Phụ nữ và xu hướng du lịch một mình

(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, bản đồ du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý khi ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn du lịch một mình như một cách khám phá thế giới và chính bản thân. Không còn là xu hướng cá biệt, “solo travel” đã trở thành một phong cách sống – nơi tự do, an toàn và trải nghiệm cá nhân được đặt lên hàng đầu.

Theo nghiên cứu của Dragonpass, khoảng 19% phụ nữ trên thế giới lựa chọn các kỳ nghỉ một mình nhằm thư giãn và tái tạo năng lượng. Con số này cho thấy nhu cầu “đi một mình” không chỉ là mong muốn khám phá, mà còn là hành trình tìm lại sự cân bằng nội tại. Đồng thời, còn phản ánh một thay đổi sâu sắc trong lối sống hiện đại. Phụ nữ ngày nay không chỉ độc lập hơn về tài chính mà còn chủ động tìm kiếm những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa.

Tuy nhiên, song hành với sức hút đó, vấn đề an toàn vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với nữ du khách độc hành. Dựa trên tổng hợp từ BBC cùng các dữ liệu từ chỉ số Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) của Georgetown University và Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, một số điểm đến nổi bật đã được ghi nhận nhờ mức độ an toàn và thân thiện dành cho phụ nữ đi du lịch một mình.

Costa Rica

Tăng mạnh từ vị trí thứ 60 lên 34 trong bảng xếp hạng WPS, Costa Rica đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho nữ du khách độc hành. Nằm giữa Nicaragua và Panama, quốc gia này từng được xếp vào nhóm những nơi hạnh phúc nhất thế giới.

Không chỉ hấp dẫn bởi chính sách visa linh hoạt dành cho người làm việc từ xa, Costa Rica còn chinh phục du khách bằng hệ sinh thái đa dạng: từ những bãi biển nước xanh trong vắt, rừng nhiệt đới rậm rạp đến các cung đường leo núi và thác nước hùng vĩ. Khí hậu ôn hòa, dao động từ 12 - 27°C, cũng là một lợi thế lớn.

Tuy nhiên, du khách vẫn được khuyến cáo tránh di chuyển một mình tại các khu vực vắng vẻ vào ban đêm và cần cảnh giác với các tình huống giả mạo cầu cứu – một thủ đoạn cướp xe từng được ghi nhận.

Việt Nam

Xếp hạng 38 trên chỉ số Hòa bình toàn cầu, Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá cao về mức độ an toàn tại Đông Nam Á.

Điểm cộng lớn nhất của Việt Nam nằm ở sự thân thiện và cởi mở của con người, cùng hệ thống du lịch ngày càng phát triển. Các tour nhóm nhỏ, hostel và cộng đồng du lịch bụi tạo điều kiện để du khách dễ dàng kết nối, ngay cả khi đi một mình.

Trải nghiệm thực tế của nhiều du khách cũng củng cố nhận định này. Caitlin Limmer (Anh) – người từng thực hiện hành trình đạp xe xuyên Việt năm 2022 cho biết, chuyến đi không chỉ là thử thách thể chất mà còn giúp cô “kết nối lại với chính mình”.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều ý kiến cũng đánh giá Việt Nam là “cực kỳ an toàn”, “thân thiện” và “dễ di chuyển”, đặc biệt phù hợp với những người lần đầu thử trải nghiệm du lịch một mình.

Estonia

Xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng WPS, Estonia được xem là một trong những quốc gia an toàn và ổn định tại châu Âu.

Thủ đô Tallinn gây ấn tượng bởi chi phí hợp lý, không gian yên bình và mức độ an ninh cao. Du khách có thể thoải mái đi bộ vào ban đêm mà không gặp nhiều rủi ro.

Nhiều trải nghiệm thực tế từ cộng đồng du lịch cũng cho thấy bạo lực đường phố tại đây gần như không đáng kể. Tuy nhiên, như bất kỳ điểm đến nào, du khách vẫn nên tránh các khu vực đông quán bar vào buổi tối để hạn chế rủi ro từ những người say rượu.

Uruguay

Tăng từ vị trí 59 lên 35 trong bảng xếp hạng WPS, Uruguay là một trong những quốc gia có bước tiến rõ rệt về mức độ an toàn.

Theo chỉ số Hòa bình Toàn cầu, đây là quốc gia yên bình thứ hai tại Nam Mỹ, chỉ sau Argentina. Thủ đô Montevideo mang đến sự kết hợp giữa nhịp sống hiện đại và vẻ đẹp ven biển quyến rũ.

Dù vẫn tồn tại một số vấn đề như quấy rối bằng lời nói tương tự nhiều quốc gia phát triển, nhưng nhìn chung, Uruguay vẫn được đánh giá là một trong những lựa chọn an toàn nhất cho phụ nữ du lịch một mình tại khu vực này.