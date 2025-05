Pacer Lê Thị Như Quỳnh và kỷ niệm ý nghĩa tại giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”

Với thành tích ấn tượng khi hoàn thành cự ly full marathon trong 3 giờ 52 phút 35 giây cùng chặng đường 100km tại giải chạy bộ địa hình Vietnam Mountain tổ chức ở Sapa (VMM 2024), Như Quỳnh đã khẳng định sự mạnh mẽ, ý chí bền bỉ và tính kỷ luật của mình. Trước khi tham dự giải “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc”, cô cũng đã hoàn thành cự ly 60km tại giải Hà Tĩnh Half BackYard - Wao Farm 2025 do Hà Tĩnh Marathon tổ chức như một “bài tập” rèn luyện thể lực và tinh thần.

Cùng Ngày Nay trò chuyện với nữ chiến binh trên đường chạy Lê Thị Như Quỳnh:

----

PV: Xin chào Như Quỳnh, lý do gì đã thôi thúc chị quyết định tham gia làm pacer cho giải chạy lần này tại Nghệ An?

Như Quỳnh: Ban đầu, khi ban tổ chức ưu tiên CLB Nghệ An Runner ba suất pacer, tôi định nhường cho các bạn trẻ hơn ở trong đội. Tuy nhiên, sau khi một bạn pacer gặp chấn thương không thể tham dự, tôi đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Giải được tổ chức trên chính quê hương mình, lại có cung đường rất đẹp và ý nghĩa, tôi không có lý do gì để từ chối.

Dù nhận lời sát ngày thi đấu, tôi vẫn nhanh chóng hoàn thành hai bài chạy dài 17km theo đúng giáo án và tốc độ yêu cầu của tổ pacer. Tôi phải chạy liên tục hai ngày cuối tuần, vừa để đảm bảo thể lực vừa làm quen với điều kiện thời tiết của giải. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian chuẩn bị tâm lý cũng như tìm hiểu kỹ về lộ trình để nắm rõ các điểm chụp ảnh và hỗ trợ trên đường để có buổi thi đấu tốt nhất.

Được các leader trong nhóm pacer hướng dẫn một cách tỉ mỉ, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, thời gian có mặt, cách dẫn tốc để có thể đảm bảo công việc của mình được tiến hành suôn sẻ.

PV: Giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa gì đặc biệt so với những giải chạy trước đây mà chị từng tham gia?

Như Quỳnh: Đối với tôi, mỗi giải chạy đều mang một ý nghĩa riêng, nhưng giải chạy lần này lại đặc biệt hơn cả. Giải chạy được tổ chức ngay trong thời khắc lịch sử, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025) và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

Dù thời gian tổ chức khá gấp rút, câu lạc bộ chạy bộ và sinh viên vẫn tích cực luyện tập với tinh thần hăng hái, quyết tâm đạt thành tích cao. Đây cũng là lần thứ hai sinh viên trường Đại học Vinh tham gia giải, nhưng là lần đầu tiên được chạy trên một cung đường mới. Giải chạy cũng là cơ hội cho sinh viên của tôi được tiếp cận sớm và trải nghiệm với việc chạy bộ.

PV: Giải chạy năm nay là hoạt động mở đầu cho lễ hội Làng Sen, hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Chị đánh giá thế nào về tầm quan trọng của phong trào thể thao và các hoạt động giáo dục đối với thế hệ trẻ nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung?

Như Quỳnh: Trong nhịp sống hiện đại, các phong trào thể thao là nền tảng để phát triển thể chất, ý chí và nhân cách. Đặc biệt là với giới trẻ, chạy bộ còn là phương tiện để giáo dục hiệu quả, hình thành một lối sống lành mạnh và thực sự năng động.

Tôi tin rằng thể thao sẽ là yếu tố giúp gắn kết tốt với nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi một bạn trẻ được ở trong môi trường thể thao, các bạn sẽ sớm được tiếp xúc với những người tích cực, thành đạt ở những lĩnh vực nhất định và có lối sống lành mạnh. Đây là cơ hội để các bạn trẻ có thể rèn luyện bản thân, học hỏi kinh nghiệm, hình thành những mục tiêu cho cuộc sống của mình và phấn đấu trong tương lai.

Trong bối cảnh các phong trào thể thao đang phát triển mạnh mẽ, giá trị lan tỏa của chạy bộ sẽ góp phần gắn kết cộng đồng, hình thành một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh và có trách nhiệm. Được nhìn thấy hình ảnh các bạn trẻ, các em nhỏ tham gia chạy bộ, tôi thích lắm.

Hiện nay, các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức đang phát động các giải chạy rất tốt. Khi họ thấy được sự đoàn kết của anh em đồng nghiệp, sức khỏe của mỗi người đi lên và giải chạy tổ chức thành công, họ sẽ có động lực để tiếp tục hỗ trợ và phát triển các phong trào này ngày càng lớn mạnh.

PV: Chị nhận định như thế nào về công tác tổ chức của giải chạy năm nay khi thời gian chuẩn bị ngắn hơn so với các giải chạy khác?

