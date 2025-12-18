Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường

(Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.

Chiều ngày 13/12, tại khuôn viên trường THCS Đống Đa (Hà Nội), đã diễn ra buổi chia sẻ xoay quanh chủ đề “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần” với sự tham gia của Ban giám hiệu nhà trường, chuyên gia tâm lý cùng các thành viên dự án Hidden Scar và đông đảo các em học sinh.

Trước thực trạng bạo lực tinh thần ngày càng phổ biến, không chỉ ở người trưởng thành mà cả trong học đường, buổi chia sẻ được tổ chức như một nỗ lực của nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội nhằm phối hợp với nhà trường, lan tỏa thông điệp “Vì một môi trường học đường lành mạnh, không bạo lực tinh thần”.

Đồng hành cùng sự kiện là bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng, đồng sáng lập “Tâm lý CHY” - Doanh nghiệp cung cấp giải pháp và nâng cao nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần toàn diện cho cộng đồng. Với chủ đề của dự án, Ths. Hải Yến chia sẻ mong muốn sau các hoạt động, các bạn học sinh có thể chủ động bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân cũng như lắng nghe và đồng cảm với những người xung quanh. Giữa những thay đổi tâm lý trong giai đoạn trưởng thành, việc trang bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực tinh thần là rất cần thiết, không chỉ bảo vệ cho chính mình, mà còn là xây dựng môi trường học đường lành mạnh cho mọi người.

Mở đầu buổi chia sẻ là hoạt động mang tên “Bảo tàng cảm xúc”. Các bạn học sinh sẽ nghe các cảm xúc được gọi tên và thể hiện lại chính xác. Theo Ths. Hải Yến: “Tâm lý ở lứa tuổi dậy thì cần sự thấu hiểu của bản thân. Hoạt động mở đầu này có ý nghĩa giúp các em lắng nghe, nhận diện cảm xúc và gọi tên nó, từ đó tìm lại tiếng nói của mình, để hiểu bản thân cần gì giữa muôn vàn những trạng thái của cuộc sống”.

Đến với trò chơi “Rung chuông vàng”, các bạn học sinh đã được tiếp cận với những kiến thức xoay quanh dấu hiệu của một người bị bạo lực tinh thần, các hình thức dẫn đến bạo lực, tác động mà bạo lực tinh thần có thể để lại cho nạn nhân và những giải pháp hỗ trợ. Các em có thể nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô, phụ huynh, những người lớn có trách nhiệm giải quyết vấn đề và số điện thoại tổng đài tư vấn 111 về bảo vệ trẻ em để kịp thời xử lý tình huống.

Đặc biệt, học sinh tham gia còn được đóng vai trong trò chơi liên quan đến tình huống, đòi hỏi các em phải tìm cách phân tích, tìm hiểu và đưa ra giải pháp đối mặt nếu gặp phải tình huống bạo lực tinh thần trong trường học. Từ đó, nâng cao kỹ năng phát hiện nhanh, ứng biến kịp thời, nhằm đảm bảo rằng các em không chỉ được nâng cao nhận thức trong một buổi duy nhất, mà còn có được điểm tựa cảm xúc; vững chắc khi cần sự giúp đỡ.

Buổi chia sẻ đã nhận được sự đánh giá cao từ Ban giám hiệu nhà trường về tính nhân văn và thiết thực. Thông qua các hoạt động tương tác, nhóm dự án Hidden Scars mong muốn các em học sinh sẽ trang bị kiến thức đầy đủ cho bản thân, cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn bạo lực tinh thần. Trong bối cảnh tâm lý lứa tuổi đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhà trường cũng hi vọng có thêm nhiều buổi hoạt động, chia sẻ ngoại khóa hơn nữa để chung tay xây dựng một môi trường học đường thực sự an toàn và không có bạo lực.