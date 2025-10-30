Tín hiệu tích cực trong cuộc hội đàm trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ - Trung

(Ngày Nay) - Nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận trong cuộc hội đàm trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Phát biểu trước báo giới khi mở màn cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh do điều kiện quốc gia của Trung Quốc và Mỹ khác nhau, việc tồn tại một số bất đồng là điều khó tránh khỏi. Ông lưu ý rằng sự phát triển của Trung Quốc không mâu thuẫn với mục tiêu “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Trump. Theo ông, Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có thể cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung; hai nước nên là đối tác và bạn bè bởi đây là bài học từ lịch sử và là sự tất yếu của thực tế.

Trước những thách thức hiện nay, ông và Tổng thống Trump cần phải xác định đúng hướng đi, nắm vững đại cục, để “con thuyền lớn” của quan hệ Trung - Mỹ có thể tiếp tục tiến lên ổn định. Ông Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Trump để đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ Trung - Mỹ và tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cả hai nước.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc cũng hoan nghênh việc Tổng thống Trump nhiệt tình thúc đẩy giải quyết các điểm nóng khu vực, đồng thời khẳng định Trung Quốc cũng đang tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình về nhiều điểm nóng hiện nay theo cách riêng của mình. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, thế giới ngày nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau thể hiện trách nhiệm của một cường quốc, cùng nhau hợp tác để đạt được những điều quan trọng, thiết thực và có lợi hơn cho cả hai nước và thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng sẽ duy trì một mối quan hệ “tuyệt vời và lâu dài” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận và sẽ tiếp tục thống nhất thêm một số vấn đề trong thời gian tới.

Trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng về một "cuộc gặp rất thành công" với Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng hai bên có thể ký một thỏa thuận thương mại trong ngày 30/10.

Sau khi có bài phát biểu mở đầu ngắn gọn với báo chí, hai nhà lãnh đạo đã chuyển sang trao đổi kín với các quan chức cấp cao hai nước.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump kết thúc sau khoảng 1 giờ 40 phút.

Kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã có 3 cuộc điện đàm, nhiều lần trao đổi thư từ và duy trì liên hệ chặt chẽ. Cách đây ít ngày, các nhóm công tác về kinh tế - thương mại của hai nước đã tiến hành một vòng tham vấn mới tại Kuala Lumpur (Malaysia), đạt được đồng thuận cơ bản trong việc giải quyết các vấn đề trọng tâm hiện nay của mỗi bên, đồng thời tạo điều kiện cần thiết cho cuộc gặp thượng đỉnh này.