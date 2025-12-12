Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Để cơ quan thi hành án dân sự trở thành biểu tượng của công lý và niềm tin của nhân dân​

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước khi cả nước đồng loạt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, hệ thống thi hành án dân sự đã được rà soát, sắp xếp và tổ chức lại theo mô hình mới. Ở trung ương, Cục Quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách và quản lý vĩ mô. Ở địa phương, mô hình hai cấp trước đây được thay thế bằng một cấp với 34 cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và 355 Phòng thi hành án dân sự khu vực, bảo đảm thống nhất với mô hình tổ chức của Tòa án, Viện Kiểm sát và chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, toàn hệ thống đã thi hành xong 576.884 việc, đạt 84,27%, vượt 0,35% chỉ tiêu được giao. Về tiền, đã thi hành 150.060 tỷ đồng, đạt 56,62%, tăng 4,78% so với năm 2024 và vượt 4,23% chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Đáng chú ý, số tiền thi hành được tăng gần 29% so với năm trước, đặc biệt tại các địa phương trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Trong lĩnh vực thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế, hệ thống thi hành án dân sự đã thu hồi 27.416 tỷ đồng, đạt 58,38%, tăng hơn 5.239 tỷ đồng so với năm 2024. Dù số vụ việc có điều kiện thi hành giảm, nhưng giá trị tài sản thu hồi tăng cho thấy nỗ lực tập trung xử lý các vụ án lớn, phức tạp, tồn đọng nhiều năm.

Đối với thi hành án hành chính, tổng số bản án, quyết định phải thi hành là 2.098 bản án; trong đó, các cơ quan hành chính đã thi hành xong 868 bản án, 1.223 bản án đang tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định.

Định hướng hoạt động trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi đây là nhân tố quyết định bảo đảm hoạt động thi hành án dân sự đúng định hướng chính trị và yêu cầu phát triển đất nước. Các cơ quan thi hành án dân sự phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, dự báo và chủ động ứng phó với yêu cầu mới của thực tiễn.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra chuyên môn; chấp hành viên phải bản lĩnh, liêm chính, tinh thần trách nhiệm cao để cơ quan thi hành án dân sự trở thành biểu tượng của công lý và niềm tin của nhân dân. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, nhất là các văn bản hướng dẫn Luật thi hành án dân sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua; rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; tổng hợp đầy đủ các vướng mắc pháp lý phát sinh để tham mưu sửa đổi theo hướng đồng bộ, khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Ngành Tư pháp quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra vi phạm nghiệp vụ; yêu cầu từng cơ quan thường xuyên tự rà soát và nhận diện biểu hiện lãng phí để xử lý kịp thời.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; đẩy mạnh luân chuyển, điều động, đánh giá, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác. Trước mắt, triển khai chủ trương Trưởng thi hành án dân sự tỉnh, thành phố không là người địa phương nhằm bảo đảm khách quan, minh bạch và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, coi đây là đột phá quan trọng trong quản lý, điều hành. Các cơ quan thi hành án dân sự phải triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, tăng cường chia sẻ dữ liệu, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; phấn đấu xây dựng cơ quan thi hành án hiện đại, minh bạch theo mục tiêu Chính phủ số.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao. Bộ Tư pháp và hệ thống thi hành án dân sự phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật, liêm chính; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm truyền thống thi hành án dân sự; phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng hệ thống thi hành án dân sự ngày càng trong sạch, vững mạnh.