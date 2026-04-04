Nhìn từ Thang Long University Job Fair 2026: Hành trang nào cho sinh viên trong kỷ nguyên số?

(Ngày Nay) - Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026 vừa qua đã góp phần phác họa bức tranh năng động của thị trường tuyển dụng. Từ không gian kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, nhiều xu hướng và yêu cầu mới của thị trường lao động cũng dần được hé lộ, gợi mở cho sinh viên cách chuẩn bị hành trang phù hợp trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Gần 5.000 sinh viên tham gia Ngày hội việc làm, mở ra hàng nghìn cơ hội tuyển dụng

Ngày 3/4/2026, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026 tại Quảng trường Tri thức, thu hút gần 5.000 sinh viên cùng sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Với chủ đề “Phát triển bền vững - Thích ứng tương lai”, sự kiện không chỉ là cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng mà còn phản ánh rõ bối cảnh thị trường lao động đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa trong kỷ nguyên công nghiệp 5.0.

Chia sẻ về định hướng chương trình, TS. Vũ Đỗ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long - nhấn mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp, kiến tập, thực tập và ngày hội việc làm thường niên đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết đào tạo với thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên ứng dụng kiến thức vào môi trường làm việc thực tế.

Tại sự kiện, sinh viên được tiếp cận gần 3.000 cơ hội việc làm đa dạng, bao gồm vị trí toàn thời gian, bán thời gian và thực tập. Mức thu nhập phổ biến dao động từ 8-14 triệu đồng/tháng, trong đó một số vị trí chuyên môn cao có thể đạt tới 85 triệu đồng/tháng. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, người tham gia còn có thể trực tiếp nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn tại gian hàng doanh nghiệp và trao đổi về lộ trình nghề nghiệp.

Từ quy mô tổ chức đến nội dung triển khai, Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026 cho thấy cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, đặc biệt dưới tác động của công nghệ, việc nắm bắt cơ hội không chỉ dừng lại ở kết nối, mà còn đòi hỏi sinh viên phải chủ động thích ứng và chuẩn bị hành trang phù hợp để bước vào môi trường làm việc hiện đại.

Thích ứng khi thị trường lao động có nhiều thay đổi

Từ hàng nghìn cơ hội được mở ra tại Ngày hội việc làm, một thực tế khác của thị trường lao động cũng dần hiện rõ. Nếu trước đây, sinh viên mới ra trường có thể tiếp cận nhiều vị trí với yêu cầu “mềm” hơn, thì hiện nay, tiêu chuẩn tuyển dụng đang ngày càng khắt khe và có tính chọn lọc cao.

Chia sẻ về xu hướng này, ông Nguyễn Bảo Long - Quản lý dự án Phát triển nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam - cho biết các doanh nghiệp đang tập trung tuyển dụng mạnh vào những vị trí gắn trực tiếp với doanh thu như kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử hay marketing. Ngược lại, các vị trí thuộc khối vận hành, hành chính (back-office) có xu hướng bị cắt giảm hoặc chỉ tuyển thay thế khi cần thiết. Điều này phản ánh rõ định hướng tối ưu hiệu suất và chi phí của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Không chỉ thay đổi về vị trí tuyển dụng, thị trường còn ghi nhận xu hướng dịch chuyển địa điểm việc làm. Trong khi Hà Nội và TP.HCM vẫn là hai trung tâm lớn với mức độ cạnh tranh cao, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, sản xuất và các doanh nghiệp FDI đang mở rộng tuyển dụng tại các tỉnh thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Thậm chí, có doanh nghiệp đầu tư mở thêm chi nhánh mới để đáp ứng nhu cầu nhân lực, kéo theo cơ hội việc làm tại địa phương gia tăng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cơ hội nhiều không đồng nghĩa với việc dễ tiếp cận. Theo ông Long, hiện nay một vị trí thực tập hoặc nhân viên văn phòng có thể nhận từ 80 đến 300 hồ sơ chỉ trong vòng hai tuần, đặc biệt tại các doanh nghiệp lớn. Tỷ lệ cạnh tranh vì vậy có thể lên tới 1/150, khiến việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu ứng viên không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhìn rộng hơn, có thể thấy thị trường lao động hiện nay không hẳn thiếu cơ hội, mà đang thay đổi cách lựa chọn ứng viên. Điều này đặt ra yêu cầu rõ ràng: sinh viên không chỉ cần tìm việc, mà còn phải chủ động thích ứng với “luật chơi” mới của thị trường.

