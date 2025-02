Ông Zelensky nêu điều kiện từ bỏ chức vụ Tổng thống Ukraine

(Ngày Nay) - Các quan chức châu Âu khẳng định họ hiểu quan điểm của Tổng thống Donald Trump rằng “Lục địa già” cần tự lo phòng thủ với ít hỗ trợ hơn từ Mỹ. Và câu hỏi gây chú ý nhất hiện nay là phía nào sẽ bảo trợ an ninh cho châu Âu nếu quân đội Mỹ thu hẹp hiện diện hoặc rời đi.

(Ngày Nay) - Ngày 17/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, đồng thời phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.