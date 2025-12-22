Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện công tác người Việt ở nước ngoài

(Ngày Nay) - Hội nghị sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu để từ đó Bộ Ngoại giao tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 25/12, Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hơn 20 năm qua, nhằm kịp thời đề xuất các chủ trương, quyết sách phù hợp cho giai đoạn mới.

Nghị quyết 36 là văn kiện định hướng chiến lược toàn diện đầu tiên của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã tạo dấu mốc quan trọng, trở thành “kim chỉ nam” cho các chủ trương, hoạt động của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương trong suốt hơn hai thập kỷ.

Nghị quyết 36 khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt: Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Hội nghị sẽ gồm Phiên thảo luận chuyên đề về công tác đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực (thành phần giới hạn, không kết nối trực tuyến) và Phiên toàn thể với sự hiện diện và phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phát trực tuyến tới 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bên lề Hội nghị sẽ diễn ra sự kiện trưng bày và giới thiệu sản phẩm của 10 công ty, trong đó có 7 công ty của kiều bào và 3 công ty trong nước về Không gian văn hóa kết nối với kiều bào.

Đây là dịp quan trọng để tăng cường trao đổi, kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; với sự tham dự trực tiếp của 20 đại biểu kiều bào tiêu biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Dự kiến, số đại biểu dự kiến tham dự khoảng 320 người gồm đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cục, vụ, viện, cơ quan, đoàn thể ở trung ương; lãnh đạo các địa phương, các sở, ban, ngành các tỉnh/thành phố; cán bộ lão thành trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; một số lãnh đạo hội, đoàn và người Việt Nam ở nước ngoài trong đó bao gồm 20 đại biểu kiều bào về dự Đại hội thi đua yêu nước (26-27/12).

Ban Tổ chức đã mời 12 bộ, ngành, cơ quan và địa phương trình bày tham luận tại Hội nghị theo các chủ đề thuộc phạm vi chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị, bao quát đầy đủ các lĩnh vực liên quan mật thiết với công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, từ tuyên truyền, vận động, an ninh quốc phòng, tín ngưỡng, tôn giáo đến pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ và văn hóa giáo dục.