Tác giả “Tổ quốc gọi tên mình” được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM

(Ngày Nay) -Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/6 đã bầu ban chấp hành mới gồm 15 thành viên. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2026 - 2030) diễn ra trong thời điểm TPHCM hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên nền tảng tiếp nhận hội viên của Phân hội Âm nhạc tỉnh Bình Dương và Ban Âm nhạc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại hội lần này mang ý nghĩa lớn định hướng cho chặng đường mới của âm nhạc TPHCM trên một địa bàn rộng lớn hơn nhiều.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, gồm có: Th.S - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, nhạc sĩ Lê Anh Tú, NSƯT - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, TS - nhạc sĩ Trần Đình Lăng, nhạc sĩ Võ Đại Hoài An, PGS.TS - NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Th.S - NSƯT - nhạc trưởng Huỳnh Thị Hoàng Điệp, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, nhạc sĩ Lê Văn Lộc, nhạc sĩ Trang Thanh Phương, nhạc sĩ Hoàng Đình Lương, nhạc sĩ Lê Đức Pháp, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Th.S - NSƯT - nhạc trưởng Trần Vương Thạch.

Trong đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, có số phiếu tín nhiệm cao nhất là 86,4% và tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - tác giả ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, ông hiện là Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã được bầu làm Phó Chủ tịch cùng với PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm và nhạc sĩ Trần Đình Lăng.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh cho rằng, sự hợp nhất TPHCM với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực liên kết vùng, huy động nguồn lực và khai thác tiềm năng cộng đồng. Đồng thời, những thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao, áp lực dân số và khoảng cách phát triển giữa các khu vực đòi hỏi Hội phải chủ động đổi mới cơ cấu, nâng cao năng lực cán bộ, phát triển các chương trình gắn với nhu cầu thực tiễn của hội viên, bảo đảm lan tỏa hoạt động rộng khắp và đồng bộ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TPHCM và đất nước.

Đồng thời xác định 9 nhiệm vụ phải thực hiện. Trong đó, tập trung xây dựng, phát triển đồng thời 4 trụ cột công tác của Hội là sáng tác; biểu diễn và quảng bá tác phẩm; lý luận, phê bình, nghiên cứu và đào tạo; tổ chức, xây dựng và phát triển Hội. Cùng với đó là đầu tư sáng tác cho thanh nhạc và khí nhạc, đặc biệt là âm nhạc thiếu nhi, âm nhạc học đường.

“Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các nhạc sĩ, nhất là nhạc sĩ trẻ, hội viên mới, bám sát thực tiễn sinh động cuộc sống, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc cũng như những đặc trưng và bản sắc độc đáo của Nam bộ và TPHCM, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa âm nhạc của thế giới” – nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã chúc mừng thành công Đại hội toàn thể Hội Âm nhạc TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) đồng thời gợi mở suy nghĩ về cơ hội và thách thức mới. “Bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu phát triển của thành phố và đất nước trong thời kỳ đổi mới chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức đang đặt ra. TPHCM sau khi sắp xếp địa giới đã trở thành một siêu đô thị, nơi tập trung rất đông lao động nhập cư. Người lao động và các khu nhà trọ, vùng ven đô, ven biển chịu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu. Sự phát triển này đang đòi hỏi âm nhạc phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa để kịp thời phản ánh đồng thời nâng cao hơn nữa mức độ thụ hưởng văn hóa tinh thần của người dân lao động ở các tầng lớp trong thành phố của chúng ta và cả nước” – ông Phan Hồng Ân đặt vấn đề.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng tặng bằng khen cho 2 tập thể Hội Âm nhạc TPHCM và Văn phòng Hội Âm nhạc TPHCM; cùng 3 cá nhân là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, NSƯT Quỳnh Liên và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên.