Nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao, học sinh nhiều điểm trường biên giới nghỉ học

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường vẫn duy trì công tác chuyên môn, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, sẵn sàng tổ chức học bù khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
Nước sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua địa phận xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) dâng cao, gây ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân.
Nước sông Vàm Cỏ Đông (đoạn chảy qua địa phận xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) dâng cao, gây ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân.

Chiều 8/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiều ngày nay, do mực nước sông Vàm Cỏ Đông dâng cao, nhiều điểm trường ở xã biên giới Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh bị ngập sâu, buộc học sinh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Một số trường đã chủ động chuyển sang hình thức dạy trực tuyến, chuẩn bị phương án học bù khi nước rút.

Cụ thể, tại xã Phước Chỉ có 3 trường tiểu học (cơ sở phụ) tạm thời ngưng hoạt động vì bị ngập lụt. Việc dạy và học trở lại còn tùy vào diễn biến mực nước trong thời gian tới.

Tại Trường Tiểu học Phước Bình B (cơ sở IV, ấp Phước Giang, xã Phước Chỉ), sân trường ngập sâu khoảng nửa mét, nước tràn vào một số phòng học và phòng chức năng.

Toàn bộ hoạt động giảng dạy tạm ngưng, nguồn điện phải ngắt tạm thời để bảo đảm an toàn. Giáo viên, nhân viên nhà trường tất bật kê bàn ghế, di chuyển thiết bị, nâng vật dụng lên cao để tránh hư hỏng.

Thầy Hồ Vy Tol, giáo viên của Trường Tiểu học Phước Bình B cho biết, điểm trường này nằm ven sông Vàm Cỏ Đông, địa hình trũng thấp nên hầu như năm nào cũng bị ngập lụt.

Dự liệu trước tình huống này, nhà trường đã cho học sinh học bù từ trước và toàn bộ 5 lớp với 56 học sinh tạm nghỉ từ ngày 1/11.

Nếu nước rút trong tuần tới, học sinh sẽ được trở lại trường; trường hợp ngập sâu kéo dài, việc dạy học sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến.

Cũng theo Thầy Hồ Vy Tol, mùa lũ năm nay nước dâng cao hơn mọi năm khiến giáo viên phải đi mượn gạch của nhà dân về kê bàn lên cho khỏi ướt, tránh bị hư hỏng.

Cách đó khoảng 10km, Trường Tiểu học Hòa Bình (cơ sở III, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ) cũng cho học sinh tạm nghỉ học do đường giao thông quanh trường bị ngập, đi lại nguy hiểm.

Ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình cho biết, năm nay mực nước cao hơn mọi năm, nhiều phụ huynh phải dùng xuồng đưa con đến lớp.

Để bảo đảm an toàn, nhà trường cho học sinh nghỉ từ chiều 6/11, riêng khối 4 và 5 hoàn tất kiểm tra giữa kỳ trước khi nghỉ. Dự kiến đến ngày 10/11, học sinh sẽ trở lại học, song nếu nước chưa rút, việc học trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai.

Tương tự, điểm Trường Tiểu học Hòa Bình (cơ sở II, ấp Phước Long, xã Phước Chỉ) cũng cho học sinh nghỉ từ ngày 6 đến hết ngày 9/11.

Hiện Trường Tiểu học Hòa Bình có 151 học sinh, gồm ba cơ sở, trong đó hai cơ sở ở ấp Phước Hội và Phước Long đều nằm ven sông Vàm Cỏ Đông, thường xuyên bị ảnh hưởng khi nước lũ dâng cao.

Ông Bùi Thanh Tâm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phước Chỉ cho biết, chính quyền xã đã phối hợp với các trường chủ động di dời trang thiết bị, bàn ghế, bảo quản cơ sở vật chất, thông báo cho phụ huynh và học sinh tạm dừng đến lớp để bảo đảm an toàn.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường vẫn duy trì công tác chuyên môn, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, sẵn sàng tổ chức học bù khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

UBND xã cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi mực nước, hỗ trợ các điểm trường bị ảnh hưởng sớm khắc phục, ổn định việc dạy và học.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Phước thông tin, xã Phước Chỉ hiện có 9 điểm trường, trong đó 3 điểm bị ảnh hưởng do nước ngập.

Ngay khi sự cố xảy ra, ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các trường tạm ngưng dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phước, đến thời điểm này, mực nước đã có dấu hiệu rút dần; dự kiến trong 1-2 ngày tới, các điểm trường sẽ khắc phục xong và hoạt động dạy học sẽ sớm trở lại bình thường.

Qua rà soát, toàn tỉnh Tây Ninh hiện chưa ghi nhận thêm điểm trường nào bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

PV
sông Vàm Cỏ Đông triều cường nước lũ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lực lượng bộ đội, dân quân giúp dân xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN.
Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão
(Ngày Nay) - Tối 7/11, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 13 và giúp chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trên 11.400 cán bộ, chiến sĩ đã được các đơn vị điều động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.
Bác sĩ khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho dân. Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN.
Đầu tư cho phòng bệnh để giảm gánh nặng kinh tế do bệnh tật gây ra
(Ngày Nay) - Thông tin về dự thảo Luật Phòng bệnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế Phạm Đức Mạnh cho biết dự thảo Luật Phòng bệnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa năm điều và sửa đổi 39 điều còn phù hợp của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hiểm họa của "bóng ma hạt nhân"
(Ngày Nay) - Sau hơn 3 thập niên tưởng chừng bị chôn vùi cùng Chiến tranh Lạnh, “bóng ma hạt nhân” lại một lần nữa phủ bóng lên thế giới.
Hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2025
Hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2025
(Ngày Nay) - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có báo cáo về tình hình khách du lịch tại Việt Nam tháng 10/2025, trong đó số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2025 đạt 1.732.942 lượt khách, tăng 11,3% so với tháng 9/2025, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.