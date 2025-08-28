Hòa nhập nhưng không hòa tan - Hướng đi đúng đắn của Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra (Australia), nền độc lập của đất nước Việt Nam không phải dễ có được mà là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người; trong những năm qua, Việt Nam hòa nhập tốt với thế giới nhưng không hòa tan, đó là hướng đi đúng đắn.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Harry Hoàng - Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Canberra, Chủ tịch Hội người Việt tại thủ đô Canberra và là người được Toàn quyền Australia tặng Huân chương Danh dự Australia (OAM), một trong những danh hiệu cao quý dành cho công dân ở Australia vì những đóng góp và cống hiến xuất sắc cho cộng đồng trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Australia.

Ông Harry Hoàng khẳng định: “Nền độc lập của đất nước Việt Nam không phải dễ có được, mà là nhờ sự hy sinh của rất nhiều người. Trong những năm qua, Việt Nam hòa nhập tốt với thế giới nhưng không hòa tan. Đó là một hướng đi đúng đắn.”

Theo ông Harry Hoàng, Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình, có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Là một người con đất Việt học tập, sinh sống và làm việc tại Australia đã 25 năm, trong quá trình làm việc với các đối tác Australia, ông nhận thấy họ tôn trọng người Việt Nam bởi cho rằng người Việt Nam luôn giữ vững và tự hào về cội nguồn.

Ông Harry Hoàng nhắc lại, ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong đó nhấn mạnh đến độc lập, tự do, hạnh phúc. Đây là giá trị cốt lõi của rất nhiều thế hệ người Việt.

Bên cạnh đó, Việt Nam luôn tham gia các vấn đề thế giới với triết lý lấy hòa bình làm ưu tiên giải quyết các vấn đề tranh chấp dù là địa lý hay kinh tế.

Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế đất nước trong suốt 80 năm qua, ông Harry Hoàng cho rằng khi đất nước tự chủ và có tiềm lực về kinh tế thì sẽ không cần phải lệ thuộc vào nguồn hỗ trợ của các nước khác. Đó là điều vô cùng quan trọng.

Theo quan sát của ông, những thành công trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam bắt nguồn từ thời kỳ Đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong 10 năm trở lại đây, nền kinh tế của Việt Nam đã duy trì tỷ lệ tăng trưởng từ 6-8%, bấp chấp những giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, trong đó khu vực tư nhân đóng góp một phần rất lớn cho tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện, cơ sở vật chất, hạ tầng, đường sá được nâng cấp đáng kể, hệ thống y tế, bệnh viện cũng ngày càng được chú trọng nâng cao.

Với mảnh đất hẹp và dân số đông, chiến lược lấy khoa học công nghệ làm nguồn năng lượng xanh, tinh giảm thể chế với tư duy mở làm động lực giúp bộ máy kinh tế tư nhân vươn mình ra thế giới là một hướng đi chiến lược dài hạn và khôn khéo, phù hợp với tình hình, thời cơ và thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam cũng là một trong những nước nhạy bén và chấp nhận công nghệ số rất nhanh, mạng xã hội, điện thoại thông minh và các nền tảng công nghệ số khác đều được chào đón với tốc độ chấp nhận cao. Đây chính là điểm mạnh của “đất nước hình chữ S”.

Ông Harry Hoàng cho rằng một trong những điểm đáng tự hào khác và là mấu chốt cho tương lai của Việt Nam chính là nền giáo dục.

Trong tương lai, chiến lược của Việt Nam là phát triển cho khoa học công nghệ và nền kinh tế tư nhân, coi đó là một trong những lực đẩy của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo ông Harry Hoàng, nếu muốn đổi mới sáng tạo thì cần phải có kiến thức, cũng như nếu muốn phát triển nền kinh tế tư nhân thì cần phải có hệ thống khởi nghiệp. Hai lĩnh vực này cần phải phát triển song hành với nhau. Đó là điều Việt Nam nên lưu ý. Hơn nữa, nếu muốn phát triển đi lên, ngoài việc cung cấp cho nền kinh tế nội địa, Việt Nam cần phải vươn tầm ra thế giới, đưa hàng hóa tiếp cận với nhiều thị trường.

Ông Harry Hoàng nêu rõ để nền kinh tế tư nhân có thể phát triển, thể chế hành chính cần phải đơn giản, tinh, gọn. Và Việt Nam đang hành động đúng đắn khi đi theo hướng đó.

Bên cạnh đó, ông Harry Hoàng cũng cảm thấy tự hào khi chứng kiến trong suốt 80 năm qua, đất nước đã bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, tự chủ về tài chính và bảo tồn được nền văn hóa bằng chính nội lực của mình.

Việt Nam được xếp vào danh sách một trong những đất nước có chỉ số hạnh phúc cao dù trước đó có một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, đi lên từ nghèo nàn lạc hậu.

Ông cho rằng giai đoạn 2025-2045 là “kỷ nguyên vươn mình” của Việt Nam, là thời khắc thế giới không còn nhắc đến cụm từ “Chiến tranh Việt Nam” mà sẽ nhớ đến Việt Nam như một đất nước lan tỏa giá trị của 3 chữ “độc lập, tự do, hạnh phúc” đến bạn bè thế giới.

Việt Nam không nuôi dưỡng thù hận mà ngược lại gác lại quá khứ, làm bạn với cả những nước từng tham chiến.

Theo ông Harry Hoàng, đó không phải là một việc làm dễ dàng và cũng chính điều đó khiến những người bạn, các đối tác Australia của ông luôn khâm phục người Việt Nam.