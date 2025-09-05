Phúc Đạt nợ gấp 53 lần vốn sở hữu nhưng vẫn được ngân hàng cho vay thêm cả nghìn tỷ

(Ngày Nay) - Mặc dù Công ty Phúc Đạt, chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải đang nợ tới 3.387 tỷ đồng nhưng vẫn được Ngân hàng NamA Bank cho vay thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Cho vay cả nghìn tỷ

Gần đây dư luận xôn xao trước thông tin khách hàng dự án Charm Resort Long Hải kiện chủ đầu tư – Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt (Công ty Phúc Đạt) châm bàn giao căn hộ. Dù đi kiện nhưng khách hàng vẫn rơi vào thế khó khi Phúc Đạt có bức tranh tài chính u ám vì lỗ triền miên và gánh khối nợ khổng lồ.

Theo đó, tại ngày 31/12/2024, nợ phải trả của Phúc Đạt lên đến 3.387 tỷ đồng, tăng 484 tỷ đồng, tương đương 16,7% so với cuối năm 2023. Nợ cao gấp 53 lần so với vốn và chiếm 98,2% tổng tài sản.

“Chủ nợ” của Phúc Đạt là Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank). Năm 2021, khi dự án Charm Resort Long Hải chào sân, NamA Bank cam kết hỗ trợ tài chính lên đến 90% giá trị sản phẩm cho khách hàng đầu tư căn hộ, cùng phương thức thanh toán linh hoạt đến khi bàn giao căn hộ. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc cho khách hàng của Charm Resort Long Hải vay vốn để mua căn hộ, NamA bank còn trực tiếp rót vốn cho dự án.

Cụ thể, 15/08/2023, NamA Bank ký hợp đồng tín dụng với Phúc Đạt. Giá trị khoản vay không được tiết lộ, chỉ biết rằng tài sản đảm bảo là “Toàn bộ lợi ích bao gồm: hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư dự án Charm Long Hải Reort & Spa”.

Sau đó, trong năm 2024, NamA Bank tiếp tục cung cấp thêm nhiều khoản vay nữa cho Phúc Đạt. Tài sản đảm bảo là số dư của một số tài khoản được mở tại NamA Bank. Đáng chú ý, NamA Bank tiếp tục rót thêm vốn cho Phúc Đạt dù trước đó, hồi cuối năm 2023, nợ phải trả của Phúc Đạt rất lớn, lên đến 2.903 tỷ đồng, cao gấp 40,3 lần vốn chủ sở hữu.

Như đã nêu trên, bước sang năm 2024, khoảng cách giữa vốn và nợ lại được nới rộng hơn khi hồi cuối năm, nợ cao gấp 53 lần vốn. Thế nhưng, trong năm 2025, NamA Bank tiếp tục bơm vốn cho Phúc Đạt.

Cụ thể, 22/8/2025 là ngày mà hợp đồng giữa Phúc Đạt và NamA Bank chi nhánh Lý Thường Kiệt – Phòng giao dịch quận 10 có hiệu lực. Giá trị khoản vay là 1.015 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là “Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án Charm Long Hải Resort & Spa”.

NamA Bank đổi nợ xấu lấy lợi nhuận?

Theo đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 sau soát xét của NamA Bank, tại ngày 30/6/2025, nợ xấu của nhà băng này đạt 5.475 tỷ đồng, tăng 1.567 tỷ đồng, tương đương 40,1%. Trong khi đó tín dụng đi lên chậm hơn khá nhiều khi chỉ tiêu cho vay khách hàng chỉ tăng 14,7%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,33% lên 2,84%.

Trong tín dụng, dư nợ cho vay hoạt động kinh doanh bất động sản rất nóng khi tăng 9.858 tỷ đồng, tương đương 49,33% so với cuối năm 2024. Tỷ trọng cho vay bất động sản cũng tăng mạnh, từ 11,9% lên 15,5% sau nửa năm hoạt động.

Đổi lại, NamA Bank đang ghi nhận lợi nhuận cải thiện đáng kể. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của nhà băng này đạt 2.011 tỷ đồng, tăng 241 tỷ đồng, tương đương 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt đóng góp một phần lớn rất vào thành tựu này của NamA Bank. Trong kỳ, thu nhập lãi và thu nhập tương tự đạt tới 10.047 tỷ đồng, tăng 1.436 tỷ đồng, tương đương 16,7% so với nửa đầu năm 2024.

Có thể thấy, NamA Bank đang có đà tăng trưởng tốt về lợi nhuận. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn là cản lực phía trước cho ngân hàng này. Hồi cuối quý 2/2025, nợ có khả năng mất vốn của NamA Bank thậm chí còn cao hơn cả lợi nhuận sau thuế khi đạt 2.372 tỷ đồng.