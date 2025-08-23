Các bệnh viện của Hà Nội tích cực chuẩn bị công tác đảm bảo y tế cho sự kiện A80

(Ngày Nay) - Ngành y tế Hà Nội đảm bảo công tác cấp cứu y tế phục vụ buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; bảo đảm tốt sức khỏe cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân tham dự...

Sẵn sàng công tác trực cấp cứu tại các điểm

Để đảm bảo công tác y tế phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), các cơ sở y tế của Hà Nội đang tích cực triển khai các kế hoạch, phương án, nhất là các tổ cấp cứu ngoại viện.

Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: Tất cả các đơn vị trong Bệnh viện đều đã có phương án và chuẩn bị nhân lực, vật lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, bệnh viện đã thành lập 5 tổ cấp cứu ngoại viện đáp ứng y tế. phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành; tổ chức triển khai công tác đảm bảo y tế thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế nhằm bảo đảm đáp ứng y tế cho Lễ kỷ niệm kịp thời, hiệu quả...

Các khoa lâm sàng, Dược, Vật tư chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và thuốc đảm bảo tiếp nhận và điều trị người bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả, bố trí, sắp xếp để bảo đảm cơ số giường bệnh của khoa sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu và điều trị.

Các khoa cận lâm sàng đảm bảo thực hiện và trả kết quả xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng trong thời gian sớm nhất, đơn vị huyết học - trung tâm xét nghiệm dự trù máu và các chế phẩm từ máu cho cấp cứu và phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh viện cũng đã bố trí nhân lực đầy đủ, tập huấn nhân sự, trang thiết bị đảm bảo công tác vận chuyển cấp cứu, cấp cứu tại chỗ và đặc biệt là cấp cứu tại bệnh viện một cách chi tiết.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch phục vụ A80, triển khai tới tất cả khoa phòng nhằm đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và vận chuyển người bệnh trong mọi tình huống xảy ra trước, trong và sau đại lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Chỉ huy y tế A80 và các lực liên quan.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa Hà Đông được giao nhiệm vụ 4 tổ cấp cứu cơ động tại các vị trí: 2 tổ trên khán đài B1, C1; 1 tổ sau trạm kiểm tra an ninh trên đường Bắc Sơn và 1 tổ xe cứu thương tại đường Tôn Thất Đàm trong các buổi sơ duyệt cấp nhà nước vào ngày 27/8, Tổng duyệt cập nhà nước 30/8 và Lễ chính thức vào ngày 2/9. Bệnh viện nêu cao tinh thần cho các tổ cấp cứu chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh…

Bệnh viện quyết tâm thực hiện tốt các công tác như: Khám, phân loại, cấp cứu, vận chuyển, thu dung điều trị cho các lực lượng tham gia đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống say nắng, say nóng, tai nạn thương tích. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đảm bảo công tác cấp cứu y tế phục vụ buổi sơ duyệt, tổng duyệt cho sự kiện, bảo đảm tốt sức khỏe cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ theo phân công của Ban tố chức, các đại biểu và quần chúng nhân dân tham dự Lễ kỷ niệm.

Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh cấp cứu, các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm họạ...; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, thuốc... đáp ứng y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhân lực các kíp cấp cứu cơ động, nhiệm vụ cụ thể của tầng khoa, phòng theo đúng phân công nhiệm vụ; chuẩn bị phương án huy động thêm nhân lực khi có tình huống khẩn cấp và liên hệ, phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Chỉ huy y tế A80.

Bệnh viện cũng bố trí 10 giường bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Các kíp trực sau sẵn sàng hỗ trợ khi được bệnh viện huy động. Bệnh viện bố trí đủ kíp trực cấp cứu 24/24h, tăng cường nhân lực dự phòng các ngày diễn ra Sơ duyệt, Tổng duyệt, Lễ kỉ niệm, sẵn sàng tham gia hỗ trợ cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu các trang thiết bị cấp cứu nội viện và ngoại viện luôn đảm bảo tốt nhất.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn chuẩn bị cung cấp đầy đủ quần áo phòng hộ, túi đựng rác thải y tế và dụng cụ phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn (dung dịch sát khuẩn tay nhanh; hộp đựng vật sắc nhọn...). Khoa Dinh dưỡng chuẩn bị suất ăn trong thời gian các kíp cấp cứu cơ động làm nhiệm vụ tại địa điểm tổ chức.

Ban giám đốc Bệnh viện cũng xây dựng công tác trực lãnh đạo Bệnh viện tiếp nhận thông tin yêu cầu của Sở Y tế, sẵn sàng tổ chức chỉ huy, điều phối các khoa phòng, báo cáo Sở Y tế.

Các nhiệm vụ cụ thể, toàn diện

Theo Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Sở Y tế Hà Nội, ngành y tế thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể gồm: Chỉ huy điều hành các lực lượng tham gia bảo đảm y tế và phối hợp giữa các lực lượng dân y, quân y, y tế công an tham gia bảo đảm y tế cho buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ kỷ niệm; đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ kỷ niệm; đảm bảo an toàn thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, ngành y tế đảm bảo công tác cấp cứu y tế phục vụ buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ kỷ niệm; bảo đảm tốt sức khỏe cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân tham dự lễ kỷ niệm; tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị, vận chuyển bệnh nhân kịp thời, an toàn, hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh cấp cứu, các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tình huống cấp cứu hàng loạt: cháy nổ, ngộ độc, thảm hoạ, khủng bố hóa học, sinh học...

Theo Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội cũng thiết lập hoạt động của Trung tâm chỉ huy y tế A80 đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 (11 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm); thời gian hoạt động: Từ 16h - 22h30 ngày 27/8, từ 12h ngày 29/8 đến 12h30 ngày 30/8, và từ 12h ngày 1/9 đến 12h30 ngày 2/9. Trung tâm có nhiệm vụ thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý tình huống khẩn cấp; tiếp nhận, đáp ứng, phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ vấn đề trực cấp cứu, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch phục vụ sự kiện.

Trung tâm cấp cứu chính sẽ đặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Tim Hà Nội. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sẽ tiếp nhận toàn bộ các trường hợp cấp cứu chuyển viện từ khu vực Quảng trường Ba Đình; đáp ứng tiếp nhận cấp cứu, phân loại và điều trị với tình huống dưới 100 bệnh nhân. Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận cấp cứu, điều trị với các bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch.

Hà Nội bố trí Trung tâm Cấp cứu 115 là đơn vị thường trực trong công tác đảm bảo vận chuyển cấp cứu, xây dựng triển khai hoạt động của Trung tâm điều hành chỉ huy A80, thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý tình huống khẩn cấp. Đơn vị này cũng tiếp nhận, đáp ứng, phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đồng thời, bố trí 5 xe kíp xe cứu thương (2 kíp trực tại Ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu và Sân vận động Hàng Đẫy; 3 kíp trực tại Trung tâm cấp cứu 115 ứng trực vòng 2 cho các kíp trực xe cứu thương vòng 1 phục vụ trong khu vực Quảng trường Ba Đình). Chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Có 20 bệnh viện được phân công trực tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm; 8 bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 trực phục vụ luyện tập khối diễu hành quần chúng và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình, quảng trường Ba Đình.

Các trạm y tế phường, xã tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại trạm chính, các điểm trạm và Phòng khám đa khoa trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cử các tổ trực y tế tại các điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cũng chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sự kiện A80; đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm; chỉ đạo các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch...