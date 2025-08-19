(Ngày Nay) -Thi sĩ Phạm Hồng Danh trước tiên là một nhà sư phạm, một giáo sư dạy toán ở Đại học Kinh Tế TPHCM. Ông gắn cả đời mình ở ngôi trường này với biết bao thế hệ học trò. Tuy nhiên, không chỉ dạy học trò các công thức toán, Phạm Hồng Danh còn biến các phép tính thành bài toán kinh tế và ông đã giải thành công so với một nhà sư phạm. Và quan trọng hơn, trong tâm hồn Phạm Hồng Danh là thi sĩ, chuyển công việc mỗi ngày của sự mô phạm, khô khan, thành những vần thơ tình mượt mà.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cũng gắn cả đời ở Đại học Kinh Tế TPHCM, ông đã phổ nhạc rất nhiều bài thơ của thi sĩ Phạm Hồng Danh. Bài hát cần âm nhạc, giọng ca và người nghe còn với thơ chỉ cần câu chữ.

Ngày Nay trân trọng giới thiệu chùm thơ của thi sĩ Phạm Hồng Danh.

1. Nợ một ân tình

Mây trời chùa Thiên Mụ

Mênh mang dòng sông Hương

Nỗi buồn vừa kết nụ

Trong đóa hoa vô thường

Hoàng hôn đồi Vọng Cảnh

Những gam màu đa đoan

Những đền đài cổ kính

Nhạt phai thời vàng son

Sau hàng thông lặng lẽ

An nhiên núi Ngự Bình

Tôi về chưa kịp ghé

Trả nợ một ân tình

Cầu Tràng Tiền già cỗi

Vẫn lung linh về đêm

Em quên tình yêu vội

Quên lệ ướt môi mềm

Về Thiên An tìm lại

Đồi thông xưa diệu huyền

Ước mơ thời thơ dại

Rơi bên hồ Thuỷ Tiên

Thôi đừng thăm Bạch Mã

Thôi đừng say mây trôi

Lăng Cô còn lơi lả

Chờ nhau nói một lời.

2. Giọt lệ trên cành hồng

Đã có hàng triệu bài thơ tình

Tôi vẫn viết thêm

Bài thơ về em

Người đàn bà vụt khỏi đời tôi

Và bất tử trong tim tôi .

Em lặng lẽ đợi chờ

hai mươi năm

Cho một lần gặp gỡ

Tôi đã dửng dưng

Sự dửng dưng

của một tâm hồn ngu độn

Bị chai lì trước những vết đòn roi.

Em mang đến giọt máu tươi

Hạt lệ nóng

Tưới lên cành hồng

Cành hồng vẫn khô héo

Em chắt chiu hạnh phúc

Tưới xuống nỗi đau tôi

Đời tôi vẫn cỗi cằn.

Tôi đã mất khả năng

Cảm nhận nét đẹp

Của tình yêu

Và một tấm lòng độ lượng

Nên tôi mãi đọa đày.



3. Đà Lạt mưa

Trên đồi cao một chiều mưa gió tạt

Bàn tay ai run rẩy nắm tay người

Trong tiếng gió khẽ khàng lời em hát

Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài tươi

Đà Lạt buồn những đêm mưa tháng Bảy

Quán cà phê thương nhớ một bàn tay

Dòng thời gian vẫn lững lờ trôi chảy

Cuộc tình thơ còn đọng lại nơi này

Mưa thấm lạnh trái tim người yếu đuối

Những gam màu phai nhạt dấu tình si

Không tiễn đưa cũng đã xa vời vợi

Giai điệu nào da diết khúc biệt ly

Cơn mưa đó dường như từ tiền kiếp

Trở về đây đòi nợ một ân tình

Mưa nhạt nhòa trong giấc mơ hồ điệp

Đóng đinh vào cõi sâu thẳm tâm linh.

4. Còn đó nỗi buồn

(Cảm tác nhạc Phạm Duy)

Nha trang ngày về

Nhớ người thanh bạch

Nghìn trùng xa cách

Nước mắt mùa thu

Bao giờ tương tư

Vỡ tan tượng đá

Giọt mưa trên lá

Kiếp nào yêu nhau

Chỉ còn niềm đau

Giã từ vũ khí

Ngày xưa hoàng thị

Về bến sông tương

Tìm lại người thương

Chỉ còn nước chảy

Chiếc cầu xưa đã gãy

Ngăn bên nớ bên ni

Từng mùa xuân biệt ly

Thương con thuyền viễn xứ

Còn lời ca tình tứ

Còn nỗi lòng tha hương

Còn khúc hát đoạn trường

Mây mù trên đỉnh núi

Động hoa vàng bên suối

Ngậm ngùi trái sầu rơi

Trên cuộc tình tả tơi

Trên thân gầy vũ nữ

Nỗi buồn vẫn còn đó

Từ ngày ai đi xa

Ngàn năm vẫn còn đó

Giai điệu bài tình ca.

5. Đêm màu tím

(Nhớ nhạc sĩ Phạm Đình Chương)

Ai đi qua đời Chương

Rượu nồng thành nhạt nhẽo

Đêm màu hồng lạnh lẽo

Khói thuốc đục màu sương

Mang nửa hồn đau thương

Mang nỗi sầu ly biệt

Gọi tên người tha thiết

Buồn trong cả giấc mơ

Nhớ hoài những bài thơ

Thương về người tình cũ

Trăm nghìn con sóng dữ

Về trên cõi tha ma.

Đâu cồn mộng dưới hoa

Đâu hồng nhan tri kỷ

Trần gian đầy phi lý

Mờ phai màu vàng son

Đêm nhớ trăng sài gòn

Ngày nhớ mưa phương bắc

Chân trời xưa tím ngắt

Cuộc tình nào oan khiên

Tâm khúc đêm cuồng điên

Mộng dưới hoa vỡ vụn

Ngôi sao băng vừa rụng

Ly rượu mừng vừa rơi

Xóm đêm còn mình tôi

Nghe côn trùng ca hát

Vẫn thương tình bội bạc

Vẫn nhớ người xa xôi.

6. Hà Nội xưa và nay

Trong giấc mơ Công Uẩn thấy rồng xanh

Nguyễn Tri phương tuẫn tiết giữa Hà thành

Tôi hậu thế đau nỗi buồn thế sự

Thương hồ gươm đã mấy bận long đong

Hà Nội ba mươi sáu phố phường

Ngày nào Nguyễn Bính đã tơ vương

Ngày nay Hà Nội nhiều mưa lũ

Một cõi giang sơn mấy đoạn trường

Nước sông Hồng đục ngầu cuồn cuộn chảy

Vườn cây xanh tươi tắn đợi mưa về

Trong giông bão chứa chan lời ân ái

Lệ ngàn xưa còn nhỏ giọt đam mê

Đến văn miếu nhớ thương hiền sĩ

Bao nhiêu tên tuổi bấy nhiêu tình

Noi gương người trước vì dân tộc

Tiếp bước cha anh cố học hành

Tháng tám mùa thu ngày tiếp quản

Hà Nội nghèo, con phố xác xơ

Hàng triệu trái tim nao nức mong chờ

Non nước Việt không còn điêu linh nữa

Hà Nội bao lần đau biệt ly

Những nhân cách lớn đã ra đi

Lòng dân còn mãi niềm thương nhớ

Ai đã vì dân quên xuân thì

Hà Nội còn vang bản hùng ca

Bao nhiêu công trạng cũng phôi pha

Còn đây tri kỷ cùng đối ẩm

Đậm chút tình nhau trong chén trà.