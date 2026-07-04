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Nữ TikToker Hàn Quốc bất ngờ vì Ji Chang Wook quá thân thiện

Thái Linh In bài viết
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(Ngày Nay) - Là người xuất hiện cùng nam diễn viên Ji Chang Wook trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), Idol Nation đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Nữ nhà sáng tạo nội dung bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ tài tử đồng hương và mong muốn gắn bó hơn với điện ảnh Việt Nam.
Nữ TikToker Hàn Quốc bất ngờ vì Ji Chang Wook quá thân thiện

Idol Nation (tên thật Kim Hye Soo) - người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung của Hàn Quốc với hơn 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội - đã trở thành một trong những đại biểu được chú ý tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV). Cô cũng là nữ TikToker Hàn Quốc duy nhất đồng hành cùng diễn viên Ji Chang Wook trên thảm đỏ, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ với báo chí, Idol Nation cho biết cô vô cùng xúc động trước cơ hội này. “Ji Chang Wook là ngôi sao quốc tế được yêu mến rộng rãi. Đây là lần đầu tôi được đứng cùng anh ấy tại một sự kiện lớn như vậy. Tôi cảm nhận rõ sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam và đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên”, cô chia sẻ.

Trước khi gặp, Idol Nation từng nghĩ Ji Chang Wook là người nghiêm túc, ít nói. Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp, nam diễn viên lại để lại ấn tượng sâu sắc với tính cách thân thiện, lịch sự và gần gũi. Điều này khiến cô càng thêm ngưỡng mộ tài tử.

Nữ TikToker Hàn Quốc bất ngờ vì Ji Chang Wook quá thân thiện ảnh 1

Nam tài tử Ji Chang Wook và Idol Nation trên thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Không chỉ gây ấn tượng tại sự kiện, Idol Nation đang dần mở rộng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Sau khi tham gia dự án Lật mặt 8: Vòng tay nắng cùng đạo diễn Lý Hải, cô bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với các bộ phim Việt.

“Tôi vẫn chủ yếu làm việc tại Hàn Quốc, nhưng nếu có cơ hội, tôi rất muốn tham gia thêm nhiều dự án điện ảnh tại đây. Tình cảm mà khán giả Việt Nam dành cho tôi là động lực lớn khiến tôi muốn gần gũi hơn qua những vai trò trong phim hoặc các sản phẩm sáng tạo”, Idol Nation nói.

Theo nữ TikToker, quy trình sản xuất nội dung tại Việt Nam và Hàn Quốc không có nhiều khác biệt. Điều khiến cô ấn tượng nhất là con người và môi trường sáng tạo tại Việt Nam, nơi mỗi nhà sáng tạo đều có cách kể chuyện riêng biệt, độc đáo và hấp dẫn.

Dù hiện tại chưa có kế hoạch sinh sống lâu dài tại Việt Nam vì lịch trình công việc tập trung ở Hàn Quốc, Idol Nation vẫn coi Việt Nam là điểm đến đặc biệt trong sự nghiệp.

“Mỗi lần đến Việt Nam đều mang lại những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều dịp được làm việc và gặp gỡ khán giả Việt Nam nhiều hơn”, nữ Tiktoker khẳng định.

Thái Linh
DANAFF Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV Ji Chang Wook Idol Nation

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