu giữa một cá nhân có vũ trang và cảnh sát mật đã dẫn đến sự việc này”.

Vụ nổ súng, theo báo USA Today, khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ yêu cầu các phóng viên đang có mặt tại bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng phải vào bên trong phòng họp báo lúc 15h41 ngày 4/5, theo giờ miền Đông, tức là 2h41 sáng 5/5, theo giờ Việt Nam.

Khoảng 5 phút sau đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tổ chức một sự kiện tại Phòng Đông của Nhà Trắng, nơi ông phát biểu trước các chủ doanh nghiệp nhỏ như kế hoạch ban đầu.

Nhà lãnh đạo Mỹ không đề cập đến vụ việc, nhưng ca ngợi mức độ an toàn của Washington là kết quả từ các biện pháp can thiệp mạnh mẽ của chính quyền ông, bao gồm việc triển khai Vệ binh Quốc gia xuống đường phố.

Tổng thống Trump nói: “Washington, D.C., - nơi từng rất không an toàn cách đây một năm, hơn một năm trước - giờ đây là một trong những thành phố an toàn nhất nước Mỹ”.

Việc phong tỏa diễn ra trong bối cảnh mức độ cảnh giác được nâng cao sau một vụ đấu súng tại buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào ngày 24/4, khi một tay súng mang theo súng và dao vượt qua máy dò kim loại tại khách sạn Washington Hilton.

Trong vụ việc này, một đặc vụ Mật vụ bị trúng đạn nhưng không bị thương nghiêm trọng. Nghi phạm, Cole Allen, 31 tuổi, đã bị buộc tội liên quan đến vũ khí và âm mưu ám sát Tổng thống Trump.

Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.