Như Quỳnh: BTC đã có công tác chuẩn bị rất chu đáo dù chỉ trong một thời gian ngắn. Từ các sự kiện bên lề đến an ninh đường chạy, các bạn đều tổ chức rất tốt. Đặc biệt là việc ngăn đường, chưa có một giải nào mà việc ngăn đường được tiến hành nghiêm ngặt đến thế. Đến hết thời gian đóng đường chạy thì các phương tiện giao thông mới được di chuyển qua. Nhờ vậy mà các vận động viên và pacer rất yên tâm để thi đấu.

Nếu có nhiều thời gian hơn nữa thì tôi tin rằng các bộ phận sẽ tổ chức chu đáo hơn, số lượng vận động viên đăng ký sẽ nhiều hơn và công tác đào tạo tình nguyện viên sẽ tốt hơn. Ví dụ, trước ngày nhận bib, tôi thấy có một số bạn tới muộn hơn không nhận được áo theo kích cỡ đã đăng ký.

PV: Qua quá trình dẫn tốc, cô nhận thấy những điểm đặc biệt nào của cung đường chạy năm nay?

Như Quỳnh: Cung đường chạy rất đẹp, xuất phát từ chân tượng đài Bác – nơi chỉ những sự kiện lớn mới có thể tổ chức tại đó. Giải chạy lần này xuất phát và kết thúc ngay tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh). Đường chạy rất đẹp và bằng phẳng. Vì không phải đi qua một cây cầu dốc nào nên mọi người đều được trải nghiệm những cung đường đẹp nhất. Thời tiết lúc xuất phát khá oi bức, các vận động viên lần đầu tham gia có thể sẽ chưa có kinh nghiệm để vượt qua. Nhưng cũng không sao cả vì cung đường chạy về mát mẻ hơn. Trên đường về, tôi được chạy qua đại lộ Vinh – Cửa Lò, một cung đường rất thoáng đẹp. Tinh thần và cảm xúc của vận động viên trong giai đoạn nước rút rất quan trọng nên đường chạy như vậy xứng đáng nhận được điểm 10 của tôi.

Tại quê hương Bác đã tổ chức 3 giải chạy rồi và giải nào thời tiết cũng rất đẹp. Các vận động viên cũng nói đùa với nhau là: Cứ về quê Bác Hồ thì có Bác “độ”, nên rất yên tâm tham gia. Thời tiết quả thực rất mát mẻ và đến khi kết thúc thời gian chạy mới bắt đầu có nắng.

PV: Bên cạnh yếu tố thể thao, cô có những ấn tượng và kỷ niệm đặc biệt gì với các hoạt động bên lề cũng như các yếu tố giáo dục truyền thống, lịch sử trong giải chạy?

Như Quỳnh: Không chỉ là một sân chơi thể thao, giải chạy “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an tổ chức còn để lại nhiều ấn tượng khó quên cho các đồng chí công an. Thông qua dịp này, các anh biết được thông tin về bib, công tác tổ chức cho một giải chạy cũng như thử sức với những hoạt động bổ ích.

Những người anh em của tôi cũng đã đặt những mục tiêu cao với cự li 21km. Có thể nói, việc Bộ Công an tổ chức hoạt động này đã tạo động lực cho các đồng chí chinh phục những thử thách mới, tạo nền tảng thể lực và tinh thần vững mạnh để bảo vệ an ninh cho Tổ quốc.

Giải chạy lần này cũng là lí do thôi thúc anh em chạy bộ trên cả nước về thăm quê Bác, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác cũng như các danh lam thắng cảnh tại Nghệ An. Hay đơn giản như tấm huy chương vô cùng ý nghĩa của giải với chân dung Bác cũng là một động lực to lớn để các vận động viên tham gia nhiệt tình.

PV: Là một người có nhiều kinh nghiệm tham gia các hoạt động chạy bộ, cô có lời nhắn gửi nào đến các bạn trẻ và người dân cả nước không?

Như Quỳnh: Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – một bức ảnh đẹp, một dòng trạng thái tích cực, hay đơn giản là câu chuyện thực tế về lợi ích của chạy bộ mang lại cho sức khỏe và cuộc sống. Tôi nghĩ đó sẽ là những sự lan tỏa đáng giá để kêu gọi bạn bè, người thân tham gia các hoạt động chạy bộ, tạo niềm tin và ý chí cho các vận động viên cùng phá vỡ giới hạn để chinh phục những đỉnh cao mới.

Hi vọng rằng trong tương lai, qua những giá trị và ý nghĩa tốt đẹp mà chạy bộ mang lại, mọi người sẽ hình thành được thói quen tập luyện thể thao mỗi ngày, tham gia vào các cộng đồng chạy bộ nhằm góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh. Giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” sẽ là tín hiệu tốt để thu hút nhiều giải chạy hơn nữa trong tương lai ở nhiều địa phương tại Nghệ An.

PV: Cám ơn chị về cuộc trò chuyện.