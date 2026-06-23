Phát động cuộc vận động “Chữ Braille và chuyển đổi số”: Mở rộng cánh cửa tri thức cho người khiếm thị

(Ngày Nay) - Sáng 23/6, tại Hà Nội, Hội Người mù Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động: “Chữ Braille và chuyển đổi số: Vững bước tiến vào kỷ nguyên tri thức”, nhằm thúc đẩy tiếp cận tri thức bền vững cho người khiếm thị.
Các đại biểu khởi động cuộc vận động “Chữ Braille và chuyển đổi số”: Mở rộng cánh cửa tri thức cho người khiếm thị"
Hội Người mù Việt Nam chính thức phát động cuộc vận động “Chữ Braille và chuyển đổi số: Vững bước tiến vào kỷ nguyên tri thức”, nhằm thúc đẩy việc học tập, sử dụng chữ Braille gắn với ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao năng lực tự lập và khả năng hòa nhập của người khiếm thị trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.
Theo bà Đinh Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, cuộc vận động được triển khai trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tạo ra nhiều cơ hội mới cho người khiếm thị trong học tập, làm việc và tham gia các hoạt động xã hội.
Trong lịch sử phát triển của cộng đồng người khiếm thị, chữ Braille luôn được xem là công cụ quan trọng để tiếp cận tri thức, phát triển tư duy và nâng cao năng lực tự lập. Trải qua hơn 200 năm tồn tại và phát triển, hệ thống chữ nổi này vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong giáo dục và đời sống của người khiếm thị trên toàn thế giới.
Bà Đinh Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam
Phát biểu tại lễ phát động, bà Đinh Việt Anh khẳng định, trong thời đại công nghệ số, chữ Braille không bị thay thế mà đang được bổ trợ bởi các công nghệ mới. Sự kết hợp giữa chữ Braille với sách nói, tài liệu điện tử, phần mềm đọc màn hình, thiết bị Braille điện tử và các ứng dụng AI đang tạo nên một hệ sinh thái tiếp cận thông tin toàn diện hơn cho người khiếm thị.
Cuộc vận động cũng hưởng ứng chiến dịch xóa mù chữ Braille toàn cầu do Hiệp hội Người mù Thế giới (WBU) và Hội đồng Quốc tế về Giáo dục cho người khiếm thị (ICEVI) phát động với chủ đề “Thêm chữ Braille: Thêm sự trao quyền”, đồng thời góp phần thúc đẩy sáng kiến vận động UNESCO công nhận chữ Braille là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của cuộc vận động là định hướng kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của chữ Braille với những thành tựu mới của chuyển đổi số.
Theo kế hoạch triển khai, các cấp hội sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; hướng dẫn sử dụng các thiết bị và phần mềm hỗ trợ người khiếm thị; phổ biến các nền tảng học tập trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến và các công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập, công việc cũng như đời sống hằng ngày.
Bên cạnh đó, người khiếm thị được khuyến khích ứng dụng AI trong tra cứu thông tin, đọc tài liệu, hỗ trợ học tập và nghề nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.
Theo Hội Người mù Việt Nam, việc kết hợp giữa chữ Braille và công nghệ số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận tri thức mà còn mở rộng cơ hội việc làm, tăng khả năng tham gia xã hội và thúc đẩy quá trình học tập suốt đời của người khiếm thị.
Cuộc vận động đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% tỉnh, thành hội triển khai thực hiện; 100% cán bộ chủ chốt các cấp hội sử dụng được chữ Braille và có kỹ năng số cơ bản phục vụ công việc.
Hằng năm, các đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chữ Braille và kỹ năng số; phấn đấu tăng 20% số lượt hội viên tham gia các lớp học sau mỗi nhiệm kỳ. Mỗi địa phương xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình điểm về học tập, ứng dụng công nghệ hoặc phát triển văn hóa đọc.
Đáng chú ý, Hội Người mù Việt Nam khuyến khích xây dựng các mô hình như Câu lạc bộ học tập suốt đời, Câu lạc bộ AI và kỹ năng số, Thư viện chữ Braille và học liệu số, Không gian đọc thông minh hay các nhóm hỗ trợ công nghệ dành cho người khiếm thị.
Các chuyên gia thảo luận tại tọa đàm "Kết hợp Braille và công nghệ số: Hành trình để không ai bị bỏ lại phía sau"
Song song với đó là việc từng bước xây dựng tổ chức hội số, đẩy mạnh quản trị số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức hội nghị, tập huấn và xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn mới.
Để tạo sức lan tỏa cho cuộc vận động, Hội Người mù Việt Nam dự kiến tổ chức nhiều hoạt động điểm nhấn như cuộc thi kỹ năng đọc, viết chữ Braille; cuộc thi kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; ngày hội công nghệ hỗ trợ người khiếm thị; chương trình kết nối nguồn lực hỗ trợ học liệu và thiết bị công nghệ; cùng các hoạt động tôn vinh những tấm gương vượt khó, sáng tạo trong học tập và ứng dụng công nghệ.
Thông qua cuộc vận động, Hội Người mù Việt Nam mong muốn huy động sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường học tập, làm việc và tiếp cận thông tin bình đẳng, không rào cản cho người khiếm thị.
Phát động cuộc vận động, Hội Người mù Việt Nam kêu gọi các cấp hội, cán bộ và hội viên tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng Braille, kỹ năng số và năng lực thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ; cùng nhau xây dựng cộng đồng người khiếm thị Việt Nam năng động, tự tin và hội nhập, vững bước tiến vào kỷ nguyên tri thức.
(Ngày Nay) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả.
(Ngày Nay) - Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Rhinovirus rất phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, đồng thời có thể tồn tại kéo dài nhiều tuần sau nhiễm trùng hô hấp.
(Ngày Nay) - Sáng 20/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố.
(Ngày Nay) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, xã Long Thành, thành phố Đồng Nai), trong đó có một số vị trí việc làm chỉ cần lao động phổ thông.
(Ngày Nay) - Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý, phương thức phối hợp và ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật.
(Ngày Nay) - Các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới cảnh báo thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran chỉ giúp giảm bớt một phần áp lực đối với kinh tế toàn cầu, trong khi cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn nhiều thách thức.
(Ngày Nay) - Một quán gà rán nổi tiếng tại tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) đang gây xôn xao dư luận sau khi tiết lộ bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của món ăn là loại dầu chiên được duy trì liên tục trong suốt 66 năm.
(Ngày Nay) - Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.
(Ngày Nay) - Ngày 20/6/2026, tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Tập đoàn Everland (MCK: EVG) chính thức khởi công Dự án Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn – Crystal Holidays Heritage Lý Sơn. Sự kiện là dấu mốc mới của Tập đoàn Everland trong vai trò Nhà phát triển bất động sản bền vững và kiến tạo hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp di sản văn hóa tại Việt Nam.