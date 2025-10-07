Ông Khaled El-Enany được đề cử làm Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2025–2029

(Ngày Nay) - Chiều 6/10 (theo giờ Paris), kỳ họp lần thứ 222 của Hội đồng Chấp hành tổ chức tại Trụ sở UNESCO đã bỏ phiếu đề cử ông Khaled Ahmed El-Enany làm ứng viên cho vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2025–2029.

Trong cuộc bỏ phiếu kín của Hội đồng Chấp hành gồm 58 thành viên, ông El-Enany giành thắng lợi áp đảo khi nhận 55 phiếu trong tổng số 57 phiếu có hiệu lực, đối thủ của ông là ông Firmin Édouard Matoko của Cộng hòa Congo nhận 2 phiếu. Trong đó, Hoa Kỳ không tham gia bỏ phiếu. Kết quả này sẽ được trình lên toàn thể 194 quốc gia thành viên của UNESCO để phê chuẩn tại Kỳ họp Đại hội đồng tổ chức ở Samarkand, Uzbekistan ngày 6/11/2025.

Nếu được Đại hội đồng phê chuẩn, ông El-Enany sẽ chính thức kế nhiệm bà Audrey Azoulay và dự kiến nhậm chức vào giữa tháng 11. Việc bầu chọn được coi là mang ý nghĩa lịch sử khi ông có thể trở thành Tổng Giám đốc đầu tiên đến từ khối Ả Rập và là nhà lãnh đạo người châu Phi thứ hai kể từ khi UNESCO được thành lập.

Ông Khaled El-Enany sinh năm 1971, là nhà Ai Cập học và Giáo sư Ai Cập học tại Đại học Helwan, nơi ông giảng dạy hơn 30 năm. Ông có bằng Tiến sĩ Ai Cập học của Đại học Paul-Valéry Montpellier 3 của Pháp. Ông từng giữ các vị trí quản lý tại các cơ sở đào tạo và bảo tàng gồm Phó Trưởng khoa Du lịch và Khách sạn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Mở, Trưởng Bộ môn Hướng dẫn viên Du lịch, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập và Giám đốc Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Từ 2016 đến 2022, ông là Bộ trưởng Bộ Cổ vật và sau đó là Bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật của Cộng hòa Ả Rập Ai Cập.

Tại phiên họp ngày 6 tháng 10, ông El-Enany phát biểu khẳng định ông không chỉ đại diện cho khối Ả Rập hay cho châu Phi mà đại diện cho toàn thể cộng đồng thành viên UNESCO. Ông cam kết trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ sẽ cùng các quốc gia thành viên làm lộ trình hiện đại hoá tổ chức với mục tiêu thúc đẩy hòa bình và đoàn kết, đặt trọng tâm vào con người trong mọi chính sách.

Trước đó, ông El-Enany được đánh giá có tầm nhìn “UNESCO vì con người” với cam kết tăng cường đối thoại, xây dựng niềm tin và tôn trọng lẫn nhau để gắn kết các dân tộc. Ông cũng được biết đến với các sáng kiến thúc đẩy du lịch văn hóa và quản trị di sản và từng được Tổ chức Du lịch Thế giới bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc biệt về Du lịch Văn hóa tháng 11 năm 2024 và là người bảo trợ của Quỹ Di sản Thế giới Châu Phi.

Theo quy định của Hiến chương UNESCO, Tổng Giám đốc có trách nhiệm đề xuất chương trình hoạt động và dự thảo ngân sách trình Hội đồng Chấp hành và Đại hội đồng, đồng thời điều hành hoạt động của Ban Thư ký. Ông El-Enany, nếu được phê chuẩn, sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành cao nhất của Tổ chức trong nhiệm kỳ 2025–2029 và phải đối mặt với thách thức củng cố nguồn lực tài chính sau một số quyết định rút khỏi tổ chức của một số thành viên lớn.