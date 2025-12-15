Tổng thống Donald Trump để ngỏ hiệu quả chính sách kinh tế

(Ngày Nay) - Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc các tác động từ chính sách kinh tế của mình có thể phát huy đầy đủ hiệu quả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới, qua đó có thể ảnh hưởng đến khả năng đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Hạ viện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn WSJ hôm 13/12, khi được hỏi liệu đảng Cộng hòa có nguy cơ mất Hạ viện trong cuộc bầu cử tháng 11/2026 hay không, Tổng thống Trump nói: "Tôi không thể nói trước được. Tôi không biết khi nào toàn bộ số tiền này mới thực sự phát huy tác dụng”. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu phản hồi của truyền thông về phát biểu này.

Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định các chính sách kinh tế của ông, trong đó có việc áp đặt các mức thuế quan diện rộng đối với hàng nhập khẩu, đang góp phần tạo việc làm, thúc đẩy thị trường chứng khoán và thu hút thêm đầu tư vào Mỹ.

Sau khi đắc cử năm ngoái với cam kết kiềm chế lạm phát, thời gian gần đây, Tổng thống Trump cho rằng những lo ngại về chi phí sinh hoạt đang bị phóng đại, đồng thời bày tỏ tin tưởng các chính sách kinh tế của ông sẽ mang lại lợi ích cho người dân Mỹ trong năm tới. Ông tin tưởng đến thời điểm cuộc bầu cử "nóng lên", giá cả sẽ ở mức ổn định.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã rút lại các mức thuế quan đối với hơn 200 mặt hàng thực phẩm trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan ngại về giá lương thực, thực phẩm tăng cao. Tuy nhiên, theo WSJ, ông chưa cho biết liệu có tiếp tục hạ thuế đối với các mặt hàng khác hay không.

Theo kết quả khảo sát mới của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ chung đối với Tổng thống Trump đã nhích lên mức 41%, song mức ủng hộ đối với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt chỉ đạt 31%.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ gần đây giành được nhiều chiến thắng liên tiếp trong các cuộc bầu cử cấp bang và địa phương tại Virginia, New Jersey và thành phố New York, trong đó mối quan ngại ngày càng tăng của cử tri về chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá thực phẩm cao, được xem là một chủ đề then chốt. Được biết trong năm tới, Tổng thống Trump sẽ tiến hành các chuyến vận động trên toàn quốc nhằm thuyết phục cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu trong chính sách kinh tế.

