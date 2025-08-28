Những kết nối lịch sử tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc)

(Ngày Nay) - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với sự tham dự của lãnh đạo Hong Kong và gần 300 khách mời, khẳng định nền tảng lịch sử gắn bó thúc đẩy hợp tác hai bên.

Trong không khí rộn ràng hướng tới đại lễ của đất nước, tối 27/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) và Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Tham dự lễ kỷ niệm có ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, ông Phan Vân Đông, Phó đặc phái viên Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cùng 300 khách mời là đại diện Tổng lãnh sự quán các nước và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam, hai vị nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, đại diện bà con người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong cùng đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt Nam ở Macau.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu đã gửi lời chúc mừng tới người dân Việt Nam nhân sự kiện mang tính cột mốc đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước, trở thành nền kinh tế năng động của châu Á và thế giới.

Ông nhận xét Hong Kong và Việt Nam có sự gắn bó sâu sắc trong quá khứ cũng như hiện tại. Hong Kong là nơi gắn liền với sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 95 năm trong hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhắc lại sự kiện ngày 19/5/2025, tại lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh đã trao tặng Khu di tích Tai Kwun, trước kia là Nhà tù Victoria nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bị giam cầm, cuốn sách về vị lãnh tụ Cách mạng Việt Nam để lưu trữ.

Theo ông Lý Gia Siêu, nghĩa cử này có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Hong Kong.

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu cho rằng các cuộc gặp và hơn 30 biên bản ghi nhớ hợp tác được Hong Kong và Việt Nam ký kết trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam năm 2024 chắc chắn sẽ củng cố mối quan hệ sâu rộng và thúc đẩy sự hợp tác kinh tế đang phát triển mạnh mẽ giữa hai bên.

Năm 2024, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 trong ASEAN và lớn thứ 6 trên toàn cầu của Hong Kong. Hong Kong cũng là một trong những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng đầu của Việt Nam.

Trong năm vừa qua, khoảng 10% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc được vận chuyển qua Hong Kong, qua đó cho thấy rõ vai trò đặc biệt của Hong Kong là cầu nối giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng Tư, hai nước đã nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời củng cố sự kết nối chiến lược, bao gồm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau.

Hong Kong là một thành phần then chốt trong Khu vực Vịnh lớn, có vị thế đặc biệt để có thể hỗ trợ Việt Nam.

Ông Lý Gia Siêu cho biết theo nguyên tắc "một nước, hai chế độ," Hong Kong là thành phố hội tụ cả lợi thế do thuộc về Trung Quốc và lợi thế toàn cầu, cung cấp môi trường kinh doanh thân thiện, là khu vực duy nhất trong Trung Quốc áp dụng hệ thống luật Thông luật.

Điều này càng khẳng định Hong Kong là “siêu kết nối” cho các nhà đầu tư thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Chính quyền Hong Kong gần đây đã nới lỏng các yêu cầu về thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam muốn đến làm việc hoặc học tập tại Hong Kong và cũng đã triển khai chương trình tạo thuận lợi nhập cảnh cho các cá nhân đến từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm Việt Nam.

Ông cho biết Hong Kong giữ vai trò then chốt trong việc đóng góp hơn nữa vào tiến trình hội nhập khu vực thông qua việc xin gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và phấn khởi trước những phản hồi tích cực từ các nền kinh tế thành viên, trong đó Việt Nam cũng hoan nghênh Hong Kong gia nhập hiệp định này.

Tại lễ kỷ niệm, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau-đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước sau 80 năm kể từ khi thoát khỏi ách thống trị của thực dân, vượt qua nhiều cuộc chiến tranh và gian khổ, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, đóng vai trò quan trọng trong hội nhập quốc tế.

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ ổn định và lành mạnh với Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu.

Quan điểm này phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển và cam kết đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực thông qua các hoạt động giao lưu và tương tác giữa hai đảng và chính phủ.

Bà Lê Đức Hạnh cho rằng mối liên hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Hong Kong trong lịch sử là tiền đề cho quan hệ hợp tác ngày càng phát triển trong thời gian gần đây. Trao đổi giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam với các đối tác Hong Kong đã được tăng cường đáng kể trong năm qua.

Năm 2024, tỷ lệ khách du lịch Việt Nam trên tổng số khách du lịch nước ngoài tại Hong Kong đã tăng gấp đôi, với mức chi tiêu trung bình tính trên đầu người đứng thứ hai trong số các nhóm khách du lịch toàn thế giới đến Hong Kong.

Sáu tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Hong Kong tăng hơn 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Hợp tác giáo dục giữa hai bên tiếp tục được củng cố, giao lưu văn hóa được minh họa bằng các sự kiện sôi động về thời trang, âm nhạc và ẩm thực…

Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, với vai trò là "siêu kết nối," Hong Kong là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam tiến vào Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau, thị trường Trung Quốc và mạng lưới thương mại toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là điểm đến hàng đầu không chỉ cho đầu tư mà còn là thị trường tiềm năng cho các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ từ Hong Kong và Khu vực Vịnh lớn.

Bà hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thương mại và giao lưu nhân dân, bao gồm việc mở rộng thị thực lao động cho nhiều ngành nghề, từ đó tận dụng tốt hơn lợi thế bổ sung giữa hai bên.

Bà Janice Choi, Giám đốc Pháp lý của Tập đoàn Sunwah (Hong Kong), đánh giá trong khoảng 10-20 năm trở lại đây, Việt Nam phát triển rất nhanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư của cả Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Ông Lý Gia Siêu, Trưởng đặc khu Hong Kong, khách mời danh dự của lễ kỷ niệm cũng rất chú trọng đến sự phát triển của Việt Nam vì ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư của Hong Kong quan tâm, tìm hiểu thông tin và cơ hội đầu tư liên quan tại Việt Nam.

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng. Trong truyền thống của người Trung Quốc, số 8 đồng nghĩa với sự phát triển, nên dịp kỷ niệm 80 năm sẽ mang lại nhiều điều tốt lành.

Đây là một sự kiện mang tính dấu mốc cho một giai đoạn phát triển của Việt Nam. Bà tin rằng Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo tới đây sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Anh Đỗ Phúc Tiến, Giám đốc cấp cao chi nhánh Hong Kong của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong, bày tỏ ấn tượng mạnh về sự thay đổi của Việt Nam trong những năm qua.

Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, cụ thể là kinh tế điện tử cũng như là khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người có sự tăng trưởng ngoạn mục.

Trong những năm qua, nhiều du khách muốn quay trở lại thăm Việt Nam, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh Tiến rất quan tâm đến du lịch Việt Nam.

Trong không khí ngày Tết Độc lập năm nay, anh Đỗ Phúc Tiến cảm thấy vô cùng biết ơn những thế hệ đi trước, Đảng và Nhà nước đã đưa đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường hơn và vững mạnh hơn, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Tại buổi lễ, những người tham dự được xem clip trình chiếu về đất nước và con người Việt Nam, thưởng thức màn trình diễn văn nghệ với tiết mục “Hào khí Việt Nam” và “Một vòng Việt Nam” do Nhóm múa của người Việt tại Hong Kong thực hiện.

Các món ăn như phở bò, bánh mỳ, nem rán… do đầu bếp danh tiếng tại Việt Nam và nhà hàng Việt Nam tại Hong Kong cung cấp khiến nhiều thực khách cảm thấy thích thú và bất ngờ khi được thưởng thức những món ăn chuẩn hương vị Việt Nam trên đất Hong Kong.

Buổi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hong Kong để lại nhiều dư âm trong lòng người tham dự.