Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là một trong những biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam-Liên bang Nga.

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga do ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga dẫn đầu đã tới thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga chủ trì đón đoàn.

Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển nhấn mạnh, đây là lần thứ hai ông Andrey Vladimirovich Yatskin đến thăm Trung tâm, qua đó thể hiện sự quan tâm của Hội đồng Liên bang Nga nói chung và Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga nói riêng đối với hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra ở thời điểm rất ý nghĩa khi Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga vừa tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 36 (ngày 1/12/2025) tại thành phố Hải Phòng, dưới sự chủ trì của hai đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Konstantin Ilich Mogilevsky, Chủ tịch Phân ban Nga.

Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga trong những năm qua, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới nhằm mở rộng và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm, đáp ứng được sự kỳ vọng và quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển cho biết Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là tổ chức khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Hoạt động khoa học của Trung tâm tập trung trên 3 hướng chính: Vật liệu học nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới.

Hiện nay, hai bên đang hợp tác triển khai 47 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng giai đoạn 2025-2029 với sự tham gia của hơn 40 tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An sinh con người (Rospotrebnadzor) và Trung tâm-Viện nghiên cứu Quốc gia Kurchatovsky Liên bang Nga. Đây là mô hình hợp tác song phương độc đáo, có ý nghĩa biểu tượng trong tổng thể mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, các hoạt động tiếp xúc, trao đổi và tổ chức đoàn cấp cao giữa hai nước được duy trì. Hoạt động của Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Quốc hội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và các bộ, ngành hai nước.

Chính phủ Nga đã tài trợ cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga 2 xe xét nghiệm lưu động giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, giám sát các bệnh truyền nhiễm và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh của Trung tâm nói riêng cũng như Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Cùng với đó, Chính phủ Nga cũng đã tài trợ cho Trung tâm tàu nghiên cứu biển “Giáo sư Gagarinskiy." Trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 36 Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, ngày 1/12 vừa qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chủ trì tổ chức Lễ thượng cờ trên tàu, chính thức đưa tàu vào trang bị và dự kiến tổ chức chuyến khảo sát biển chung vào quý 2/2026.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga cùng Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An sinh con người thường xuyên tài trợ trang thiết bị nghiên cứu khoa học, góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, giúp nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung tâm.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển bày tỏ mong muốn thời gian tới, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Hội đồng Liên bang Nga, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam để Trung tâm ngày càng phát triển, xứng đáng là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhấn mạnh Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là nơi giữ gìn, là một trong những biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam-Liên bang Nga, nhất là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Phó Chủ tịch Andrey Vladimirovich Yatskin bày tỏ hài lòng chứng kiến mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất; đồng thời cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực, nhất là trong hợp tác nghiên cứu khoa học mà Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga là một ví dụ tiêu biểu.

Ông Andrey Vladimirovich Yatskin cho biết sau khi kết thúc chuyến thăm sẽ báo cáo đầy đủ với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko về các hoạt động hợp tác với phía Việt Nam, trong đó có hợp tác nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Nhân chuyến thăm, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin đã tham quan Nhà truyền thống của Trung tâm, ghi sổ lưu niệm, tham quan phòng thí nghiệm và xe xét nghiệm lưu động do Liên bang Nga tài trợ cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.