Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ 10-12/6

(Ngày Nay) - Trong quá trình đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển đại học, cao đẳng, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tuỳ thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Cụ thể, Kỳ thi sẽ diễn ra trong các ngày từ 10-12/6. Trong đó, ngày 10/6, buổi sáng họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi.

Lịch thi chính thức trong 2 ngày 11-12/6. Sáng 11/6, thi môn Ngữ văn (120 phút); chiều 11/6, thi môn Toán (90 phút). Sáng 12/6, bài thi tự chọn (2 môn), mỗi môn 50 phút.

Việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025-2026 hoàn thành trước 17 giờ ngày 15/4/2026. Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4/2026.

Thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5/2026.

Thí sinh lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, xét tuyển đại học, cao đẳng, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tuỳ thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu. Ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Việc thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026.

Việc tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026.