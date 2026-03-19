Travel + Leisure: Việt Nam đang thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch sau hoàng hôn

(Ngày Nay) - Từ chuỗi pháo hoa kỷ lục tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc đến Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) rực rỡ mỗi mùa hè, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure nhận định Việt Nam đang tái định nghĩa hoàn toàn trải nghiệm du lịch đêm tại Châu Á.

Phú Quốc - “đại tiệc pháo hoa mỗi đêm” phá vỡ mọi tưởng tượng

Không chỉ gây ấn tượng với những bãi biển cát trắng mịn như Bãi Kem hay trải nghiệm liên tục được truyền thông quốc tế ca ngợi là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, Phú Quốc trong mắt Travel + Leisure còn là nơi “bầu trời bừng sáng quanh năm” với chuỗi pháo hoa chưa từng có.

Kể từ tháng 1/2024, Thị trấn Hoàng Hôn tại đảo Ngọc đã duy trì hơn 750 đêm pháo hoa liên tiếp – một cột mốc kỷ lục đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến hiếm hoi trên thế giới nơi du khách có thể “ngắm pháo hoa mỗi tối như đón giao thừa”.

Điểm đặc biệt không nằm ở số lượng, mà ở chất lượng trải nghiệm. Hai show diễn đẳng cấp quốc tế – Symphony of the Sea và Kiss of the Sea – được Travel + Leisure ví như một “bản giao hưởng ánh sáng và cảm xúc”, nơi công nghệ, nghệ thuật và kể chuyện hòa quyện đến mức gần như thôi miên khán giả. Khi mặt trời vừa lặn, show diễn Symphony of the Sea chiêu đãi khán giả với những pha nhào lộn tốc độ cao của 24 nhà vô địch jetski và flyboard quốc tế, đan xen cùng hệ thống laser và pháo hoa rợp trời, khớp với âm nhạc bùng nổ tới từng mili-giây.

Ngay sau đó, mọi ánh nhìn được dẫn dắt về show diễn biểu tượng mang tên Kiss of the Sea. Với sức chứa 5.108 chỗ ngồi, màn hình nước khổng lồ cùng 3 mái vòm trình chiếu liên hoàn, show diễn kỷ lục Guiness là bản hòa ca của công nghệ 3D mapping, lửa, nước và dàn diễn viên quốc tế gồm 60 nghệ sĩ cùng màn pháo hoa kết tuyệt đối điện ảnh. Sự bùng nổ của các show diễn nối tiếp nhau đã đưa Phú Quốc vượt ra khỏi khái niệm một điểm đến nghỉ dưỡng thuần túy, đưa du khách từ hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, và chỉ thực sự sống dậy khi màn đêm buông xuống.

“Chuỗi trải nghiệm nối tiếp này khiến Phú Quốc không còn là điểm nghỉ dưỡng đơn thuần, mà trở thành nơi “đêm mới là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu” - Travel + Leisure nhận định.

Đà Nẵng vẽ nên giấc mộng đêm hè với DIFF

Nếu Phú Quốc mang tới cho du khách cảm giác ngày nào cũng là giao thừa, thì Đà Nẵng lại được Travel + Leisure ca ngợi như một biểu tượng của “nghệ thuật kể chuyện trên bầu trời”. Tạp chí Mỹ nhận định, kể từ khi ra mắt vào năm 2008, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã trở thành một biểu tượng du lịch của thành phố sông Hàn, thu hút hàng triệu khách mỗi mùa hè.

Năm 2026, với chủ đề Da Nang - United Horizons - Những chân trời kết nối, DIFF chính thức nối dài kỷ lục về quy mô với sự góp mặt của 10 đội thi từ 8 quốc gia. Đáng chú ý nhất là sự đổ bộ của hai "phù thủy ánh sáng" Nhật Bản và Macau (Trung Quốc), hứa hẹn tạo nên những màn đối đầu kịch tính trên dòng sông Hàn. Không chỉ dừng lại ở những màn pháo hoa truyền thống, mọi du khách sẽ có thể được trải nghiệm lễ hội theo xu hướng “số hóa” thông qua công nghệ Sky AR và hệ thống Laser LED đa chiều.

Tuy nhiên, tinh thần lễ hội của Đà Nẵng không chỉ gói gọn bên bờ sông Hàn. Travel + Leisure khẳng định sức hút của "thành phố ánh sáng" còn được dẫn dắt đầy lôi cuốn lên đỉnh Bà Nà – nơi hội tụ của những trải nghiệm giải trí bất tận suốt cả năm. Ngoài Cầu Vàng, một trong những biểu tượng đã mang hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, Bà Nà hiện lên trong mắt các phóng viên quốc tế như một thế giới kỳ quan với những lâu đài trung cổ, làng Pháp cổ kính và nhịp sống lễ hội bất tận.

Tạp chí Mỹ đặc biệt ấn tượng với cách Bà Nà biến mùa hè thành một "cơn lốc nghệ thuật" thực thụ. Đó là âm hưởng dồn dập từ tiếng trống Malambo của những nghệ sĩ quốc tế, sự lãng mạn của những show diễn ngoài trời hay không gian “đầy bí ẩn và kịch tính” của show cabaret 18+ "After Glow" – vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ cuộc đời vương hậu Marie Antoinette. Đặc biệt, lễ hội B’estival, phiên bản Oktoberfest "trên mây" của Việt Nam, với những ly bia SunKraft mát lạnh được ủ ngay tại đỉnh núi, kết hợp cùng ẩm thực châu Âu thượng hạng, đã tạo nên một thiên đường giải trí ở độ cao gần 1.500m giữa mây trời.

Khép lại bài viết, Travel + Leisure nhận định: từ những đêm pháo hoa không ngừng nghỉ tại Phú Quốc, sức hút toàn cầu của DIFF, đến không khí lễ hội quanh năm ở Bà Nà Hills, Việt Nam không chỉ đang kể một câu chuyện mới về du lịch. Nhờ pháo hoa, Việt Nam đang thiết lập một chuẩn mực mới cho du lịch sau hoàng hôn – nơi màn đêm không còn là điểm kết thúc, mà chính là khởi đầu của những trải nghiệm rực rỡ nhất.