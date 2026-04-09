Phú Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu ure kỹ thuật, tận dụng cơ hội giá thế giới tăng cao

(Ngày Nay) -Trong bối cảnh thị trường phân bón và hóa chất toàn cầu ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm ure kỹ thuật với hiệu quả tích cực.

Cụ thể, PVFCCo đã triển khai đơn hàng xuất khẩu 3.300 tấn ure kỹ thuật phục vụ các nhà sản xuất dung dịch AdBlue trên thế giới, với mức giá ấn tượng 900 USD/tấn FOB Phú Mỹ. Đây là mức giá cao so với mặt bằng chung trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành công này đến từ lợi thế cạnh tranh nổi bật của sản phẩm ure Phú Mỹ, đặc biệt là độ tinh khiết cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong sản xuất AdBlue – dung dịch quan trọng trong xử lý khí thải động cơ diesel. Nhờ chất lượng ổn định và uy tín thương hiệu, sản phẩm của Phú Mỹ ngày càng được các nhà sản xuất AdBlue quốc tế tin tưởng, sẵn sàng chấp nhận mức giá tốt để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào.

Việc đẩy mạnh xuất khẩu ure kỹ thuật không chỉ giúp Phú Mỹ tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong các phân khúc sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Trong thời gian tới, Phú Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tận dụng các cơ hội thuận lợi để gia tăng sản lượng xuất khẩu, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng toàn cầu.