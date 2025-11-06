Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi

(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm, đồng thời chuẩn bị đối phó với khả năng một siêu bão khác có thể hình thành.

Theo số liệu của cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hại, nhiều tuyến đường giao thông và cầu cống bị phá hủy.

Tại thị trấn Liloan, gần Thành phố Cebu, nơi 35 thi thể được tìm thấy, người dân mô tả cảnh tượng “chưa từng có” khi nước lũ dâng cao, cuốn trôi ô tô, nhà cửa và container hàng. Ở đảo Negros lân cận, ít nhất 30 người thiệt mạng khi mưa lớn làm lở dòng bùn núi lửa từ núi Kanlaon, chôn vùi nhiều ngôi làng dưới lớp bùn dày.

Ngoài ra, 6 thành viên phi hành đoàn của một trực thăng quân sự đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ vùng thiên tai.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực quanh Cebu City hứng chịu lượng mưa lên tới 183 mm chỉ trong 24 giờ trước khi bão đổ bộ - cao hơn mức trung bình cả tháng. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão trở nên mạnh hơn và mưa lớn hơn.

Tổng cộng gần 800.000 người đã phải sơ tán trước khi bão tràn qua miền Trung Philippines.

Hiện bão Kalmaegi đang di chuyển về phía Việt Nam với sức gió 155 km/h, giật tới 190 km/h, dự kiến đổ bộ vào khu vực miền Trung Việt Nam vào đêm 6/11, mang theo sóng cao tới 8 m và triều cường mạnh.

Theo thống kê, Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, và Kalmaegi là cơn bão thứ 20 của năm 2025. Trong khi đó, Việt Nam chuẩn bị đón cơn bão thứ 13 trong năm nay.

