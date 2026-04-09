Phú Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu ure kỹ thuật, tận dụng cơ hội giá thế giới tăng cao

(Ngày Nay) -Trong bối cảnh thị trường phân bón và hóa chất toàn cầu ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã chủ động nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm ure kỹ thuật với hiệu quả tích cực.
Cụ thể, PVFCCo đã triển khai đơn hàng xuất khẩu 3.300 tấn ure kỹ thuật phục vụ các nhà sản xuất dung dịch AdBlue trên thế giới, với mức giá ấn tượng 900 USD/tấn FOB Phú Mỹ. Đây là mức giá cao so với mặt bằng chung trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành công này đến từ lợi thế cạnh tranh nổi bật của sản phẩm ure Phú Mỹ, đặc biệt là độ tinh khiết cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong sản xuất AdBlue – dung dịch quan trọng trong xử lý khí thải động cơ diesel. Nhờ chất lượng ổn định và uy tín thương hiệu, sản phẩm của Phú Mỹ ngày càng được các nhà sản xuất AdBlue quốc tế tin tưởng, sẵn sàng chấp nhận mức giá tốt để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào.

Việc đẩy mạnh xuất khẩu ure kỹ thuật không chỉ giúp Phú Mỹ tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong các phân khúc sản phẩm có giá trị cao và yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Trong thời gian tới, Phú Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tận dụng các cơ hội thuận lợi để gia tăng sản lượng xuất khẩu, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng toàn cầu.

"Siêu El Nino" sắp quay trở lại, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất?
"Siêu El Nino" sắp quay trở lại, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất?
(Ngày Nay) - Sự trở lại của hiện tượng El Nino tại vùng Thái Bình Dương được dự báo sẽ gây ra những xáo trộn ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu trong thời gian tới. Hiện tượng này có thể sẽ tạo nên những sự trái ngược về thời tiết trên khắp các châu lục. Đồng thời, đây còn là lời cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu, đưa thế giới vào một giai đoạn biến đổi khí hậu phức tạp hơn.
Ảnh minh họa
Trẻ em cần ngủ nhiều hơn cha mẹ nghĩ
(Ngày Nay) - Giấc ngủ tưởng như là nhu cầu tự nhiên lại đang trở thành “bài toán” không dễ giải trong nhiều gia đình hiện đại. Không chỉ trẻ em thiếu ngủ, mà chính cha mẹ cũng đang hiểu chưa đúng về nhu cầu giấc ngủ của con mình. Nếu không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.