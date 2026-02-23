Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các nhà nghiên cứu đa ngành của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã phát triển một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho việc chụp ảnh thiên văn, giúp tăng cường đáng kể khả năng quan sát những vùng sâu thẳm nhất của vũ trụ.
Phát triển mô hình AI thúc đẩy thám hiểm không gian sâu

Mô hình có tên là ASTERIS (Astronomical Spatiotemporal Enhancement and Reconstruction for Image Synthesis), được công bố cuối tuần qua trên tạp chí Science.

Mô hình này sử dụng quang học tính toán và thuật toán AI, giúp trích xuất các tín hiệu thiên văn cực kỳ yếu, xác định các thiên hà cách xa hơn 13 tỷ năm ánh sáng và tạo ra những hình ảnh không gian sâu nhất từng được tạo ra.

Việc khám phá các vật thể thiên thể xa xôi, mờ nhạt là rất quan trọng để hiểu về nguồn gốc và sự tiến hóa của vũ trụ. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học phải đối mặt với một thách thức lớn. Các tín hiệu yếu từ các vật thể thiên thể ở xa thường bị che khuất bởi nhiễu nền của bầu trời và bức xạ nhiệt từ kính viễn vọng. Việc áp dụng kỹ thuật "khử nhiễu không gian-thời gian tự giám sát" của mô hình vào dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) giúp mở rộng phạm vi quan sát từ ánh sáng nhìn thấy được ở khoảng 500 nanomet đến vùng hồng ngoại giữa ở 5 micromet, đồng thời làm tăng độ sâu phát hiện lên 1,0 độ sáng, cho phép kính viễn vọng phát hiện các vật thể mờ hơn 2,5 lần so với trước đây.

Phó Giáo sư Cai Zheng, tại Khoa Thiên văn học của Đại học Thanh Hoa, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết với mô hình này, nhóm nghiên cứu đã xác định được hơn 160 thiên hà có độ dịch chuyển đỏ cao tiềm năng từ thời kỳ "Bình minh vũ trụ", khoảng 200 - 500 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang), gấp 3 lần số lượng phát hiện bằng các phương pháp trước đây.

Các nhà nghiên cứu cho biết mô hình AI có thể giải mã khối lượng lớn dữ liệu kính viễn vọng không gian và tương thích với nhiều nền tảng quan sát, có thể trở thành một nền tảng tăng cường dữ liệu không gian sâu phổ quát. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng công nghệ này sẽ được triển khai trên các kính viễn vọng thế hệ tiếp theo để giúp giải đáp những câu hỏi khoa học quan trọng liên quan đến việc giải mã năng lượng tối, vật chất tối, nguồn gốc vũ trụ và các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời.

PV
ASTERIS AI thám hiểm vũ trụ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
(Ngày Nay) - Trong không khí ấm áp đầu xuân, chiều 22/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
ADN cá hồi và astaxanthin mở ra xu hướng chống lão hóa toàn diện
ADN cá hồi và astaxanthin mở ra xu hướng chống lão hóa toàn diện
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, ánh nắng nhiệt đới gay gắt, căng thẳng và thiếu ngủ ngày càng phổ biến, các chuyên gia da liễu nhận định lão hóa da đang diễn ra sớm hơn và phức tạp hơn. Điều này thúc đẩy sự chuyển dịch từ các phương pháp chăm sóc bề mặt sang chiến lược chống lão hóa toàn diện, kết hợp bảo vệ từ bên trong cơ thể với phục hồi từ bên ngoài.
Ảnh minh họa.
Giáo dục Thủ đô: Đổi mới tư duy, nâng tầm vị thế
(Ngày Nay) - Với quy mô hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước, Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đổi mới đồng bộ, từ chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến xây dựng môi trường học tập hạnh phúc. Bước vào năm mới 2026, ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục tăng tốc nâng cao chất lượng dạy và học, hướng tới phát triển toàn diện người học và thu hẹp chênh lệch giữa các khu vực trường học.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong toàn bộ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Công tác y tế được bảo đảm, không để thiếu thuốc, vật tư y tế
(Ngày Nay) - Theo Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình công tác y tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14 - 21/2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), ngành Y tế đã triển khai trực đầy đủ theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc trên phạm vi cả nước.