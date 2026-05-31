Khách hàng chia sẻ lý do “quay lưng” xe xăng, chọn VinFast VF 8 thế hệ mới

(Ngày Nay) - Với tổng ưu đãi hơn 150 triệu đồng cùng hàng loạt nâng cấp về công nghệ và trải nghiệm, VF 8 thế hệ mới trở thành lựa chọn được nhiều người dùng ưu tiên trước thời điểm ưu đãi kết thúc vào ngày 3/6. Nhiều người còn bỏ cọc xe xăng để chuyển hướng sang mẫu D-SUV điện của VinFast.
Sức hút của VF 8 mới cũng khiến anh Đỗ Cường, một người đang chuẩn bị đặt cọc xe xăng, quyết định “quay xe” chốt mẫu VF 8 màu đỏ.
Bỏ xe xăng, chốt cọc VF 8 thế hệ mới

Từ ngày 27/5, trên mạng xã hội, nhiều bài đăng chia sẻ đặt cọc thành công VF 8 thế hệ mới đã thu hút lượng lớn tương tác. Việc được trực tiếp trải nghiệm phiên bản tiền sản xuất tại các đại lý 3 miền càng khiến sức nóng của mẫu D-SUV điện gia tăng.

Tôi đã ‘phải lòng thiết kế mới từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là những đường nét thể thao ở đầu và thân xe”, anh Nguyễn Đình Tú (TP.HCM) nói. Vị khách hàng quyết định lựa chọn phiên bản màu trắng kết hợp với nội thất màu nâu vì cho rằng sự kết hợp màu sắc này mang lại cảm giác cao cấp và lịch lãm.

Đặc biệt, khoang cabin cũng là không gian khiến anh thích thú khi bệ trung tâm được thiết kế mới, tối giản và rộng rãi hơn. Cần số điện tử được chuyển ra sau vô lăng theo anh vừa tiện lợi vừa cho trải nghiệm hiện đại.

Theo anh Cường, với VF 8 thế hệ mới, người dùng được tiếp cận đầy đủ hệ thống công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với các tính năng như trợ lái trên cao tốc hay khi tắc đường, ga hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp... Đặc biệt, hệ khung gầm mới kết hợp hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD sẽ giúp những hành trình dài của gia đình anh trở nên nhàn hơn.

Nhiều thành viên trên diễn đàn ô tô lớn cũng nhận định, những nâng cấp về công nghệ, từ hệ thống điện – điện tử phát triển theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm SDV đến bộ quản lý nhiệt tích hợp ITM do chính VinFast tự thiết kế và phát triển là những điểm chạm lớn khiến nhiều gia đình quyết định “đổi vị” sang xe điện để nâng cao trải nghiệm.

Anh Cường nhận định, khác với xe xăng, xe điện có thể được nâng cấp, bổ sung tính năng vận hành, giải trí thông qua cập nhật phần mềm, không bị “đóng khung” vào thời điểm nhận xe. Đây là ưu điểm đặc trưng của xe điện thu hút sự chú ý của rất nhiều người dùng Việt.

“8 ngày vàng” sở hữu xe hạng D với giá lăn bánh xe hạng C

Anh Cường cho biết, một trong những lý do khiến anh quyết định xuống cọc ngay là bởi với số tiền tương đương để sở hữu VF 8, anh chỉ có thể lựa chọn những mẫu xe xăng ở phân khúc thấp hơn.

Từ mức giá niêm yết 999 triệu đồng, trong đợt mở cọc sớm từ 27/5 tới 3/6, khách hàng được ưu đãi 51 triệu đồng, áp dụng đồng thời với mức hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Hai chương trình này mang tới tổng ưu đãi lên tới hơn 150 triệu đồng.

Do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ, tổng số tiền dự kiến để đưa VF 8 thế hệ mới về nhà chỉ từ khoảng 850 triệu đồng, thấp hơn số tiền chủ xe xăng phải bỏ ra để lăn bánh các dòng xe hạng C như Honda CR-V (từ 1,1 tỷ đồng), Hyundai Tucson (từ 860 triệu đồng)…

Thêm vào đó, đặc quyền sạc pin miễn phí đến 10/2/2029 (10 lần/tháng) được xem là đòn bẩy kinh tế về dài hạn, đưa chi phí năng lượng về gần như bằng 0 trong gần 3 năm đầu sử dụng xe. Chưa kể, theo chia sẻ của hàng trăm nghìn người dùng xe VinFast, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn xe xăng đáng kể nhờ cấu tạo động cơ đơn giản, ít chi tiết hao mòn và chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km hoặc 1 năm.

Từ đó, VF 8 thế hệ mới được đánh giá là khoản “đầu tư sinh lời”, giúp người dùng tối ưu được các khoản chi tiêu liên quan tới di chuyển trong nhiều năm tới.

Trong giai đoạn mở cọc sớm, khách hàng ở 3 miền có thể trải nghiệm thực tế VF 8 thế hệ mới tại các đại lý VinFast để có cái nhìn rõ hơn về xe trước khi quyết định đặt cọc. Mức cọc xe là 15 triệu đồng không hoàn, hủy. Khách hàng có 6 lựa chọn màu ngoại thất đơn sắc và 6 lựa chọn 2 tông màu phối giữa thân xe và nóc xe, bao gồm những màu xe hiếm trên thị trường như cam, tím… đi cùng 2 lựa chọn màu nội thất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như lịch trưng bày xe, khách hàng liên hệ đại lý VinFast gần nhất hoặc truy cập: https://vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-vf8-the-all-new-2026.

