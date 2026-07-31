Thúc đẩy liên kết du lịch miền Trung qua sản phẩm đường sắt di sản giữa Quảng Trị và Huế

(Ngày Nay) - Chiều 31/7, tại Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch đường sắt "Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới", đồng thời ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt giai đoạn 2026 – 2030.

Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân; Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang; ông Diệp Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị và ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành, hiệp hội du lịch và doanh nghiệp của hai địa phương.

Theo đề án được giới thiệu, tuyến tàu du lịch "Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới" dự kiến vận hành từ ngày 1/9/2026. Đoàn tàu gồm 8 toa với sức chứa khoảng 304 hành khách, được đầu tư theo hướng hiện đại, gồm toa ghế mềm xoay 360 độ, toa VIP, toa cộng đồng và toa dịch vụ - giải trí. Không gian trên tàu được thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa, di sản của Huế và Quảng Trị, kết hợp thuyết minh tự động, giới thiệu ẩm thực địa phương, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm.

Tuyến tàu dài khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc. Theo kế hoạch, chuyến HQ2 khởi hành từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút; chiều ngược lại, chuyến HQ1 xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút và về ga Huế lúc 17 giờ 25 phút.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về phương án khai thác tuyến tàu, xây dựng sản phẩm du lịch đường sắt đặc trưng, tăng cường liên kết doanh nghiệp lữ hành và triển khai các chương trình kích cầu nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh việc ký kết hợp tác là bước đi quan trọng trong hiện thực hóa chủ trương liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Trị, thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Theo đó, các bên sẽ phối hợp xây dựng và khai thác tuyến tàu, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp du lịch, hướng tới đưa tuyến tàu trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực miền Trung.

Kết thúc hội thảo, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt "Cố đô Huế – Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới" giai đoạn 2026 – 2030. Việc ký kết đánh dấu bước tiến mới trong liên kết phát triển du lịch giữa các bên, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt và nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến trên hành lang du lịch Bắc Trung Bộ.