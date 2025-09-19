Phú Quốc bùng nổ trải nghiệm du lịch hấp dẫn mùa cuối năm

(Ngày Nay) - Bên cạnh hệ thống lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng đang ngày càng hoàn thiện, nam đảo Ngọc sẽ “bùng nổ” mùa cuối năm nay với sự ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, lễ hội ánh sáng, show diễn quốc tế và thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp mới, hứa hẹn mang đến cho du khách kỳ nghỉ ngập tràn cảm xúc.

Tháng 11, “hòn đảo tốt thứ 2 thế giới” – Phú Quốc đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, khi nắng vàng trải dài trên mặt biển xanh trong và những chiều hoàng hôn rực rỡ. Hơn cả một hòn đảo có thiên nhiên đẹp, Phú Quốc đang ngày càng “ghi điểm” với du khách quốc tế với chính sách visa 30 ngày, hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm giữa thiên nhiên biển rừng, cho đến những lễ hội và show diễn tiếp nối từ ngày đến đêm.

Trong bức tranh ấy, Nam đảo Phú Quốc nổi lên như một ngôi sao sáng, nơi có lượng khách tăng trưởng thẳng đứng qua mỗi năm, bởi hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và lưu trú toàn vẹn, nơi pháo hoa thắp sáng bầu trời mỗi đêm, để du khách có thể gắn bó không chỉ vài ngày, mà cả tuần hay thậm chí hàng tháng. Nam đảo đang “đếm ngược” cho sự kiện bùng nổ trong mùa cuối năm nay, khi hàng loạt siêu phẩm được ra mắt, từ show diễn quốc tế, đến khu phố thương mại và ẩm thực sầm uất, những lễ hội vui suốt 24h…

Thị trấn Hoàng Hôn - Trung tâm lễ hội lớn nhất Phú Quốc

Nằm trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng, ngày 1/11, show diễn “Symphony of the Sea” – Bản giao hưởng đại dương mùa 2 chính thức trở lại Thị trấn Hoàng Hôn. Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên, show diễn sẽ tiếp tục chinh phục du khách bằng quy mô và công nghệ đỉnh cao, với sự dàn dựng của H2O Events và Laservision – những đơn vị sản xuất show ánh sáng lừng danh thế giới.

Đặc biệt những vận động viên hàng đầu thế giới trong bộ môn Jetski và Flyboard cũng trở lại, mang đến những màn trình diễn nghệ thuật thể thao mãn nhãn, kết hợp trình diễn ánh sáng, laser, pháo hoa và pháo nước, biến vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn thành một sân khấu lộng lẫy chưa từng có.

Điểm độc đáo là du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn chương trình qua combo Dinner Show tại Sun Bavaria GastroPub. Trong không gian mang hơi thở châu Âu hiện đại, du khách vừa thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer và ẩm thực thượng hạng, vừa ngắm toàn cảnh show diễn rực rỡ trên vịnh biển. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực và nghệ thuật, hứa hẹn trở thành “must-try” khi đến Phú Quốc cuối năm.

Liên tiếp trong mùa lễ hội cuối năm, Thị trấn Hoàng Hôn sẽ tiếp tục “thức giấc” với chuỗi trải nghiệm đa sắc màu với trình diễn 3D mapping, lễ hội bia và lễ hội nghệ thuật đường phố tại Kiss Square và Pearl Square. Hãy sẵn sàng để “lạc bước” vào những quảng trường lễ hội quốc tế tựa như Times Square (New York) hay Clarke Quay (Singapore), trong một không gian biển đảo độc đáo chỉ có ở Phú Quốc.

Khu phố thương mại, nghệ thuật tại Thị trấn Hoàng Hôn

Tháng 11, khu phố thương mại – nghệ thuật – phong cách sống ngay tại La Festa Phu Quoc - Curio Collection By Hilton, Thị trấn Hoàng Hôn cũng chính thức đón những vị khách đầu tiên. Hãy tưởng tượng bạn đang dạo bước trên một khu phố mang phong vị châu Âu tinh tế và phóng khoáng, nơi từng góc nhỏ đều mở ra một thế giới trải nghiệm mới: từ hương vị bánh ngọt tinh tế của Maison Kayser nước Pháp, kebab Thổ Nhĩ Kỳ, kem gelato nước Ý mát lạnh cho đến các quán café và cocktail sang trọng.

Bước tiếp, bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng thời trang, cửa hiệu lưu niệm, flagship Pop Mart đầu tiên tại Phú Quốc hay Cadeaux trẻ trung, hiện đại, biến nơi đây thành thiên đường mua sắm và giải trí cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, tại đây còn tạo cung đường liền mạch kết nối quảng trường, chuỗi show diễn, chợ đêm… khiến mỗi bước chân đều đồng đầy cảm xúc.

Chuẩn mực nghỉ dưỡng mới trên đảo Ngọc

Sự kiện được giới du lịch sành điệu mong chờ nhất dịp cuối năm là sự ra mắt của Rixos Phu Quoc – khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu Rixos tại Đông Nam Á. Nằm trên đảo Hòn Thơm và kết nối bằng tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới được Guiness công nhận, Rixos Phu Quoc sở hữu hơn 1.700 phòng nghỉ, 22 nhà hàng và quán bar, cùng chuỗi tiện ích đa dạng cho cả gia đình, mở ra một thế giới giải trí và thư giãn đỉnh cao, từ spa, thể thao,...

Thiết kế của khu nghỉ dưỡng được lấy cảm hứng từ cung đình Huế, tạo nên một không gian vừa sang trọng hiện đại vừa đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Mang đến mô hình “All-Inclusive, All-Exclusive” (Kỳ nghỉ trọn gói - kỳ nghỉ độc quyền), khu nghỉ dưỡng sẽ thổi làn gió mới vào đảo Ngọc, tựa như lời tuyên ngôn về một phong cách sống trọn vẹn, đắm chìm và tinh tế.

Bức tranh hạ tầng nghỉ dưỡng càng thêm hoàn thiện khi Sun PhuQuoc Airways chính thức đón những chuyến bay đầu tiên từ tháng 11/2025. Mang sứ mệnh trực tiếp kết nối đảo Ngọc đến với nhiều thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế, Sun PhuQuoc Airways chắp cánh cho Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế hấp dẫn và trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực. Cùng với chính sách linh hoạt, sự xuất hiện của hãng bay mới mở ra cánh cửa để bất cứ ai cũng dễ dàng tiếp cận trọn vẹn thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ của Phú Quốc.

Cuối năm nay, Phú Quốc sẽ trở thành sân khấu lễ hội toàn cầu, nơi thiên nhiên gặp gỡ văn hóa và nghệ thuật, để mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ dưỡng, mà còn là hành trình cảm xúc trọn vẹn và khó quên.