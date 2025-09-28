Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp triển khai công tác phòng, chống bão

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương cơ động lực lượng chức năng tại các khu vực trọng yếu, thực hiện phòng chống bão ở khu vực ven biển, miền núi, hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại.

Ngày 28/9, tại điểm cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi).

Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 chủ trì hội nghị, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, cùng đại diện các sở, ngành, cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển dự báo chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tâm bão số 10 hiện đang ở trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo, từ chiều 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật 14. Gió mạnh nhất từ chiều tối đến hết đêm 28/9, thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài khoảng 6-8 giờ.

Bão số 10 di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng, hiện bão đang gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ...

Trước dự báo ảnh hưởng của cơn bão, các tỉnh đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn, thoát ra khỏi vòng di chuyển của bão. Tại 11 tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện cấm biển.

Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm, cũng như thu hoạch nhanh diện tích cây trồng vụ mùa và diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, bộ, ban, ngành trung ương đã báo cáo sơ bộ bước đầu thiệt hại và những phương án phòng, chống bão số 10.

Tính đến 11 giờ ngày 28/9, đã có 4 người mất tích, 76 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc, 3 cầu tạm bị cuốn trôi; ngập một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

Tại tỉnh Thanh Hoá, địa phương đã huy động hơn 4.920 cán bộ chiến sỹ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia công tác ứng phó khi có yêu cầu.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với bão số 10.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hoá đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền và sơ tán được 330 hộ/1.372 khẩu đến nơi an toàn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện với sự hỗ trợ của công an, quân đội để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa và cây trồng vụ thu mùa.

Xác định hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực Thanh Hóa, nên tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân các địa phương giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay trong chiều nay 28/9, tỉnh sẽ thành lập tổ công tác đóng tại xã Hồi Xuân gồm lực lượng công an, bộ đội biên phòng, y tế, nông nghiệp sẵn sàng túc trực, xử lý các tình huống xảy ra, đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân là quan trọng nhất.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động ứng phó của các địa phương trong công tác phòng, chống bão số 10, đồng thời các địa phương cần lưu ý, vì đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động, hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Dự kiến bão đổ bộ vào thời điểm ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, và phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ.

Triệt để di dời dân trong vùng nguy hiểm, kiên quyết không cho người dân trở lại nhà ở, khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản khi chưa đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị các địa phương tham khảo cách làm của tỉnh Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng chức năng tại các khu vực trọng yếu, thực hiện phòng chống bão đồng thời ở cả khu vực ven biển và miền núi, hạn chế thấp nhất thương vong, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời các hình thái thời tiết nguy hiểm, thắt chặt công tác kiểm tra hồ đập và mở rộng diện khoanh vùng khu vực ảnh hưởng để không chủ quan trong mọi tình huống, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để duy trì thông tin liên lạc; điện lưới để phục vụ công tác phòng, chống bão và khắc phục hậu quả thiên tai.