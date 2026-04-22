Prudential Việt Nam mang yên tâm đến khách hàng bằng định hướng tăng cường bảo vệ sức khỏe toàn diện

(Ngày Nay) - Prudential Việt Nam (Prudential) ra mắt Sản phẩm bảo hiểm bán cùng Hỗ Trợ Viện Phí Mở Rộng, đánh dấu bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm tăng cường giải pháp bảo vệ sức khỏe, từng bước mở rộng các giải pháp hỗ trợ tài chính trước rủi ro y tế, hướng đến mục tiêu mang lại sự yên tâm trọn vẹn và dài lâu cho mỗi khách hàng.

Trong những năm gần đây, nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, không chỉ ở việc tiếp cận dịch vụ y tế mà còn ở khả năng duy trì ổn định tài chính trong quá trình điều trị. Trên thực tế, chi phí y tế thường chỉ là “phần nổi của tảng băng”, khi phía sau một ca điều trị còn là hàng loạt chi phí gián tiếp như thu nhập bị gián đoạn, chi phí sinh hoạt và chăm sóc kéo dài cho gia đình. Tại Việt Nam, chi phí y tế bình quân trên đầu người dự đoán có thể lên tới 328 USD vào năm 2028, chuyên gia cũng nhận định chi tiêu y tế tại Việt Nam ngày càng cao với tốc độ gia tăng trung bình khoảng 7-8% mỗi năm.

Bên cạnh đó, ở phạm vi khu vực, báo cáo Trải nghiệm tiếp cận dịch vụ y tế tại châu Á của Economist Impact cho thấy 54% người được khảo sát lo ngại họ không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị cần thiết. Đồng thời, 50% người tham gia khảo sát cho biết họ phải dựa vào gia đình, vay mượn, từ thiện hoặc gọi vốn cộng đồng để trang trải các chi phí y tế phát sinh ngoài dự kiến.

Những xu hướng này cho thấy nhu cầu về các giải pháp bảo vệ sức khỏe mang tính chủ động ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở đó, Prudential xác định việc tăng cường các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho khách hàng là một trong những định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển sản phẩm giai đoạn tới.

Ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng Giám đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm của Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu bảo vệ sức khỏe của khách hàng ngày càng trở nên cấp thiết, không chỉ ở khía cạnh điều trị mà còn ở khả năng duy trì sự ổn định tài chính trong những giai đoạn khó khăn. Vì vậy, việc tăng cường các giải pháp bảo vệ sức khỏe là một trong những định hướng trọng tâm của Prudential Việt Nam trong thời gian tới. Sản phẩm bảo hiểm bán cùng Hỗ Trợ Viện Phí Mở Rộng là bước khởi đầu trong hành trình đó, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc từng bước xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng, hướng đến mục tiêu mang lại sự yên tâm trọn vẹn cho mỗi khách hàng.”

Sản phẩm bảo hiểm bán cùng Hỗ Trợ Viện Phí Mở Rộng được xem là sản phẩm cấp thiết khi “đánh trúng” nhu cầu của đại đa số khách hàng. Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ khách hàng giảm bớt phần nào các áp lực tài chính thường phát sinh khi xảy ra rủi ro về sức khỏe bao gồm chi phí y tế và sự gián đoạn thu nhập trong quá trình điều trị, với các quyền lợi nổi bật như sau:

· Đa dạng lựa chọn mức hỗ trợ tài chính với STBH từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng, phù hợp với khả năng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

· Chi trả 100% STBH cho mỗi Ngày Nằm Viện thông thường và lên đến 300% STBH cho mỗi Ngày Nằm Viện tại Khoa/Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt

· Yên tâm hồi phục sức khỏe với quyền lợi hỗ trợ tài chính là 5 hoặc 10 lần STBH khi trải qua 1 lần Phẫu Thuật

· Đồng hành cùng bạn trong quá trình điều trị các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng với quyền lợi hỗ trợ tài chính khi Điều Trị Ngoại Trú cho các trường hợp như Lọc Máu Ngoài Thận, Điều Trị Ung Thư bằng phương pháp Hóa trị/ Xạ trị/ Liệu pháp miễn dịch/ Liệu pháp trúng đích.

Sản phẩm bảo hiểm bán cùng Hỗ Trợ Viện Phí Mở Rộng được gắn kèm với Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA, Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị PRU-ĐẦU TƯ VỮNG TIẾN và Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG.

Việc triển khai sản phẩm bảo hiểm bán cùng Hỗ Trợ Viện Phí Mở Rộng đánh dấu bước khởi đầu trong lộ trình mở rộng các giải pháp bảo vệ sức khỏe của Prudential Việt Nam trong thời gian tới. Dự kiến, công ty sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều giải pháp mới, hướng đến việc xây dựng hệ thống bảo vệ sức khỏe ngày càng toàn diện, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.