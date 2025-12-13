Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc

(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.

Chương trình bao gồm hoạt động chào mừng đặc sắc dành cho hành khách trên chuyến bay có vị khách quốc tế thứ 20 triệu, cùng Lễ vinh danh 3 du khách quốc tế tiêu biểu (vị khách thứ 19.999.999, vị khách thứ 20.000.000 và vị khách thứ 20.000.001). Các du khách sẽ được trao tặng những món quà mang đậm dấu ấn riêng của Phú Quốc, thể hiện sự trân trọng và hiếu khách của du lịch Việt Nam.

Việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, bởi Phú Quốc không chỉ là điểm đến tiêu biểu cho sức sống mới của du lịch Việt Nam, mà còn sở hữu hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, qua đó tạo nên dấu ấn nổi bật cho thời khắc đáng nhớ của ngành du lịch Việt Nam.

Theo thống kê, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2024. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, với đà tăng trưởng ổn định trong quý IV/2025 và nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, việc đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế vào giữa tháng 12/2025 được đánh giá là khả thi và có cơ sở vững chắc. Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một ngưỡng phát triển mới của du lịch Việt Nam trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

Kết quả này là minh chứng rõ nét khẳng định tính hiệu quả của sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch; gắn với việc cải thiện chính sách thị thực, mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Những chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng bộ đã góp phần củng cố vị thế của Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và có sức cạnh tranh ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Cột mốc đón 20 triệu lượt khách quốc tế mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Du lịch Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét cả về quy mô lẫn vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Con số ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu trong khu vực, hấp dẫn du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú và những trải nghiệm đa dạng, giàu cảm xúc.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch, cho thấy Việt Nam đang bắt nhịp hiệu quả với xu thế phục hồi chung của thế giới. Đà tăng trưởng ổn định cùng tỷ lệ du khách quay trở lại ngày càng cao phản ánh sự phát triển bền vững của ngành, đồng thời khẳng định năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quan trọng hơn, cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế thể hiện niềm tin ngày càng vững chắc của du khách quốc tế đối với Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm, nơi vẻ đẹp được cảm nhận không chỉ qua cảnh quan hữu hình mà còn qua chiều sâu văn hóa, con người và cảm xúc. Trên nền tảng đó, ngành Du lịch Việt Nam có thêm động lực và dư địa để hướng tới mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, giữ vị trí chiến lược của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là điểm kết nối giao thương quan trọng trong khu vực ASEAN. Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đa dạng và các giá trị văn hóa đặc sắc, Phú Quốc đang vươn lên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu, hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững.

Hòn đảo sở hữu hệ sinh thái biển, đảo và rừng phong phú với đường bờ biển dài khoảng 150 km, Vườn Quốc gia Phú Quốc rộng hơn 29.600 ha và Khu Bảo tồn biển trên 40.900 ha, tạo nền tảng thuận lợi cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Bên cạnh đó là các giá trị văn hóa tiêu biểu như nghề sản xuất nước mắm truyền thống, Lễ hội Nghinh Ông và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc, góp phần làm giàu bản sắc và sản phẩm du lịch.

Phú Quốc được đầu tư đồng bộ về hạ tầng với sân bay quốc tế, cảng du thuyền An Thới và hệ thống giao thông kết nối các khu vực trọng điểm. Toàn đảo hiện có gần 500 cơ sở lưu trú với hơn 27.000 phòng, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp mang thương hiệu quốc tế, cùng hơn 100 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động. Cùng với chính sách miễn thị thực lưu trú 30 ngày cho khách quốc tế, Phú Quốc ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.