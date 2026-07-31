“Hộ Linh Tráng Sĩ”: Phim “trăm tỷ” hé lộ clip hành động kỳ ảo

(Ngày Nay) - Bộ phim “Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tổ chức lễ ra mắt những đoạn phim đầu tiên vào tối 30/7 tại TP.HCM , quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn , Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Thúy Hiền , Lê Vũ Long, Đăng Trần , Lê Minh Thuấn, Hiền Ngô ...

Phim huyền sử được đầu tư lớn

Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và đông đảo khán giả bởi Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh là dự án phim huyền sử “bom tấn” được chờ đợi bậc nhất của làng điện ảnh Việt năm 2026, được kỳ vọng mang đến một góc nhìn mới hấp dẫn từ huyền sử dân gian hào hùng của Việt Nam trên màn ảnh rộng. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 28/8, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Những đoạn phim đầu tiên của bộ phim được giới thiệu, phần nào cho thấy quy mô đầu tư sản xuất lớn (có tin đồn tổng kinh phí làm phim có thể lên đến “trăm tỷ”, song nhà sản xuất là Công ty BHD hợp tác cùng TV360 chưa xác nhận cũng không phủ nhận). Phim quy tụ hơn 100 diễn viên hành động, 5.000 diễn viên quần chúng cùng 50 diễn viên hàng đầu, cho thấy tầm vóc của dự án và tâm huyết của những người thực hiện.

Khán giả cũng chứng kiến bối cảnh non sông Việt Nam hùng vĩ ở thế kỷ thứ 10 trong phim (hơn 40 bối cảnh hoành tráng), được quay liên tục 83 ngày đêm, dàn diễn viên thực lực đông đảo cùng cốt chuyện giàu cảm xúc lấy cảm hứng từ huyền sử dân gian.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh là phim huyền sử về hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng được Tiên Đế giao. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa các kẻ thù trong bóng tối đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của vương triều.

Điều gì ẩn giấu trong những chiếc quan tài mà 7 Tráng sĩ đã thề nguyền, hi sinh tính mạng để bảo vệ? Liệu đó chỉ là thi hài của vị Hoàng đế, hay còn một bí mật lớn lao hơn? Long mạch vượng khí của vương triều liệu có thoát khỏi âm mưu phá hoại? Hành trình đầy gian truân, nghẹt thở của nhóm tráng sĩ giỏi võ, dũng cảm này “không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù bên ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm, nơi lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh đan xen”.

Hải Yến và Johnny Trí Nguyễn toả sáng

Bà Ngô Thị Bích Hiền, đại diện nhà sản xuất BHD, cho biết dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được “thai nghén” từ hơn 10 năm trước và nay trình làng với công chúng đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty BHD. “Chúng tôi nỗ lực đưa một truyền thuyết dân gian xưa tiếp cận công chúng hôm nay bằng ngôn ngữ của điện ảnh hiện đại”.

Không chỉ là một bộ phim hành động, tác phẩm còn khai thác những xung đột giữa lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh vì nghĩa lớn dân tộc, tạo nên một khúc ca bi hùng nhằm khắc họa tinh thần bảo vệ cội nguồn, lòng trung nghĩa và những lựa chọn nghiệt ngã của con người trước vận mệnh chung của đất nước.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến là một trong những gương mặt được chú ý nhất khi đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương - người phụ nữ duy nhất tại Việt Nam được phong Hoàng hậu của hai vị Hoàng đế thuộc hai triều đại khác nhau, góp phần mở ra triều đại Tiền Lê để đồng lòng chống giặc, bảo vệ giang sơn và được phong là Đại Thắng Minh Hoàng hậu.

Johnny Trí Nguyễn ngoài đóng vai Tráng sĩ dẫn dắt cả nhóm trong phim còn phụ trách phần hành động võ thuật. Ông cho biết phim có rất nhiều cảnh đối kháng võ thuật, với bản dựng sau cùng có thể chứa tới 12 màn võ thuật – thuộc dạng kỷ lục trong một bộ phim điện ảnh Việt Nam.

Tuần trước, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinhmang đến tin vui cho công chúng khi được Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF 2026) mời tham dự hạng mục danh giá “Gala presentation” trình chiếu các tác phẩm điện ảnh lớn của thế giới có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt điện ảnh hoặc văn hóa.