Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Đến dự Đại hội có sự tham gia của lãnh đạo, đại diện các cơ quan ban ngành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế và hơn 400 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15 nghìn hội viên chính thức của Liên hiệp. Sự kiện được tổ chức trong không khí cả nước phấn khởi tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội lần thứ VII của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam diễn ra trong thời kỳ phong trào Câu lạc bộ UNESCO trên thế giới đã trải qua 80 năm phát triển và trở thành một lựợc lượng đoàn kết trí tuệ mang tầm quốc gia và quốc tế rất có ý nghĩa. Phong trào UNESCO tại Việt Nam, sau hơn 30 năm hoạt động, cũng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, đóng góp vào những biến chuyển lớn lao hòa chung với sự phát triển của đất nước đang trong công cuộc đổi mới và tình hình quốc tế đầy sôi động.

“Một lần nữa chúng ta lại cùng nhau đánh giá lại chặng đường đã đi qua với 32 năm liên tục phần đấu không ngừng để xây dựng và vun đắp cho Liên hiệp lớn mạnh như ngày hôm nay, cũng như để hoạch định cho một tương lai phát triển mới. Đại hội lần này là sự nối tiếp, kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ qua, tiếp tục đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn của tố chức để hoạch định cho sự phát triển trong giai đoạn mới và tiến hành lựa chọn để bầu ra một Ban Chấp hành xứng đáng cho một giai đoạn mới - nhiệm kỳ 2025-2030”, nhà báo, nhà ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư kí LH các Hội UNESCO thế giới, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam khẳng định trong bài phát biểu khai mạc Đại hội.

Cũng theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Đại hội lần này là mốc son quan trọng đánh dầu thêm một chặng đường trưởng thành của Liên hiệp, ghi nhận công lao đóng góp của hơn 15.000 hội viên luôn đoàn kết và thống nhất hành động xung quanh Ban Chấp hành của mình.

Cách đây 32 năm, vào tháng 3/1993, Ngài Federico Mayor, Tổng Giám đốc UNESCO trong chuyến thăm Việt Nam đã mang theo một sáng kiến quan trọng đề xuất với Chính phủ Việt Nam, đó là khuyến nghị của Tổ chức UNESCO về việc cho ra đời tại Việt Nam một tổ chức phi chính phủ mang tên UNESCO. Tổ chức có mục đích phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lý tưởng hòa bình cao quý và các tiêu chí tiến bộ của UNESCO. Sáng kiến đó đã được Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và đón nhận. Tháng 8 cùng năm, Thủ tướng Chính phủ ta đã ký quyết định cho ra đời Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam và tháng 10 năm đó Hiệp hội đã chính thức đi vào hoạt động bằng một Đại hội sáng lập thành công rực rỡ. Kể từ đó, với sự đóng góp của nhiều thế hệ hội viên và Ban Chấp hành, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tiến bước vượt qua những thăng trầm, gian nan nhưng cũng rất vẻ vang và đáng tự hào. Liên hiệp vinh dự được Đảng và Chính phủ ghi nhận công lao đóng góp cho đất nước, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và bốn lần được trao tặng Huân chương Lao động.