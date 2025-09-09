PV GAS VUNG TAU – Tháng 9 rực sáng niềm tự hào và khát vọng cống hiến

(Ngày Nay) - Tháng 9/2025 là dấu ấn đặc biệt trong hành trình của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (PV GAS VUNG TAU) khi đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm xã hội và khát vọng đổi mới sáng tạo. Từ lễ dâng hương tưởng niệm, chương trình an sinh giáo dục cho học sinh địa phương đến hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tất cả đều phản chiếu một tinh thần chung: tri ân quá khứ – vun đắp hiện tại – kiến tạo tương lai.

Đồng hành cùng ngày khai trường

Ngày 05/9/2025 vừa qua, PV GAS VUNG TAU đã triển khai chương trình an sinh xã hội cho giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026. Đoàn công tác của Công ty đã đến thăm và trao tặng những phần quà thiết thực tại 10 điểm trường thuộc các phường Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Tân Phước và xã Long Điền của TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây), nơi có văn phòng và các công trình khí của Công ty đang hoạt động.

Tổng giá trị quà tặng lên đến 500 triệu đồng, mỗi phần quà trị giá 50 triệu đồng được trao đến các nhà trường để mua sắm trang thiết bị giảng dạy cũng như tài trợ học bổng cho học sinh. Đây không chỉ là những hỗ trợ vật chất, mà còn là lời khẳng định tình cảm, sự quan tâm đến ngành giáo dục và sự gắn bó bền chặt của PV GAS VUNG TAU với cộng đồng địa phương.

Tại mỗi điểm trường, sự hiện diện của đoàn công tác PV GAS VUNG TAU đã trở thành niềm động viên lớn lao, tiếp thêm động lực để thầy trò tự tin bước vào năm học mới với nhiều khí thế mới, tràn đầy niềm tin và khát vọng.

Thành kính tri ân – tiếp nối truyền thống

Tiếp nối không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, PV GAS VUNG TAU đã long trọng tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ phường Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) PV GAS VUNG TAU đã cùng nhau dành phút mặc niệm, dâng hương thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ dâng Hương là dịp để mỗi thành viên của PV GAS VUNG TAU nhìn lại, cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, hòa bình – nền tảng cho sự phát triển hôm nay, từ đó có trách nhiệm tiếp nối truyền thống, không ngừng nỗ lực lao động sáng tạo, phát huy tinh thần “Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm” vì sự phát triển của ngành công nghiệp khí Việt Nam, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuổi trẻ tiên phong – ứng dụng AI vào thực tiễn

Nằm trong chuỗi hoạt động đầu tháng 9, ngày 05/9/2025, Đoàn thanh niên PV GAS VUNG TAU đã tổ chức Hội thảo “Ứng dụng AI” tại hội trường 266 Lê Lợi. Sự kiện thu hút sự tham dự của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các bộ phận cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Công ty.

Không khí hội thảo bùng nổ sáng tạo với hàng loạt tham luận từ các chi đoàn: mô hình “AI Agent” tối ưu hóa công việc hành chính – văn phòng; trải nghiệm “Notebook LM” trong phân tích tài liệu kỹ thuật; và giải pháp cảnh báo công việc thông minh bằng Google Sheets, Apps Script, ChatGPT. Các phần trình bày không chỉ toát lên tinh thần tiên phong của tuổi trẻ PV GAS VUNG TAU, mà còn mở ra những hướng đi thiết thực để AI trở thành công cụ hữu ích trong công việc hằng ngày tại đơn vị.

Phần thảo luận cởi mở đã khơi gợi nhiều ý tưởng mới về đào tạo, tự học, quản lý năng lượng, văn hóa an toàn, tự động hóa quy trình… Bên cạnh đó, cũng có những cảnh báo về bảo mật, sự phụ thuộc quá mức vào AI – những quan điểm phản biện thể hiện sự nhìn nhận về trách nhiệm của người dùng trong việc sử dụng AI. Ban lãnh đạo công ty khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các sáng kiến công nghệ của đoàn viên sớm được áp dụng vào thực tiễn. Hội thảo khép lại trong bầu không khí hào hứng, tràn đầy niềm tin vào hành trình chuyển đổi số gắn với bản sắc của PV GAS VUNG TAU nói riêng và PV GAS nói chung.

Tháng 9/2025 đã khắc họa rõ nét hình ảnh một PV GAS VUNG TAU năng động, nhân văn và đổi mới: biết tri ân, biết sẻ chia và sẵn sàng đón nhận công nghệ tương lai. Từ việc tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đến món quà trao tay cho các em học sinh trong năm học mới, hay những sáng kiến AI đầy hứng khởi – tất cả đều quyện lại thành dòng chảy mạnh mẽ của tình yêu nghề, lòng tự hào và khát vọng phát triển. PV GAS VUNG TAU đang lan tỏa văn hóa doanh nghiệp của PV GAS bằng những hành động cụ thể, thể hiện giá trị nhân văn và tinh thần đổi mới. Và trên hành trình ấy, mỗi CBCNV chính là ngọn lửa góp phần thắp sáng niềm tin, khẳng định tầm vóc và trách nhiệm của PV GAS đối với đất nước và cộng đồng.