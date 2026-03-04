Gieo Xuân ấm từ lòng sẻ chia: Hành trình vì cộng đồng của Long Châu

(Ngày Nay) - Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương, góp phần thắp lên một mùa xuân ấm áp, khỏe mạnh cho các gia đình khó khăn, người dân vùng sâu vùng xa, nơi hành trình chăm sóc sức khỏe vẫn còn nhiều thách thức.

Tết với người Việt là mùa của sum vầy, thế nhưng vẫn còn những người công nhân chật vật, chắt chiu từng đồng chỉ mong đủ cho chuyến xe về quê, những gia đình vùng cao vượt suối băng rừng tìm đến một điểm khám bệnh cách nhà chục cây số… Với họ, Tết đẹp nhưng thật nhiều nỗi lo vì còn đó những trăn trở về cơm áo gạo tiền, gánh nặng chi phí thuốc men và sức khỏe chưa thể gác lại.

Mùa xuân năm nay, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục góp phần nhỏ bé nhưng bền bỉ để gieo những hạt mầm hy vọng, nhân thêm niềm vui sum vầy cho mọi nhà thông qua chuỗi hoạt động thiện nguyện trải dài từ Bắc vào Nam.

Xây Tết ấm, Tết khỏe mạnh cho người lao động và bà con vùng cao

Mở đầu cho hành trình ý nghĩa là chương trình “Xây Tết 2026” do Báo Nhân Dân tổ chức. Đồng hành cùng chương trình, Long Châu đã trao tặng 1.000 phần quà thiết thực và nhiều gói khám sức khỏe miễn phí cho đội ngũ công nhân, người lao động. Những món quà đặc biệt mang theo lời tri ân sâu sắc, lời chúc bình an được đội ngũ Long Châu chân thành gửi gắm.

Rời công trường nhộn nhịp, những chuyến xe sẻ chia chở “Xuân ấm áp, Tết yêu thương” hướng về vùng cao Tây Bắc ở Tà Xùa (Sơn La) - xã vùng sâu vùng xa, việc tiếp cận y tế hiện đại còn nhiều hạn chế. Tại đây, đội ngũ Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở y tế tổ chức chuỗi hoạt động tầm soát, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm bà con. Thông qua chương trình, đơn vị kỳ vọng mang đến sự chăm lo kịp thời khoa học và sự nhân văn, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội chăm sóc y tế cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi.

Những chuyến xe yêu thương chở niềm vui sum vầy

Trước Tết Nguyên đán, Long Châu chung tay cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các chuyến xe miễn phí cho bệnh nhân khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chương trình hỗ trợ những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, “Chuyến xe yêu thương” diễn ra theo 3 đợt với 8 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ phương tiện về quê miễn phí, các đơn vị còn tận tay gửi trao những phần quà thiết thực đến bà con.

Tôn vinh tinh thần sống khỏe không giới hạn

Khát vọng lan toả những giá trị tích cực của Long Châu còn được thể hiện qua những sân chơi giàu ý nghĩa nhân văn. Đồng hành cùng giải Paralympic Pickleball, Long Châu góp phần mang đến một không gian thể thao gắn kết các vận động viên khuyết tật, cổ vũ thông điệp về ý chí bền bỉ và nghị lực vươn lên.

Nhiều vận động viên tham dự giải chỉ mới được chơi vài lần, sử dụng xe lăn cũ kỹ… nhưng vượt qua những bất tiện đó, họ đã tận hưởng từng trận đấu với sự hào hứng, nụ cười thường trực trên môi. Những phần quà thiết thực được trao đi thay lời cổ vũ để các vận động viên tiếp tục hành trình sống khỏe, sống tích cực.

Tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng

Nối dài nhịp cầu yêu thương, Long Châu tiếp tục cùng chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị y tế triển khai hàng loạt hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Theo đó, hệ thống đã đồng hành Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trao quà cho các bệnh nhân chưa thể trở về quê ăn Tết; cùng báo Sức khỏe Đời sống trong chương trình "Tết ấm vùng cao 2026"; phối hợp đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tặng quà và hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn; chung tay bệnh viện Ung bướu TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên cho các bệnh nhân; cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La tại chương trình "Xuân tình nguyện - Tết thắm tình quân dân" tại Sơn La; phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khám và phát thuốc miễn phí cho người dân Đồng Nai… cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục hành trình đóng góp tích cực cho cộng đồng. Lấy sự chân thành, trách nhiệm làm nền tảng, Long Châu đã và đang nỗ lực từng ngày phát huy vai trò “điểm tựa sức khỏe” vững vàng của hơn 33 triệu người Việt, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.