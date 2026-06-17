Prima Bay: Giá trị đón đầu từ vị thế cửa ngõ và tầm nhìn hướng vịnh

(Ngày Nay) - Tại cửa ngõ Khu đô thị vịnh biển Halong Marina và trung tâm du lịch Bãi Cháy, tòa tháp đôi Prima Bay do BIM Land kiến tạo sở hữu lợi thế vị trí kết nối, tầm nhìn đa lớp hướng vịnh cùng hệ tiện ích hiện hữu. Những lợi thế này được chuyển hóa thành giá trị khai thác và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của Quảng Ninh.

Vị thế cửa ngõ và những lợi thế đến trước

Trong ngành du lịch nghỉ dưỡng, vị trí cửa ngõ luôn được xem là nơi định hình trải nghiệm đầu tiên của du khách, đồng thời là nơi hưởng lợi sớm nhất khi hệ sinh thái phía sau bước vào giai đoạn vận hành mạnh mẽ.

Quy luật ấy đang hiện hữu rõ nét tại Bãi Cháy - trung tâm du lịch năng động bậc nhất Quảng Ninh. Trên trục kết nối chính với vùng đất di sản, Halong Marina đã hình thành như một trong những điểm đến đầu tiên và nổi bật mà du khách tiếp cận khi đến với thủ phủ du lịch hàng đầu miền Bắc. Nơi đây hiện quy tụ cộng đồng hơn 20.000 cư dân cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí đã hiện hữu với sự góp mặt của nhiều thương hiệu quốc tế như InterContinental, Sailing Club hay Lotte.

Nằm tại vị trí mở đầu Bán đảo 1 và mặt tiền đại lộ Hoàng Quốc Việt, tòa tháp đôi Prima Bay do BIM Land phát triển sở hữu một trong những tọa độ chiến lược nhất tại Halong Marina. Đây là nơi đón đầu dòng du khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận khi đến với Bãi Cháy, đồng thời kết nối trực tiếp với hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí đang vận hành sôi động tại nơi đây.

Không chỉ đóng vai trò là tâm điểm đón khách, vị trí cửa ngõ của Prima Bay còn là tọa độ kết nối hoàn hảo đến chuỗi tiện ích hiện hữu của Halong Marina. Chỉ trong bán kính di chuyển khoảng 10 phút, du khách lưu trú có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm thương mại Lotte Mart, quảng trường biển, bến du thuyền, hồ nhạc nước và các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn của khu vực.

Trong tương lai, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa thủ đô và vùng di sản, góp phần mở rộng quy mô thị trường du lịch nghỉ dưỡng và second-home. Với lợi thế nằm tại cửa ngõ Halong Marina, Prima Bay sở hữu nhiều cơ hội để đón đầu dòng khách và nhu cầu lưu trú gia tăng trong giai đoạn bứt phá của Quảng Ninh.

Prima Bay: Đi trước mọi tầm nhìn

Bên cạnh vị thế cửa ngõ, Prima Bay còn sở hữu một lợi thế khó tái lập tại Halong Marina: tầm nhìn đa lớp hướng vịnh. Từ vịnh Hạ Long, bến du thuyền Yacht Club, hồ nhạc nước Halo Bay Show đến đại lộ Hoàng Quốc Việt và những mảng xanh tự nhiên của núi Hùng Thắng, mỗi hướng nhìn đều mở ra một lát cắt khác nhau của đô thị ven biển đang phát triển.

Lợi thế này được khai thác triệt để trong tư duy thiết kế của dự án. Dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư Massimo Mercurio – Top 31 kiến trúc sư hàng đầu thế giới, cùng đội ngũ Mercurio Design Lab, hai tòa tháp mang thiết kế Ý thanh lịch như những cánh cửa mở ra vịnh Hạ Long, tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn và kết nối hài hòa với cảnh quan ven vịnh.

Không chỉ dừng lại ở không gian căn hộ, nhiều tiện ích được bố trí để tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan ven vịnh. Hồ bơi vô cực, sân chơi nước, đài vọng cảnh cùng các không gian thư giãn trên tầng cao được thiết kế nhằm mở rộng trải nghiệm hướng vịnh cho cư dân và du khách.

Trong khi đó, vườn xuyên không tạo nên một lớp cảnh quan nội khu độc đáo, mang thiên nhiên len sâu vào giữa hai tòa tháp và mở ra những góc nhìn xanh nhiều tầng ngay trong lòng dự án. Sự đan xen giữa cảnh quan vịnh biển, hệ sinh thái đô thị và những khoảng xanh nội khu góp phần tạo nên sức hấp dẫn bền vững cho sản phẩm lưu trú trong dài hạn.

Biến lợi thế thành giá trị đầu tư

Tận dụng lợi thế về vị trí, tầm nhìn và hệ sinh thái hiện hữu, Prima Bay được phát triển theo định hướng tối ưu đồng thời hiệu quả khai thác, trải nghiệm lưu trú và giá trị tài sản.

Cơ cấu sản phẩm được tính toán dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường với hơn 83% quỹ căn là studio diện tích từ 30 - 42m², thiết kế theo phong cách khách sạn và tối ưu công năng vận hành.

Bên cạnh đó là hệ tiện ích "all-in-one" cùng nền tảng quản lý vận hành chuyên nghiệp từ BIM Estates Management. Prima Bay đồng thời kết nối với mạng lưới đối tác quản lý và khai thác lưu trú của BIM Land tại thị trường Hạ Long, giúp chủ sở hữu tiếp cận một mô hình vận hành được chuẩn hóa và tối ưu ngay từ đầu. Thực tế, nhiều dự án căn hộ thương mại dịch vụ trong hệ sinh thái Halong Marina đang ghi nhận hiệu quả khai thác khả quan, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến cũng như tiềm năng vận hành thực tế của mô hình lưu trú bên vịnh.

Trong bất động sản, những tài sản giá trị thường không nằm ở nơi thị trường đã hoàn toàn định hình, mà ở những vị trí có khả năng nhìn thấy cơ hội sớm hơn phần còn lại. Nằm tại cửa ngõ Halong Marina, sở hữu những tầm nhìn rộng mở ra vịnh di sản và được phát triển theo nhu cầu thực tế của thị trường lưu trú, Prima Bay là một trong những dự án hội tụ đồng thời lợi thế vị trí, trải nghiệm và tiềm năng khai thác trong chu kỳ phát triển tiếp theo của Hạ Long.