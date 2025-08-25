Photobooth SHB: Không gian sống ảo “cháy máy” dịp lễ 2/9

(Ngày Nay) - Không khí lễ 2/9 tại nhiều điểm giao dịch của SHB trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi rất đông khách hàng hào hứng tới tham quan, giao dịch và chụp ảnh tại photobooth “Hạnh phúc là người Việt Nam”. Cùng với chương trình ưu đãi đặc biệt và bộ quà tặng đậm đà bản sắc, những khoảnh khắc tươi vui tại SHB đang góp phần làm nên một kỳ nghỉ lễ thật nhiều cảm xúc.

“Sốt xình xịch” vì góc sống ảo đầy cảm xúc

Trong những ngày cả dân tộc hân hoan hướng về lễ Quốc khánh 2/9, nhiều quầy giao dịch của SHB trên khắp cả nước bất ngờ trở thành “tọa độ sống ảo” mới. Không còn là không gian ngân hàng vốn quen thuộc, các điểm giao dịch được khoác lên mình diện mạo rực rỡ với photobooth cờ hoa đỏ thắm, khung hình trang trí bắt mắt và thông điệp lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Từ Hà Nội, TP.HCM đến Cần Thơ, Đà Nẵng, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh khách hàng trẻ trung, những gia đình nhiều thế hệ hay cả nhân viên SHB cùng nhau chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc. Chỉ trong ít phút chờ giao dịch, mọi người dễ dàng có ngay những bức hình check-in rạng rỡ, rồi chia sẻ lên mạng xã hội cùng hashtag mừng Quốc khánh.

Lan Anh (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi dạo phố phường. Thấy photobooth SHB rực rỡ sắc đỏ đặt ngay sảnh, cô liền rủ đồng nghiệp cùng chụp vài tấm ảnh. “Thường thì mình đến ngân hàng chỉ nghĩ đến giao dịch thôi, hôm nay lại có không gian check-in xinh xắn thế này, cảm giác bất ngờ và thú vị. Mình đăng ảnh lên mạng xã hội, bạn bè đều nhắn hỏi địa điểm. Thực sự rất vui khi ngân hàng gắn kết hoạt động tài chính với những trải nghiệm trẻ trung và ý nghĩa dịp lễ lớn,” Lan Anh chia sẻ.

Tại TP.HCM, Minh Quân (22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế) cũng không giấu nổi sự thích thú khi ghé phòng giao dịch SHB tại phường Bến Thành. Sau khi hoàn tất mở thẻ mới, Quân cùng nhóm bạn đứng lại khá lâu tại photobooth để chụp ảnh kỷ niệm. “Mình thấy ý tưởng này rất hay, biến ngân hàng thành một nơi gần gũi và trẻ trung hơn. Dịp lễ Quốc khánh mà có chỗ check-in mang đậm tinh thần dân tộc như thế này thì thật sự ý nghĩa. Ảnh mình đăng lên Facebook nhận được rất nhiều like,” Minh Quân cười nói.

Không chỉ giới trẻ hào hứng check-in, nhiều khách hàng lớn tuổi cũng tìm thấy niềm vui riêng tại không gian đặc biệt này. Nếu những bức ảnh của các bạn trẻ mang đến sắc màu tươi mới, hiện đại, thì khoảnh khắc của những khách hàng trung niên, người cao tuổi lại gợi nhắc ký ức thiêng liêng về Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc, khiến photobooth SHB trở thành nơi kết nối các thế hệ trong dịp lễ trọng đại.

Nhiều khách hàng trung niên và lớn tuổi chia sẻ, việc bất ngờ có một photobooth rực rỡ ngay tại quầy giao dịch khiến họ cảm thấy ấm áp và tự hào. “Ngày lễ này gắn với nhiều ký ức thiêng liêng, nay được lưu lại bằng những bức ảnh giản dị tại ngân hàng khiến tôi xúc động,” một khách hàng bày tỏ.

Tri ân khách hàng, lan tỏa tinh thần yêu nước cùng SHB

Từ những khung hình rực rỡ tại photobooth, hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc của SHB trong dịp Quốc khánh còn được tiếp nối bằng một chiến dịch quy mô lớn hơn: “Hạnh phúc là người Việt Nam” - nơi mỗi giao dịch tài chính đều gắn với thông điệp tri ân và kết nối cộng đồng.

Chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” được SHB triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với mong muốn khơi dậy giá trị truyền thống và tinh thần gắn kết dân tộc. Điểm nhấn là bộ quà tặng độc đáo do doanh nghiệp xã hội Tò He thiết kế, mang thông điệp 80 năm Độc lập, được SHB gửi tới khách hàng như một lời tri ân sâu sắc.

Hơn 40.000 phần quà đã được chuẩn bị để trao tận tay khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, đầu tư, phát hành thẻ hay đăng ký dịch vụ ngân hàng số. Với ý tưởng “mỗi giao dịch là một niềm vui”, SHB mong muốn biến những hoạt động tưởng chừng quen thuộc tại quầy thành trải nghiệm gắn liền với cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc.

Đặc biệt, nhân dịp đại lễ Quốc khánh, SHB trân trọng gửi lời tri ân tới những khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập bằng những phần quà ý nghĩa. Đặc biệt, với những công dân sinh đúng ngày 02/9/1945, SHB dành tặng trọn bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một biểu tượng gắn kết thiêng liêng giữa hành trình của Tổ quốc và cuộc đời mỗi con người, cùng nhau lớn lên và trưởng thành trong kỷ nguyên độc lập, tự do.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, chiến dịch còn tái hiện câu chuyện lịch sử qua chuỗi series video “Ký ức” qua lăng kính của những nhân chứng lịch sử đã sinh ra và lớn lên cùng hành trình đất nước. Mỗi nhân vật trong series là một kho ký ức, là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp nối khát vọng dựng xây đất nước.

Đi cùng đó là loạt hoạt động tương tác trực tiếp và trực tuyến như thiết kế áo phông theo phong cách cá nhân, check-in tại các địa điểm lịch sử, chia sẻ ký ức gia đình… tạo không gian để thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình như Gen Z, Gen Alpha cùng nhau thể hiện tình yêu nước. Qua đó, khẳng định rằng “Hạnh phúc là người Việt Nam” không chỉ là khẩu hiệu, mà là dòng chảy nối dài qua nhiều thế hệ.

Đại diện SHB cho biết, không chỉ dừng lại ở một chương trình ưu đãi, đằng sau những hoạt động sôi nổi, “Hạnh phúc là người Việt Nam” còn là thông điệp về khát vọng và niềm tin mà SHB muốn gửi gắm, đặc biệt là đến thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước.

“Với thế hệ trẻ, lịch sử không chỉ là những trang sách mà còn là nguồn cảm hứng để các bạn viết nên những câu chuyện mới. 'Hạnh phúc là người Việt Nam' chính là lời nhắn nhủ: Mỗi giao dịch, mỗi dự án cá nhân hôm nay đều là một viên gạch xây đắp cho tương lai thịnh vượng của đất nước. SHB mong muốn được đồng hành cùng các bạn trên hành trình đầy khát vọng ấy, từ những điều giản dị nhất.”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết chương trình và cách tham gia tại đây, để cùng SHB lan tỏa tinh thần “Hạnh phúc là người Việt Nam” trong dịp đại lễ trọng đại này.