Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và thi sĩ Phạm Hồng Danh có nhiều chục năm cùng công tác dưới mái trường Đại học Kinh Tế TPHCM. Cả hai nay đã tuổi hưu nhưng vẫn thường gặp nhau như thơ – nhạc vẫn hay hội ngộ.

Lúc 16g ngày chủ nhật 16/11, tại 45 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và thi sĩ Phạm Hồng Danh sẽ lại gặp nhau trong chương trình "Nhạc chiều chủ nhật: Nét phấn thân thương". Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, cũng là những thầy, cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng: Kiều Bạch, Uyên Dung, Diệu Hiền, Ngô Nhân Phượng, Phạm Đoan.

Sẽ có 12 ca khúc được các ca sĩ trình bày trong chương trình này, trong đó có 9 ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Hồng Danh.

Với “Nhạc chiều chủ nhật”, đây là chương trình lần thứ 257 mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên thực hiện trong hàng chục năm qua nhằm giới thiệu ca khúc mới của ông và bè bạn. “Nhạc chiều chủ nhật” được tổ chức ở nhiều nơi, trong không gian trường học, nhà văn hóa, quán café và thậm chí ở quán nhậu. Nơi nào thuận tiện thì “Nhạc chiều chủ nhật” đều có thể rộn ràng tiếng đàn giọng hát, như cách gặp gỡ của những nghệ sĩ mà không cầu toàn một địa điểm nhất định.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên có nhiều bài hát viết về thanh niên, học sinh và đặc biệt là thiếu nhi với hơn 200 ca khúc. Thi sĩ Phạm Hồng Danh có nhiều thơ viết về nghề giáo mà cả đời ông gắn bó. Cả hai cùng có điểm chung khi cùng sống trong môi trường giáo dục. Hàng chục năm qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên đã tìm thấy nhiều vần thơ của thi sĩ Phạm Hồng Danh để gắn thêm đôi cánh âm nhạc. Và đây có lẽ là lần hiếm hoi các ca khúc đó được biểu diễn cùng lúc trong một chương trình.

Thi sĩ Phạm Hồng Danh cho biết, để lan tỏa rộng hơn, chương trình “Nhạc chiều chủ nhật: nét phấn thân thương” sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội, như một lời tri ân nghề giáo của những người làm trong ngành giáo dục gửi đến quý thầy, quý cô đồng nghiệp.

Trong thời đại công nghệ số, việc phổ biến tác phẩm trên không gian mạng khá dễ dàng với các nhạc sĩ, nhà thơ. Thế nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên và thi sĩ Phạm Hồng Danh vẫn chọn cách giới thiệu truyền thống không ngoài gì khác là muốn gặp nhau trực tiếp, nhìn mặt bắt tay hơn là thấy nhau qua những khung hình ảo.

Nhân dịp này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên có in tập nhạc gồm 9 ca khúc phổ thơ Phạm Hồng Danh: Trước dãy bàn ghế quen, Phượng nở ven đường, Lãng mạn Nha Trang, Đà lạt tím, Em mang mùa Xuân, Lần cuối với tình xưa, Em và hoa sứ, Đoản khúc Cà Mau, Phượng xa và 3 ca khúc nhạc và lời Nguyễn Văn Hiên: Bài ca sư phạm, Những ngôi sao nhỏ, Nét phấn thân thương. Trên bìa tập nhạc này được nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên tự thiết kế, trình bày và cho in mã QR để quét và nghe 12 ca khúc đã được thu âm.