Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, không ngừng nghỉ

(Ngày Nay) - Sáng 9/1, từ điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

Theo Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong năm 2025, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, vùng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng. Các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm (giảm 10% so với năm 2024), trong đó có 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 15,67%); 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 9,30%); 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm 13,78%). Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước gần 15,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,44%. Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ (tăng 2,75%), với 5.477 đối tượng (tăng 17,58%).

Chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận năm 2025, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đạt được những kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần rất quan trọng vào ổn định, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của đất nước.

“Nếu chúng ta ngăn chặn, đẩy lùi được sản xuất hàng giả, hàng nhái thì các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam sẽ nâng cao được chất lượng hàng hóa, cạnh tranh được với quốc tế. Điều này rất quan trọng. Đồng thời, chúng ta cũng tăng thu được ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và đặc biệt là quyền lợi hợp pháp, sức khỏe của người tiêu dùng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả như: thể chế, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ răn đe; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến rất phức tạp; các đối tượng vi phạm có thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; các hành vi vi phạm tinh vi có tổ chức và liên kết chặt chẽ giữa các khâu với nhau; còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, thậm chí bao che cho việc vi phạm. Đây là những vấn đề cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đối với công việc năm 2026 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

“Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, lâu dài, thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ. Cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy, các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là người dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, địa bàn, mặt hàng, lĩnh vực có rủi ro cao, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các mặt hàng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

“Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các Ban Chỉ đạo 389 ở các địa phương sau khi hợp nhất, ra quân thường xuyên, không ngừng nghỉ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Các địa phương, bộ, ngành xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên đề, cao điểm, có giải pháp kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ. Việc kiểm tra phải bảo đảm đúng nguyên tắc mỗi địa bàn, mỗi lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì, đồng thời chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp với các lực lượng và đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Các địa phương, bộ, ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về khoảng trống pháp lý, không để các đối tượng lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả.

Tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo từng lĩnh vực quản lý, tránh chồng chéo nhưng phải rõ trách nhiệm. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm trong lĩnh vực chỉ đạo, quản lý, thậm chí tiếp tay, bao che vi phạm. Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương tích cực, cách làm hay, tạo động lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền về những nguy hại, ảnh hưởng xấu của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả công tác thu thập, phân tích xử lý thông tin. Phó Thủ tướng yêu cầu từng bước đưa vào các phần mềm về chương trình thương mại điện tử, việc quản lý dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm và thống nhất quản lý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng của các trung tâm kiểm nghiệm. Rà soát lại mạng lưới các trung tâm kiểm nghiệm ở các địa phương và lên kế hoạch xây dựng, nâng cấp các trung tâm kiểm nghiệm chất lượng. Phó Thủ tướng cho biết, nếu làm tốt việc nâng cao chất lượng các trung tâm kiểm nghiệm, hàng hóa của Việt Nam đi qua cửa khẩu rất thuận tiện.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 389 các cấp trong thời gian qua, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.