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Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới

Báo cáo nghiên cứu có tiêu đề “Khung đánh giá rủi ro nắng nóng ở các thành phố có thể so sánh trên toàn cầu” (2026) của Đại học Oxford cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ nắng nóng cao nhất thế giới, trong khi Bangkok và Samut Prakan lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ không chỉ đến từ nhiệt độ cao, mà còn do điều kiện nóng ẩm khiến cơ thể khó thải nhiệt, kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số và số lượng lớn người lao động phải làm việc ngoài trời. Nguy cơ càng tăng cao bởi thực tế các thành phố này là những khu kinh tế trọng điểm nằm ở vùng ven biển thấp, dễ bị cả sóng nhiệt và lũ lụt tổn thương. Thái Lan đã bắt đầu chuẩn bị các biện pháp quản lý nguồn nước sau khi dự báo cho thấy tác động của hiện tượng El Nino có thể khiến mực nước biển thấp kéo dài đến năm 2027.

Các nhà khoa học cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino. Các mô hình khí hậu đã phát hiện dấu hiệu nhiệt độ bề mặt biển cao bất thường ở Thái Bình Dương, trong khi tác động của sự nóng lên toàn cầu có thể khiến thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn trước.

Các chuyên gia cho biết, nếu siêu El Nino xảy ra, Đông Nam Á có nguy cơ đối mặt với hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, áp lực lên nguồn nước và nông nghiệp, đe dọa an ninh lương thực và nguy cơ cháy rừng lớn cao hơn. Đồng thời, một số khu vực ở Nam Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ mưa lớn và lũ lụt cao hơn. Thái Bình Dương cũng có thể chứng kiến nhiều cơn bão hơn và dữ dội hơn. Nhiệt độ biển cao bất thường cũng có thể làm tăng nguy cơ tẩy trắng san hô và gây thiệt hại trên diện rộng cho hệ sinh thái biển.

Các nhà khoa học ước tính rằng sức mạnh của siêu El Nino có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn nữa, có khả năng khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các dự báo còn chưa chắc chắn, kêu gọi theo dõi sát sao các dữ liệu mới nhất, cùng với việc lập kế hoạch khẩn cấp về quản lý nguồn nước, chuẩn bị ứng phó với hạn hán, sóng nhiệt và thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên thế giới.

PV
El Nino nắng nóng biến đổi khí hậu

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