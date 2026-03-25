Nỗ lực giảm áp lực trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.

Quy mô học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội tăng mạnh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT), năm nay Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn so với năm học 2024-2025 khoảng 20.000 học sinh.

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập (bao gồm THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp) dự kiến khoảng 88.000 học sinh; khối tư thục tuyển khoảng 59.000 học sinh.

So với năm trước, trong khi chỉ tiêu vào công lập tăng khoảng 9.000 và tư thục tăng khoảng 11.000. Dù số lượng chỗ học tăng, nhưng áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập.

Nhiều năm qua, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nằm trong nhóm căng thẳng nhất cả nước, với tỷ lệ cạnh tranh cao và áp lực lớn đối với học sinh lẫn phụ huynh.

Trong bối cảnh Hà Nội đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng mạnh, việc đáp ứng hoàn toàn nhu cầu học trường công lập trong thời gian ngắn là thách thức lớn. Do đó, hệ thống giáo dục Hà Nội đang dần mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.

Tái cấu trúc mạng lưới giáo dục phổ thông

Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, trong giai đoạn 2018-2025, Thành phố đã đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng cho giáo dục, với hơn 1.300 dự án xây dựng, nâng cấp trường lớp đạt chuẩn quốc gia.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2026 - 2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động và và tuyển sinh lớp 10 từ cuối tháng năm tới. Thời điểm này, ước tính sẽ cung cấp thêm hơn 3.000 chỗ học mới cho học sinh, góp phần giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 của Thủ đô.

Ở khối công lập, Hà Nội bổ sung 4 trường gồm: Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Xuân Khanh (phường Sơn Tây). Đây đều là những địa bàn có tốc độ gia tăng dân số nhanh hoặc đang trong quá trình phát triển mạnh về đô thị.

Việc đưa các trường này vào hoạt động không đơn thuần là tăng thêm số lượng cơ sở giáo dục, mà trực tiếp tác động đến "điểm nghẽn" lớn nhất của giáo dục Thủ đô hiện nay: thiếu suất học công lập bậc trung học phổ thông.

Các trường mới sẽ góp phần phân luồng học sinh hợp lý hơn theo khu vực, hạn chế tình trạng dồn về một số trường "top" ở nội đô. Đồng thời, việc học gần nơi cư trú cũng giúp giảm áp lực giao thông, chi phí đi lại và nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập của học sinh.

Cùng với khối công lập, Hà Nội cũng ghi nhận thêm 2 trường trung học phổ thông tư thục mới là Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Edison (xã An Khánh).

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung chỗ học, các trường tư thục hiện nay còn mang đến những mô hình giáo dục linh hoạt hơn, tích hợp công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng mềm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của phụ huynh. Điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh tích cực, buộc cả hệ thống phải cải thiện chất lượng đào tạo, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục.

Năm nay, nhiều trường cũ trên địa bàn Hà Nội cũng được đầu tư xây dựng lại hoặc nâng cấp toàn diện, góp phần thay đổi diện mạo giáo dục Thủ đô. Có thể kể đến Trường THPT Xuân Khanh và THPT Lê Lợi - Hà Đông được xây dựng mới; THPT Việt Đức được sửa chữa, xây thêm đơn nguyên; hay THPT Hoàng Cầu vừa xây mới, vừa chuyển đổi mô hình từ công lập tự chủ sang công lập. Từ năm học 2026-2027, trường sẽ tuyển sinh lớp 10 theo quy định chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với trường công lập, góp phần tăng thêm cơ hội học tập cho học sinh.

Ngoài ra, hai trường THPT Phúc Thịnh và THPT Đỗ Mười cũng dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh, gấp rưỡi so với năm học trước. Năm 2025-2026, do hoàn thiện cơ sở vật chất muộn, hai trường này tuyển sinh sau gần một tháng so với kế hoạch chung với tổng chỉ tiêu khiêm tốn khoảng 1.000 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5. Học sinh thi 3 môn gồm: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.