Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11

(Ngày Nay) - Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Phần quà bằng vàng vô cùng hấp dẫn đã được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị cho các vị khách may mắn để đón dấu mốc đặc biệt này.

3 chỉ vàng 9999 dành cho vị khách may mắn nhất

Những ngày đầu tháng 11, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain đã sẵn sàng đón vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Rất nhiều du khách vô cùng háo hức đến với ngọn núi cao nhất Nam Bộ để trở thành vị khách may mắn và săn những món quà đặc biệt giá trị trong cột mốc đáng nhớ này.

Cụ thể, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain dành tặng riêng cho vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen món quà đặc biệt chưa từng có từ trước đến nay, đó là 03 chỉ vàng 9999. Đồng thời, hai vị khách liền kề (thứ 4.999.999 và 5.000.001), mỗi người sẽ nhận 1 chỉ vàng 9999. Hai khách liền kề tiếp theo (thứ 4.999.998 và 5.000.002) sẽ được tặng lá bồ đề mạ vàng – biểu tượng an lành, may mắn từ đỉnh thiêng Tây Ninh.

Đây là một trong những chương trình tri ân quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, thể hiện sự trân trọng đối với các du khách, những người góp phần đưa núi Bà Đen trở thành biểu tượng du lịch văn hóa tâm linh tại Nam Bộ.

Nói về sự kiện ý nghĩa này, bà Đào Thị Việt - Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cho biết, những phần quà đặc biệt này không chỉ là sự tri ân của khu du lịch đối với du khách, mà còn mong muốn du khách đến với ngọn núi thiêng Nam Bộ sẽ được đón nhận được thật nhiều may mắn. “Chúng tôi rất vui mừng khi ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước chọn núi Bà Đen là điểm đến yêu thích. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, trải nghiệm hệ thống cáp treo hiện đại bậc nhất mà còn được hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Chúng tôi mong rằng mỗi du khách khi rời núi Bà Đen đều mang theo những kỷ niệm đáng nhớ, và quan trọng hơn là đón nhận được thật nhiều may mắn, bình an và tài lộc”.

Cột mốc ấn tượng khẳng định sức hút đỉnh thiêng Nam Bộ

Nếu năm 2023, núi Bà Đen cần 12 tháng để đón 5 triệu lượt khách thì năm nay, điểm du lịch này đón cột mốc trên khá sớm. Điều đó cho thấy lượng khách đến núi Bà Đen đang tiếp tục tăng trưởng, khẳng định sức hút của một điểm đến văn hoá tâm linh hàng đầu Nam Bộ.

Với du khách, núi Bà Đen không chỉ là nơi hành hương, chiêm bái, mà còn là điểm đến “chữa lành” và cân bằng thân - tâm - trí. Điểm nhấn nổi bật của khu du lịch là hệ thống cáp treo hiện đại, giúp du khách dễ dàng lên đỉnh núi ở độ cao 986m trong thời gian vài phút. Từ cabin, toàn cảnh Tây Ninh trù phú mở ra với hồ Dầu Tiếng, cánh đồng lúa mênh mông, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Tại lưng chừng núi, hệ thống chùa Bà cổ kính là nơi thờ chính của Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát linh thiêng – điểm tựa tâm linh của người dân Nam Bộ. Trên đỉnh núi là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn – tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á đứng uy nghi trên đài sen, tay trái nâng bình cam lộ như đang ban phước lành cho muôn dân.

Đỉnh núi cũng là nơi ngự tọa của tôn tượng Di Lặc Bồ Tát bằng đá sa thạch được tạo tác công phu từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên, mô phỏng hình ảnh ruộng bậc thang độc đáo. Đức Di Lặc ngồi trên thác nước chảy tràn, hướng mặt về phía Đông nơi mặt trời mọc, như ban phát niềm vui, hỷ xả và an lạc cho muôn loài.

Bên cạnh những công trình tâm linh kỳ vĩ, núi Bà Đen còn là ngọn núi của lễ hội văn hoá tâm linh. Lễ dâng đăng diễn ra vào tối thứ Bảy hằng tuần là nghi thức đặc trưng, thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách mỗi đêm trong khung cảnh huyền diệu của hàng ngàn ánh đèn hoa đăng thắp sáng khắp đỉnh núi.

Từ chùa Bà linh thiêng hơn 300 năm tuổi, hệ thống cáp treo hiện đại, cho đến những công trình văn hóa tâm linh, tất cả hòa quyện thành một bức tranh du lịch đầy sắc màu, nơi tâm linh gặp gỡ hiện đại, nơi mỗi bước chân du khách đều được lấp đầy bằng cảm xúc và lòng thành kính. Những trải nghiệm tâm linh kết hợp với cảnh sắc thiên nhiên đẹp tựa tiên cảnh đã khiến núi Bà Đen trở thành điểm đến phải ghé ít nhất một lần trong đời với du khách bốn phương.