AI, ngoại ngữ và kinh nghiệm trở thành “tấm vé vào cửa”

Nếu như trước đây, tấm bằng đại học có thể là lợi thế khi bước vào thị trường lao động, thì hiện nay, theo chia sẻ từ ông Nguyễn Bảo Long, điều đó đã không còn đủ. Doanh nghiệp ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn, đòi hỏi sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải sở hữu một bộ kỹ năng toàn diện để thích ứng với môi trường làm việc mới.

Ba yêu cầu đang dần trở thành cốt lõi dành cho sinh viên mới ra trường, bao gồm: nền tảng chuyên môn vững, năng lực ngoại ngữ và khả năng sử dụng các công cụ AI. Trong đó, kiến thức chuyên ngành không còn dừng ở mức “biết”, mà phải đủ sâu để có thể ứng dụng và giải quyết các bài toán thực tế. Khi AI ngày càng đảm nhận tốt các công việc lặp lại và mang tính kỹ thuật cơ bản, vai trò của con người chuyển dịch sang tư duy, phân tích và sáng tạo, những yếu tố mà máy móc chưa thể thay thế hoàn toàn.

Bên cạnh đó, năng lực ngoại ngữ cũng trở thành một lợi thế gần như bắt buộc trong bối cảnh doanh nghiệp FDI gia tăng và xu hướng toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ tiếng Anh, các ngôn ngữ như Trung, Hàn, Nhật đang mở ra nhiều cơ hội việc làm với mức đãi ngộ hấp dẫn, thậm chí cho phép ứng viên tham gia vào thị trường lao động quốc tế.

Đáng chú ý, theo ông Long, kinh nghiệm làm việc thực tế hiện gần như là điều kiện tiên quyết. Một CV thiếu trải nghiệm, dù có thành tích học tập tốt, vẫn khó có thể cạnh tranh. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm “người biết”, mà cần “người làm được việc” ngay khi bắt đầu.

Sinh viên cần học cách xây dựng lộ trình nghề nghiệp từ sớm

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc “đợi đến năm cuối mới bắt đầu tìm việc” đang dần trở thành một lựa chọn rủi ro. Từ góc nhìn của doanh nghiệp và chuyên gia nhân sự, sinh viên ngày nay cần chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp từ sớm, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu tốt nghiệp.

Theo ông Nguyễn Bảo Long, quá trình chuẩn bị nên được chia theo từng giai đoạn rõ ràng. Với sinh viên năm 1-2, việc đi làm thêm (part-time) không chỉ giúp tạo thu nhập mà còn là cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, hiểu cách doanh nghiệp vận hành và hình thành tác phong chuyên nghiệp ban đầu. Đến giai đoạn năm 3-4, sinh viên cần ưu tiên các kỳ thực tập đúng chuyên ngành, nhằm chuyển hóa kiến thức học thuật thành năng lực làm việc thực tế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, chị Chi - Quản lý tuyển dụng tại HG Group - cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tâm thế của sinh viên. Nếu sinh viên năm cuối quan tâm trực tiếp đến cơ hội việc làm và sẵn sàng ứng tuyển, thì nhiều sinh viên năm nhất, năm hai vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, thiếu định hướng rõ ràng về nghề nghiệp. Điều này phản ánh một khoảng trống đáng kể về định hướng, yếu tố cần được hình thành càng sớm càng tốt.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một sự kiện tuyển dụng, Thang Long University Job Fair 2026 còn có thể được xem như một “bài kiểm tra thực tế” để sinh viên đối chiếu năng lực bản thân với yêu cầu ngày càng cao từ thị trường lao động. Tại đây, khoảng cách giữa kiến thức học đường và đòi hỏi thực tiễn được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết, buộc người học phải nhìn nhận lại mức độ sẵn sàng của chính mình.

Ở kỷ nguyên AI, khi công nghệ có thể thay thế nhiều thao tác và công việc cơ bản, giá trị cốt lõi của người lao động không nằm ở việc họ giỏi đến đâu trong một kỹ năng cụ thể, mà ở khả năng thích nghi, học hỏi và làm chủ sự thay đổi. Nói cách khác, lợi thế sẽ không thuộc về người giỏi nhất, mà thuộc về người thích nghi nhanh nhất.