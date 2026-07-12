Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Việt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Nhân dịp Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia từ ngày 13-14/7, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã chia sẻ về tầm nhìn và triển vọng hợp tác song phương trong giai đoạn mới.
Việt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau gần 70 năm vun đắp.

Đại sứ cho rằng Việt Nam và Indonesia đang có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai khuôn khổ quan hệ mới. Trước hết là nền tảng chính trị vững chắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng và không ngừng được củng cố qua nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước với các chuyến thăm lịch sử. Gần đây nhất, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia hồi tháng 3/2025 đã tiếp tục tạo động lực quan trọng cho quan hệ Việt Nam và Indonesia.

Bên cạnh đó, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao khi Indonesia là thị trường lớn với hơn 280 triệu dân, còn Việt Nam là nền kinh tế năng động với khoảng 100 triệu dân. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng ngày càng đóng vai trò tích cực thông qua các dự án đầu tư quy mô lớn, tiêu biểu như dự án sản xuất xe điện của VinFast tại Indonesia hay các dự án của tập đoàn Ciputra tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Đại sứ, quan hệ hai nước cũng đứng trước không ít thách thức do những biến động của tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, tác động đến chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, các rào cản phi thuế quan và sự khác biệt về quy định pháp lý vẫn cần tiếp tục được hai bên phối hợp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau.

Đánh giá về chuyến thăm Indonesia của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng đây là cơ chế điều phối quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất.

Theo Đại sứ, ý nghĩa lớn nhất của kỳ họp là việc cụ thể hóa các cam kết thành những chương trình hành động chi tiết. Đây là cơ hội để hai bên rà soát tiến độ triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028, tháo gỡ các điểm nghẽn và định hướng hợp tác trong bối cảnh mới. Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/1955-12/2025) và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (7/1995-7/2025), chuyến thăm này còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực.

Đề cập mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028, Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ tin tưởng đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi khi thương mại hai chiều đã đạt mức tăng ấn tượng từ khoảng 9 tỷ USD năm 2019 lên 16,7 tỷ USD năm 2024.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại sứ cho rằng hai nước cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy giao thương; tiếp tục khuyến khích các hãng hàng không mở thêm các đường bay thẳng và tăng tần suất kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của hai nước nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Indonesia cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng. Việc thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn như nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang (Indonesia) hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt Nam cũng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và là “đầu tàu” cho phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cũng như mở rộng thương mại song phương.

Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với xu thế phát triển của khu vực và thế giới.

Trong đó, hệ sinh thái xe điện, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh được xác định là những lĩnh vực ưu tiên, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 mà còn giúp Việt Nam và Indonesia tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.

Đại sứ cũng đánh giá kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp Halal là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ góp phần nâng cao năng suất và tăng cường kết nối doanh nghiệp, trong khi ngành công nghiệp Halal mở ra cơ hội để hàng nông sản, thủy sản Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Indonesia cũng như các quốc gia Hồi giáo.

Bên cạnh đó, hợp tác biển và nghề cá, đặc biệt trong nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản theo hướng bền vững, tiếp tục là lĩnh vực quan trọng mà hai nước cần thúc đẩy trong thời gian tới.

Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao cùng nỗ lực của các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Indonesia sẽ tiếp tục được triển khai theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

PV
Việt Nam Indonesia Đối tác Chiến lược Toàn diện

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ người trình diễn đến người sáng tạo: Khi "Tinh Hà Say Hi" mở rộng vai trò của nghệ sĩ trẻ
Từ người trình diễn đến người sáng tạo: Khi "Tinh Hà Say Hi" mở rộng vai trò của nghệ sĩ trẻ
(Ngày Nay) - Ngày 11/07, tập 2 Tinh Hà “Say Hi” chính thức đưa 24 Anh Trai bước vào Live Stage 1 với đại tiệc âm nhạc được đầu tư quy mô qua 6 set quay đậm chất điện ảnh. Đây cũng là chặng đua đầu tiên các Anh Trai phải trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất tiết mục, từ phát triển âm nhạc, xây dựng concept, storyboard, moodboard đến dàn dựng sân khấu, tạo nên sáu màn trình diễn mang dấu ấn sáng tạo riêng.
Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh
Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh
(Ngày Nay) - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPANĐN) của Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jacques nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và hai ủy ban, duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp.
Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân Lễ hội DIFF 2026
Bồ Đào Nha xuất sắc giành ngôi quán quân Lễ hội DIFF 2026
(Ngày Nay) - Sau hơn một tháng "bùng nổ" với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối 11/7, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn Ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội DIFF năm nay, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Còn đội Trung Quốc giành ngôi á quân với phần thưởng trị giá 10.000 USD.
Người tiêu dùng tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên mạng.
Hiểu đúng về chất lượng và độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
(Ngày Nay) - Xu hướng chủ động tìm hiểu chất lượng, nguồn gốc dược phẩm đang ngày càng phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt thuật ngữ chuyên môn như GMP, WHO-GMP hay FDA, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu đúng đâu là những căn cứ thực sự để đánh giá mức độ an toàn và độ tương thích của sản phẩm đối với cơ thể của sản phẩm.
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
MIK Group ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia – nơi bản sắc văn hóa được kể bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại và nguyên lý Canopy
(Ngày Nay) -Ngày 10/7, MIK Group chính thức ra mắt thương hiệu khu đô thị Forestia tại sự kiện mang tên “In Motion with MIK”. Lấy cảm hứng từ câu chuyện văn hóa, MIK Group đã khéo léo thể hiện tư duy phát triển đô thị tích hợp cân bằng dựa trên các trụ cột giá trị xuyên suốt.
Ảnh: Valentina Cucchiarra / Coral Reef Alliance
UNESCO xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của các khu bảo tồn biển trước biến đổi khí hậu
(Ngày Nay) - Trong bản cập nhật công bố ngày 8/7, UNESCO cho biết Ban Cố vấn Quốc tế của dự án "Hướng tới các giải pháp khí hậu nhằm bảo vệ các khu bảo tồn biển" đã họp từ ngày 9/4 để thúc đẩy việc xây dựng bộ hướng dẫn toàn cầu về đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
Mông Cổ ra mắt công viên địa chất quốc gia đầu tiên, tiến gần hơn tới danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO
(Ngày Nay) -  Ngày 1/7, hơn 200 đại diện từ các cơ quan chính phủ, cộng đồng địa phương, giới học thuật, các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân đã tham dự lễ ra mắt Công viên địa chất Khanbogd – Shar Tsav , công viên địa chất quốc gia đầu tiên của Mông Cổ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản địa chất của quốc gia này và mở đường cho mục tiêu trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO trong tương lai.